ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 22:30
15.05.2026 22:10

Κάννες: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Τζον Τραβόλτα (Video)

Το Φεστιβάλ των Καννών απένειμε σήμερα, αιφνιδιαστικά, έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στον Αμερικανό σταρ Τζον Τραβόλτα, για το σύνολο του έργου του, λίγη ώρα πριν από την προβολή της πρώτης του σκηνοθετικής απόπειρας.

«Οι ταινίες που προτιμούσα ανέκαθεν στη ζωή μου ήταν πάντα εκείνες που βραβεύτηκαν με τον Χρυσό Φοίνικα. Δεν το πιστεύω, είναι πάνω από τα Όσκαρ», είπε ο ηθοποιός παραλαμβάνοντας το βραβείο του από τα χέρια του γενικού διευθυντή του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό.

Ο Τραβόλτα επέστρεψε στις Κάννες, στο φεστιβάλ που έδωσε μια νέα ώθηση στην καριέρα του στα μέσα της δεκαετίας του 1990, για να παρουσιάσει, στα 72 του χρόνια, την πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτης.

Η «Νυχτερινή πτήση για το Λος Άντζελες» προβάλλεται εκτός συναγωνισμού, στο τμήμα του φεστιβάλ για τις ταινίες γνωστών δημιουργών που δεν ανταποκρίνονται στα διαγωνιστικά κριτήρια. Παρουσιάζει τις περιπέτειες ενός μικρού αγοριού που ταξιδεύει με την ηθοποιό μητέρα του στην πόλη των Αγγέλων.

Ο Τραβόλτα, ο γιος ενός Ιταλοαμερικανού ιδιοκτήτη καταστήματος ελαστικών και μιας Ιρλανδής μητέρας, ξεκίνησε την καριέρα του σε εφηβική ηλικία: στα 16 του εγκατέλειψε το σχολείο και εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη για να ασχοληθεί με την ηθοποιία και τον χορό. Δύο χρόνια αργότερα κέρδισε τον πρώτο του ρόλο στο Μπρόντγουεϊ, στο μιούζικαλ Grease. Το Χόλιγουντ ήταν εκείνο που τον έκανε διεθνώς διάσημο, μόλις στα 23 του, όταν προβλήθηκε στους κινηματογράφους ο «Πυρετός το Σαββατόβραδο». Έναν χρόνο αργότερα βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στην κινηματογραφική εκδοχή του Grease και έγινε ένας από τους πλέον περιζήτητους ηθοποιούς της γενιάς του.

Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν η αναμενόμενη: ακολούθησε μια σειρά αποτυχημένων ταινιών –από εμπορική και καλλιτεχνική άποψη– μέχρι τη ρομαντική κωμωδία «Κοίτα ποιος μιλάει» το 1989, που τον επανέφερε στις επιτυχίες. Η πραγματική καλλιτεχνική του αναγέννηση όμως ήρθε το 1994, με το Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο που έκανε αίσθηση στις Κάννες και κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα.

«Μετά το Pulp Fiction μπορούσα πλέον να επιλέγω μόνο τις ταινίες που ήθελα εγώ» είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή του το 2018.

Απέσπασε άλλη μια Χρυσή Σφαίρα το 1995 για την κομεντί «Πιάστε τον Κοντό» ενώ δύο χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε με τον Νίκολας Κέιτζ στην κλασική πλέον στο είδος της ταινία δράσης «Αδίστακτα πρόσωπα» του Τζον Γου.

Η ζωή του Τραβόλτα ωστόσο σημαδεύτηκε από τραγωδίες: το 2009 ο γιος του, που έπασχε από επιληπτικές κρίσεις εκ γενετής, πέθανε στα 16 του ενώ η οικογένεια έκανε διακοπές στις Μπαχάμες. Η σύζυγός του, η Κέλι Πρέστον, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1991, πέθανε επίσης από καρκίνο του μαστού το 2020.

