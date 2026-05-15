Ο Billy Idol θα τιμηθεί με το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στην τελετή των AMAs 2026

Ο Billy Idol θα τιμηθεί με βραβείο για την προσφορά του στη μουσική στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία του 2026 (AMAs).

Το CBS ανακοίνωσε ότι ο Άγγλος τραγουδιστής της ροκ θα παραλάβει το βραβείο στην 52η ετήσια τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων στις 25 Μαΐου στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας.

Billy Idol to receive Lifetime Achievement Award at 2026 American Music Awards

Read the full article here: https://t.co/XyUES2QIFu

More on https://t.co/LKIjLow4RJ pic.twitter.com/eR0n32gS5i — Entertainment News (@EntertainMeHub) May 15, 2026

Το βραβείο Συνολικής Προσφοράς τιμά την καριέρα και το έργο ενός μουσικού καλλιτέχνη, καθώς και τη συνεχή επιρροή του σε καλλιτέχνες και θαυμαστές. Το βραβείο έχει απονεμηθεί στο παρελθόν στη Νταϊάνα Ρος και στον Ροντ Στιούαρτ.

Ο Billy Idol θα ερμηνεύσει ένα ποτ πουρί από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στην τελετή απονομής των AMAs.

Είναι η πρώτη του εμφάνιση στην τελετή απονομής και την πρώτη του εμφάνιση στην εκδήλωση από το 2004.

Billy Idol to Receive Lifetime Achievement Award at the 2026 AMAs and Deliver His First-Ever Performance at the Show https://t.co/7kfoNQJt4h — People (@people) May 14, 2026

Ο Βρετανός ροκ τραγουδιστής είναι γνωστός για επιτυχίες του «Dancing with Myself», «White Wedding», «Rebel Yell», «Eyes Without a Face» και «Cradle of Love», και κυκλοφόρησε το ένατο άλμπουμ του, Dream Into It, το 2025.

Θα εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame τον Νοέμβριο.

Η Queen Latifah θα είναι παρουσιάστρια της τελετής απονομής που θα μεταδοθεί στο Paramount+.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η Κολομβιανή τραγουδίστρια Karol G θα τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο Αριστείας Καλλιτέχνη.

Διαβάστε επίσης:

Εurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Λετονίας στηρίζει τον Akylas – O γιος της τραγουδάει «Ferto» (Video)

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες για την Επίδαυρο – Μου αρέσει που βουτάω σε κάτι πάρα πολύ άγνωστο» (Video)

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Νέο επεισόδιο σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες – Φώναζε και γαύγιζε











