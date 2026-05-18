ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 14:12
Μαρινάκης για Τσίπρα: «Πολύ αργά για δάκρυα»

Με τη φράση «είναι αργά για δάκρυα» σχολιάσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα η οποία «έδειχνε» ως ημερομηνία παρουσίασης του νέου κόμματός του την 26η Μαΐου.

Στη διάρκεια του briefing, o Παύλος Μαρινάκης είπε – σχολιάζοντας το «ούτε νωρίς, ούτε αργά» του Α. Τσίπρα, ότι «νομίζω ότι η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια της διακυβέρνησής του. Η ώρα για τον κ. Τσίπρα, η στιγμή – που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά – ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία».

«Είναι αργά για τον κ. Τσίπρα να μας απαντήσει γιατί μας έβαλε 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισ. ευρώ ως χώρα, είναι αργά να απολογηθεί πολιτικά για τους χιλιάδες βαρυποινίτες που αποφυλάκισε, για όλη αυτή την κατάσταση με τα παραϋπουργεία Δικαιοσύνης, για μια πολιτική που έφθασε την Ελλάδα να είναι το 2019, όταν και παρέδωσε κι όταν οι πολίτες τον καταψήφισαν, 27η σε 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης. Τελευταία, πιο κάτω δεν υπήρχε», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κατέληξε, δε, λέγοντας ότι «από εκεί και πέρα, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας έχει δικαίωμα σε πολλές ευκαιρίες, οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον κ. Τσίπρα ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διεκδικεί άλλη μια ευκαιρία και για το τι θα γίνει θα απαντήσουν οι πολίτες με την ψήφο τους».

