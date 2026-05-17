Σταθερά πάνω από 2 € η βενζίνη, νέες αυξήσεις από Τρίτη: Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, επαρκής η χώρα προς το παρόν

Σε νέα άνοδο οδηγούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για νέο κύμα ανατιμήσεων από την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Καυσίμων, η τιμή διυλιστηρίου έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 8 λεπτά το τελευταίο διάστημα μαζί με τον ΦΠΑ, ενώ η εικόνα στις διεθνείς αγορές παραμένει ιδιαίτερα πιεστική.

«Τα 100 δολάρια στο πετρέλαιο θα τα βλέπουμε συνεχώς, όπως και το δίευρω και πάνω στη βενζίνη», εκτιμά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Ασμάτογλου, περιγράφοντας ένα περιβάλλον παρατεταμένης ακρίβειας στα καύσιμα.

Καθοριστικό ρόλο στις πιέσεις που καταγράφονται διεθνώς παίζει η συνεχιζόμενη κρίση στον Περσικό Κόλπο, ο οποίος παραμένει ουσιαστικά μη προσβάσιμος εδώ και περίπου 11 εβδομάδες, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, καθώς περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια χάνονται κάθε εβδομάδα από την αγορά, με τις επιπτώσεις να συσσωρεύονται.

Ως το τέλος του έτους οι συνέπειες

Στέλεχος του Οργανισμού, η Τορίλ Μποσόνι, εκτίμησε ότι ακόμη και στο καλύτερο σενάριο -δηλαδή αν ο πόλεμος λήξει στις αρχές Ιουνίου- η παραγωγή δύσκολα θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα πριν από το τέλος του έτους.

Παρά το διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας, η ελληνική αγορά δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν άμεσο κίνδυνο επάρκειας, κυρίως λόγω της ισχυρής παρουσίας των εγχώριων διυλιστηρίων.

«Δεν υπάρχει άμεσο ζήτημα επάρκειας. Η χώρα διαθέτει διυλιστήρια και αυτό δημιουργεί μια σημαντική ζώνη ασφαλείας», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση προκαλεί διεθνή αστάθεια και νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Η συνολική παραγωγή των ελληνικών διυλιστηρίων ξεπερνά τα 500.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ περίπου το 60% κατευθύνεται σε εξαγωγές. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι ελληνικές εταιρείες διαθέτουν σχετικά ασφαλείς γραμμές προμήθειας, με δεδομένο ότι μία εξ αυτών αποτέλεσε το 2025 τον τρίτο μεγαλύτερο προμηθευτή καυσίμων του αμερικανικού στρατού παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης:

Μεγάλος αδελφός για τα χρέη: Το κράτος δημιουργεί φακέλους για κάθε οφειλή πολιτών και επιχειρήσεων

Στεγαστικό «βραχυκύκλωμα»: Πώς η αύξηση κόστους στην οικοδομή εκτινάσσει ενοίκια, τιμές πώλησης – Νέο σοκ από… Μέση Ανατολή

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό: Πάνω από 10.000 αιτούντες με εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ













