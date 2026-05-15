Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

Ούτε που διανοούμαι να προβλέψω τι μπορεί να συμβεί στην προεκλογική περίοδο και πόσο θα… «ξεφύγει» η πολιτική σύγκρουση όταν μήνες πριν τις κάλπες κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσουν βαριές και ακραίες εκφράσεις και κατηγορίες.

Η μετωπική Γεωργιάδη – Ανδρουλάκη για ένα ακίνητο της οικογένειας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που νοικιάστηκε το μακρινό 2004 στο δημόσιο (και ανανεώθηκε δις από τούτη την κυβέρνηση της ΝΔ) είναι απλά ένα δείγμα για όσα θα ακολουθήσουν.

Το… «κράνος» είναι μάλλον επιβεβλημένο για όσους παρακολουθούν…

Συσπείρωση

Το συνέδριο της ΝΔ αυτό το σαββατοκύριακο είναι κρίσιμη καμπή για το κυβερνών κόμμα.

Προφανώς και είναι προεκλογικού τύπου συνέδριο, άρα η συσπείρωση γύρω από τον αρχηγό και πρωθυπουργό, θεωρείται αυτονόητη.

Αλλά έχει σημασία και πώς θα παρουσιαστούν οι μελλοντικοί δελφίνοι, αλλά και τι «εσωκομματικός» χάρτης θα προκύψει.

– Περιμένω με ενδιαφέρον αν και με ποιο τρόπο θα… μαγέψει τα γαλάζια πλήθη ο Νίκος Δένδιας.

Η προεδρία Ρουσόπουλου ως… αναγνώριση

Επειδή το συνέδριο θα μας απασχολήσει όχι μόνο αυτό το τριήμερο, μα και γενικώς, σας μεταφέρω ένα εξόχως ενδιαφέρον παρασκήνιο.

Πρόεδρος του συνεδρίου, σε μία εξόχως τιμητική κίνηση της ηγεσίας, ορίστηκε ο Θόδωρος Ρουσόπουλος. Από τα πλέον έμπειρα, καταξιωμένα και ανθεκτικά στελέχη θα έλεγε κανείς της παράταξης. Μάλιστα προσπάθησε με επιμονή να πείσει τον Κώστα Καραμανλή να δώσει το παρών, άλλο που ο πρώην πρωθυπουργός είχε κατασταλάξει στην απόφασή του να απέχει.

Στην προεδρία του συνεδρίου δεν αναδείχθηκε τυχαία ο Ρουσόπουλος, καθώς έχει αποκτήσει ένα κύρος και ευρύτερα με την μετριοπάθεια που πολιτεύεται. Πέρσι λοιπόν, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε εισηγηθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη να προτείνει ο Ρουσόπουλο για πρόεδρο της Βουλής, με τον πρωθυπουργό να επιλέγει τελικά τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Ε, φέτος ο Κυριάκος προέβη σε μία ελάχιστη, αλλά σημαντική αποκατάσταση…

Οι «10» και ο Σαμαράς

Το συνέδριο στο μεταξύ είδαν ως αφορμή 10 πρώην στελέχη της ΝΔ και έριξαν «βόμβα». «Η παράταξη έχασε την ψυχή της» έγραψαν από κοινού σε μία επιστολή τους, εννοώντας ότι η ΝΔ έχασε τη… δεξιά ψυχή της και έχει παραδοθεί στο… πασοκικό κέντρο, ή κάπως έτσι το εννοούν.

Ανάμεσά τους πρώην υπουργοί και βουλευτές της… μασίφ δεξιάς, με άκρες στο καραμανλικό και σαμαρικό στρατόπεδο.

Αυτή η κίνηση φούντωσε ακόμα περισσότερο τις φήμες ότι ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζει κόμμα.

Για να μην σας γελάσω – δεν θα το ήθελα ποτέ – είναι ακόμα αμφίβολο εάν ο πρώην πρωθυπουργός θα την επιχειρήσει την κίνηση.

Όμως επιβεβαίωσα ότι ισχύει αυτό που έχουμε πει από αυτή τη στήλη: Ο πρόεδρος Αντώνης εάν το πάρει απόφαση, μπορεί να σχηματίσει αμέσως πλήρη ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα κάνει και σχετικά τηλεφωνήματα εδώ και καιρό προς τούτο.

