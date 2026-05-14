Η σύγκρουση Τσίπρα – Ανδρουλάκη και το… όνειρο του Μητσοτάκη

Το αγαπημένο σενάριο του Μητσοτάκη εμφάνισε ως αποτέλεσμα δημοσκόπησης η εταιρεία Interview, η οποία μέτρησε πρώτη φορά την πρόθεση ψήφου (έδωσε και εκτίμηση) για τα υπό ίδρυση κόμματα του Τσίπρα και της Καρυστιανού.
Όντως το 30% του Μητσοτάκη και η ισοπαλία στο 15% για Τσίπρα και Ανδρουλάκη (στην εκτίμηση) είναι ό,τι θα ευχόταν ο πρωθυπουργός. Εάν μάλιστα αυτό το δημοσκοπικό αποτέλεσμα μπορούσε να γίνει και εκλογικό, τότε ο πρόεδρος της Ν.Δ. θα αποκόμιζε διάφορα ωφελήματα:
Όλα αυτά βεβαίως θα συμβούν εάν υποθέσουμε ότι το αποτέλεσμα της Interview θα προκύψει και στην κάλπη. Δεν είναι απίθανο. Άλλωστε το έχουμε αναφέρει ως ένα πολύ ενδιαφέρον σενάριο εδώ και μήνες. Τι θα μπορούσε να το αποτρέψει; Μόνο η σημαντική ενίσχυση ενός από τα άλλα δύο κόμματα εξουσίας, και μάλιστα με ποσοστό που θα φτάσει και θα ξεπεράσει το 20%.
Επειδή αυτό είναι αδύνατον να το καταφέρουν και οι δύο, είναι σαφές ότι το εν λόγω σενάριο θα αναδείξει μια κυρίαρχη δύναμη στην Κεντροαριστερά / Αριστερά, η οποία:
Όλα τούτα τα γνωρίζουν και στα δύο στρατόπεδα κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πόλεμος μεταξύ κόμματος Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ ίσως είναι τελικά σκληρότερος από την αντιπαράθεση του καθενός ξεχωριστά με τη Ν.Δ. – αυτό άλλωστε δείχνουν τα πρώτα δείγματα γραφής. Το ερώτημα πάντως είναι τι θα συμβεί αν η μεταξύ τους διαμάχη τελικά ωφελήσει μόνο τη Ν.Δ. Στην αφετηρία είμαστε, άρα έχουμε πολλά να δούμε…
