search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 11:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.05.2026 08:53

Πτήση της Qantas εκτράπηκε στην Ταϊτή, επειδή επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος

17.05.2026 08:53
epivatis

Η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas αναγκάστηκε να εκτρέψει προς την Ταϊτή πτήση της που είχε προορισμό τις ΗΠΑ εξαιτίας ενός επιβάτη που προκάλεσε προβλήματα, καθώς, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δάγκωσε μέλος του πληρώματος.

Αεροπλάνο της εταιρείας που εκτελούσε την Παρασκευή πτήση από τη Μελβούρνη προς το Ντάλας στις ΗΠΑ αναγκάστηκε να κάνει ενδιάμεση στάση στην Παπίτ στη Γαλλική Πολυνησία, λόγω αυτού του απείθαρχου επιβάτη.

Ο άνδρας τέθηκε υπό έλεγχο από άλλους επιβάτες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το αυστραλιανό εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC, μεταδίδουν σήμερα ότι αυτός δάγκωσε υπάλληλο της Qantas.

Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές αρχές ανέλαβαν υπό την ευθύνη τους τον εν λόγω επιβάτη, ενώ σε αυτόν απαγορεύτηκαν τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας.

«Η ασφάλεια των πελατών μας και του πληρώματός μας είναι απόλυτη προτεραιότητά μας, και έχουμε μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που προκαλούν ταραχή ή είναι απειλητικές στις πτήσεις μας», αντέδρασε σήμερα εκπρόσωπος της Qantas σε δήλωσή του στο AFP.

Διαβάστε επίσης:

Κροατία: Εκτός πίστας Airbus με 130 επιβάτες, «γλίστρησε» στον διάδρομο απογείωσης – Κόβει την ανάσα το σκηνικό (Video)

Ο Τραμπ απειλεί, το Ιράν δεν υποχωρεί: Στην Τεχεράνη ο Πακιστανός υπ. Εσωτερικών με στόχο νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

«Βούλιαξε» το Λονδίνο από τους διαδηλωτές: Πάνω από 80.000 άνθρωποι στους δρόμους, παλαιστινιακές σημαίες στη μία πλευρά, Union Jack στην άλλη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
klimatiki-allagi-new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΥ: Καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

«Ηρεμία πριν την καταιγία»: Το μήνυμα ΑΙ Τραμπ στο Ιράν και η απόφαση τις «επόμενες ώρες»

notia korea (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ο πρωθυπουργός θέλει να αποτρέψει την απεργία στην Samsung «με κάθε δυνατό τρόπο»

nea_dimokratia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας: Live οι εργασίες της 3ης μέρας

akylas-eurovision-new
LIFESTYLE

Ακύλας: «Αυτό που έζησα ήταν μαγικό, θα είμαι παντοτινά ευγνώμων για την αγάπη που έλαβα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria1-new
MEDIA

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 11:02
klimatiki-allagi-new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΥ: Καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

«Ηρεμία πριν την καταιγία»: Το μήνυμα ΑΙ Τραμπ στο Ιράν και η απόφαση τις «επόμενες ώρες»

notia korea (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ο πρωθυπουργός θέλει να αποτρέψει την απεργία στην Samsung «με κάθε δυνατό τρόπο»

1 / 3