Το θέμα είναι εάν θα πειστεί να προχωρήσει.

Και Τσίπρας και Ανδρουλάκης

Ψευτοδίλημμα είναι το «Ανδρουλάκης ή Τσίπρας» για το Μαξίμου, μην ακούτε τίποτα.

Εδώ και μέρες κυκλοφορούν διάφορες αναλύσεις για τις… προτιμήσεις του κυβερνητικού επιτελείου: Εάν δηλαδή θέλει ως κύριο αντίπαλο τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα.

Η πλευρά Ανδρουλάκη δείχνει τον Τσίπρα και τούμπαλιν – ως δήθεν πιο εύκολο αντίπαλο.

Η αλήθεια είναι ότι το Μαξίμου δεν ξεχωρίζει, ούτε έχει αδυναμία σε κάποιον από τους δύο: Προτιμά και τους δύο! Θέλει να είναι και οι δύο ταυτόχρονα στο πολιτικό πεδίο της κεντροαριστεράς, εκτιμώντας ότι ο ένας… ακυρώνει και αποδυναμώνει τον άλλο.

Θα μπορούσε να ανησυχήσει υπό δύο προϋποθέσεις: Πρώτον, ότι οι δύο αρχηγοί θα σήκωναν ανθρώπους από τον καναπέ για να (τους) ψηφίσουν και δεύτερον ότι θα ήταν εφικτή μία συμμαχία και ένα κοινό μέτωπο για πολιτική αλλαγή.

Δεν βλέπει τίποτα από τα δύο, άρα καμία ανησυχία.

Το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές

Στον ΣΥΡΙΖΑ πολλοί έχουν μεγάλη αγωνία για το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας έχει μερική αγωνία τι θα κάνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Και εξηγώ:

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποδεχθεί τη συνθήκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει (και πρέπει να κατέβει) στις πρώτες εκλογές. Δεν θα τον φροντίσει δηλαδή να μην… κατέβει, επιβάλλοντας ή καθοδηγώντας την αυτοδιάλυσή του. Αυτό φαίνεται αυτή την ώρα περίπου δεδομένο. Άρα, μην περιμένουν κάτι επ’ αυτού οι «τσιπρικοί» του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να την βρουν μόνοι τους την άκρη.

Ο πρόεδρος Αλέξης λοιπόν έκανε μόνο μία κίνηση «καλής θέλησης» εκτιμώ: Από τη διαρροή που έλεγε ότι όποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μετακινηθεί στο νέο κόμμα, οφείλει να παραιτηθεί κιόλας από βουλευτής, πήγε σε μία πιο «ευέλικτη» και «γενναιόδωρη» θέση: Δεν χρειάζεται να παραιτηθούν από βουλευτές όσοι βουλευτές θέλουν να είναι υποψήφιοι με το νέο κόμμα. Μπορούν να μείνουν βουλευτές μέχρι την τελευταία στιγμή και μόλις «ανοίξουν» τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος, τότε θα μπουν σε αυτά. Χωρίς ειδική θέση, ειδική διαπραγμάτευση ή λόγο για τη σύνθεση του ψηφοδελτίου.

– Δεν ξέρω αν διευκολύνει όλο αυτό, είχα όλη την καλή διάθεση πάντως, βλέποντας το ζόρι και την αγωνία κάποιων…

Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων;

Αυτή η ιδέα που έγινε πρόταση και πρόκειται να μετατραπεί σε τροπολογία με στόχο να επισπεύδεται με συγκεκριμένο χρονικό όριο έκδοσης απόφασης, οποιαδήποτε δικαστική υπόθεση αφορά σε πολιτικά πρόσωπα, δεν έχει κάνει και τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να ξεκαθαρίζουν το συντομότερο κάποια πράγματα, να φεύγουν οι σκιές και να εκδικάζεται οι υποθέσεις τάχιστα.

Αλλά γιατί να ισχύουν και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά; Άλλη διαδικασία (κατεπείγουσα) για τους πολιτικούς και άλλη (της… χελώνας) για τους απλούς πολίτες;

Κι αν έχουν ζόρι και θέλουν γρήγορες αποφάσεις οι πολιτικοί, τότε ένας λόγος παραπάνω για να μεταρρυθμίσουν και εκσυγχρονίσουν τη δικαιοσύνη, ώστε το ίδιο να ισχύει για όλους.

Περιμένω να ακούσω πώς θα το αιτιολογήσει ο Γιώργος Φλωρίδης, αλλά δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων δεν νοείται σε ευνομούμενη πολιτεία.

– Παρεμπιπτόντως δύο πολιτικοί αρχηγοί που είναι στη Βουλή (Κυριάκος Βελόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου) θα έχουν ανοιχτές υποθέσεις στις επικείμενες εκλογές και αυτό έχει ενδιαφέρον. Ειδικά για τον Βελόπουλο που θεωρείται και εν δυνάμει κυβερνητικός εταίρος, υπό πολλές προϋποθέσεις.

Η ευχάριστη έκπληξη στα Forward Awards 2026

Μία ευχάριστη έκπληξη είχαν οι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση των Forward Awards 2026,που πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών, μια σημαντική πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας της Allwyn, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, υποστηρίζοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να ενισχύσουν την οικονομία.

Κι αυτό καθώς υψηλός προσκεκλημένος της εκδήλωσης ήταν ο ελληνοκυπριακής καταγωγής Γιάννης Ιωσηφάκης, Global Vice President της NVIDIA για τους τομείς High Performance Computing, AI και Supercomputing, με εμπλοκή σε εθνικά έργα υπερυπολογιστών και AI σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο κ. Ιωσηφάκης μίλησε με θερμά λόγια την αγάπη και τη σχέση που διατηρεί με την Ελλάδα ενώ ανέλυσε μεταξύ άλλων τις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις σε ότι αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη και πώς επηρεάζουν την σύγχρονη επιχειρηματικότητα ενώ είπε και την άποψη του για τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης που έχει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα με τη βοήθεια του AI και όχι μόνο…

Με τεχνητή νοημοσύνη στις κλήσεις αλλά … παραβάσεις παντού

Κάποτε οι servicers έλεγαν ότι το πρόβλημα ήταν η έλλειψη κανόνων. Μετά ήρθαν οι διαδικασίες. Μετά οι καταγραφές κλήσεων. Μετά οι εσωτερικοί έλεγχοι. Τώρα μπήκε και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Κι όμως, τα πρόστιμα απόρροια παραβάσεων συνεχίζουν να πέφτουν σαν το φθινοπωρινό χαλάζι.

Η περίπτωση της doValue και του προστίμου των 200.000 ευρώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι τόσο για το ύψος της καμπάνας, όσο για τη φιλοσοφία της υπόθεσης.

Διότι η εταιρεία ουσιαστικά λέει ότι σε έναν όγκο εκατοντάδων χιλιάδων επικοινωνιών και περίπου ενός εκατομμυρίου οφειλετών, κάποιες «αστοχίες» είναι αναπόφευκτες.

Μόνο που για τον πολίτη που δέχεται επαναλαμβανόμενες οχλήσεις χωρίς να έχει προηγηθεί επιβεβαίωση της οφειλής του, η λέξη «αστοχία» ακούγεται λίγο διαφορετικά. Και συνήθως πολύ λιγότερο τεχνικά.

Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι άλλο: η αγορά προσπαθεί πλέον να πείσει ότι έχει σχεδόν… αυτορυθμιστεί. Ότι όλα καταγράφονται, όλα παρακολουθούνται, όλα «σκανάρονται» από εργαλεία AI, ενώ εργαζόμενοι που ξεπερνούν τα όρια απομακρύνονται. Μόνο που όταν χρειάζεται να επιβληθεί πρόστιμο από την αρμόδια Αρχή, κάτι προφανώς εξακολουθεί να μην λειτουργεί όπως περιγράφεται στις εταιρικές παρουσιάσεις.

Βέβαια, υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Ότι όσο αυξάνεται η πίεση για εισπράξεις, τόσο μεγαλώνει και ο πειρασμός της υπέρβασης. Γιατί στην αγορά των κόκκινων δανείων, η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην «ενημέρωση» και στην πίεση συχνά γίνεται πολύ πιο θολή απ’ όσο δείχνουν τα εγχειρίδια συμμόρφωσης.

