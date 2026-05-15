Η Ελένη Μενεγάκη καλωσορίζει το καλοκαίρι – Οι selfies στο Instagram που ενθουσίασαν τους fans της

Η Ελένη Μενεγάκη φροντίζει να διατηρεί την αλληλεπίδραση της με το κοινό της, γνωρίζοντας καλά πώς να παραμένει κοντά στους θαυμαστές της. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από την τηλεόραση, η δημοφιλής παρουσιάστρια μοιράζεται συχνά προσωπικές της στιγμές μέσω των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και θετικά σχόλια.

Την Παρασκευή, 15/5, η παρουσιάστρια ενημέρωσε τους followers της στο Instagram ότι έχει ήδη μπει σε καλοκαιρινή διάθεση, ανεβάζοντας σειρά από selfies.

«Η καλοκαιρινή μου έκδοση», έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Μενεγάκη, με τους διαδικτυακούς της φίλους να σπεύδουν να της χαρίσουν χιλιάδες likes και να της στέλνουν την αγάπη τους.

Στις φωτογραφίες, που είχαν χαλαρό και «παιχνιδιάρικο» ύφος, διακρίνεται η βέρα της, με την ίδια να ποζάρει χαμογελαστή τον φακό, απολαμβάνοντας τη στιγμή.

Οι φήμες περί χωρισμού και η διάψευση

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από περίπου δύο μήνες, είχαν κυκλοφορήσει φήμες που έκαναν λόγο για χωρισμό της παρουσιάστριας από τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Η ίδια η Ελένη Μενεγάκη, η οποία συνήθως αποφεύγει να τοποθετείται για όσα αφορούν στην προσωπική της ζωή, είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα σενάρια και τις αναφορές που είχαν δει το φως της δημοσιότητας.

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και “πληροφορίες” που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα. Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα», είχε γράψει τότε η Ελένη Μενεγάκη σε ανάρτησή της στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Οι Μπέκαμ στο κλαμπ των Βρετανών δισεκατομμυριούχων

Ο Billy Idol θα τιμηθεί με το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στην τελετή των AMAs 2026

Εurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Λετονίας στηρίζει τον Akylas – O γιος της τραγουδάει «Ferto» (Video)











