Η Άσια Αρτζέντο εκτελεστική παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Gia – The Shadow of Beauty»

Η Άσια Αρτζέντο είναι εκτελεστική παραγωγός στο σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της Ροζίτα Λαρόκα, με τίτλο «Gia – The Shadow of Beauty», για την αείμνηστη Αμερικανίδα σούπερ μοντέλο Τζία Καράντζι (1960-1986).

Το ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγή ΗΠΑ-Ιταλίας που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, την προσεγγίζει «όχι ως ένα ποπ πολιτιστικό είδωλο, αλλά ως μια νεαρή γυναίκα που περιπλανιέται στην επιθυμία, την εγκατάλειψη και την ορατότητα στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980».

