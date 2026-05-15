Ο ΛΕΞ επιστρέφει για να κάνει τον χαμό του: Οι 7 πόλεις στις οποίες ανακοίνωσε συναυλία 

Περιοδεία ανακοίνωσε ο ΛΕΞ μετά τα περσινά Sold Out σε ΟΑΚΑ και στο Καυτατζόγλειο. Στο πρόγραμμα του προς το παρόν δεν περιλαμβάνονται συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλόνίκη.

Συγκεκριμένα θα εμφανιστεί:

Ηράκλειο (13 Ιουνίου)

Λάρισα (21/6),

Ξάνθη (27 Ιουνίου)

Πάτρα (1 Ιουλίου)

Βόλος (2 Σεπτεμβρίου)

Χανιά (5 Σεπτεμβρίου)

Ιωάννινα (19 Σεπτεμβρίου)

Μετά τις 21.00 πάνω από 9.000 άτομα ήταν στην ουρά, με την αναμονή να φτάνει τη μία ώρα.

Διαβάστε επίσης

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

Μουντιάλ: Τελικό αλά… Super Bowl ετοιμάζουν οι Αμερικανοί με Μαντόνα, Σακίρα και BTS – Αλλά υπάρχει και ένα «αγκάθι»…

Η Ολίβια Ντιν έσπασε ρεκόρ στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου