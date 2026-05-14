ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 08:52
Σταύρος Χριστακόπουλος ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

14.05.2026 07:00

Η σύγκρουση Τσίπρα – Ανδρουλάκη και το… όνειρο του Μητσοτάκη

Το αγαπημένο σενάριο του Μητσοτάκη εμφάνισε ως αποτέλεσμα δημοσκόπησης η εταιρεία Interview, η οποία μέτρησε πρώτη φορά την πρόθεση ψήφου (έδωσε και εκτίμηση) για τα υπό ίδρυση κόμματα του Τσίπρα και της Καρυστιανού. 

Όντως το 30% του Μητσοτάκη και η ισοπαλία στο 15% για Τσίπρα και Ανδρουλάκη (στην εκτίμηση) είναι ό,τι θα ευχόταν ο πρωθυπουργός. Εάν μάλιστα αυτό το δημοσκοπικό αποτέλεσμα μπορούσε να γίνει και εκλογικό, τότε ο πρόεδρος της Ν.Δ. θα αποκόμιζε διάφορα ωφελήματα:

  • Ο ίδιος θα κέρδιζε δυναμική ενόψει των επαναληπτικών εκλογών ως μοναδικός διεκδικητής της διακυβέρνησης.
  • Οι δύο αντίπαλοί του – τα μόνα κόμματα εξουσίας πλην της Ν.Δ. – θα έμπαιναν σε κρίση ανεξαρτήτως σειράς, αφού το 15% θα συνιστούσε αποτυχία και για τους δύο.
  • Αν και η Καρυστιανού κατάφερνε να αποσπάσει ένα αξιοπρεπές ποσοστό, τότε η αναδιανομή ψήφων στο στρατόπεδο του ξυλολίου θα αποδυνάμωνε τους υπάρχοντες σχηματισμούς του χώρου αυτού και όλοι μαζί θα περνούσαν σε φάση σκληρής αντιδικίας μεταξύ τους.
  • Η αναδιάταξη δυνάμεων σε όλους τους χώρους της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να ωθήσει διάφορα μικρά κόμματα εκτός Βουλής αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό των εξωκοινοβουλευτικών δυνάμεων ίσως και αισθητά πάνω από το 6,09% του Ιουνίου του 2023, με συνέπεια την πτώση του ορίου της αυτοδυναμίας.

Όλα αυτά βεβαίως θα συμβούν εάν υποθέσουμε ότι το αποτέλεσμα της Interview θα προκύψει και στην κάλπη.  Δεν είναι απίθανο. Άλλωστε το έχουμε αναφέρει ως ένα πολύ ενδιαφέρον σενάριο εδώ και μήνες. Τι θα μπορούσε να το αποτρέψει; Μόνο η σημαντική ενίσχυση ενός από τα άλλα δύο κόμματα εξουσίας, και μάλιστα με ποσοστό που θα φτάσει και θα ξεπεράσει το 20%. 

Επειδή αυτό είναι αδύνατον να το καταφέρουν και οι δύο, είναι σαφές ότι το εν λόγω σενάριο θα αναδείξει μια κυρίαρχη δύναμη στην Κεντροαριστερά / Αριστερά, η οποία:

  • Θα αποκτήσει δυναμική ενόψει επαναληπτικών εκλογών.
  • Ακόμη κι αν χάσει, θα αναλάβει την ευθύνη και το βάρος της ανασύνθεσης ενός χώρου που διαφορετικά θα υποφέρει για χρόνια ακόμη κινούμενος μεταξύ εκλογικής αδυναμίας και πολιτικής ανυποληψίας.

Όλα τούτα τα γνωρίζουν και στα δύο στρατόπεδα κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πόλεμος μεταξύ κόμματος Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ ίσως είναι τελικά σκληρότερος από την αντιπαράθεση του καθενός ξεχωριστά με τη Ν.Δ. – αυτό άλλωστε δείχνουν τα πρώτα δείγματα γραφής.  Το ερώτημα πάντως είναι τι θα συμβεί αν η μεταξύ τους διαμάχη τελικά ωφελήσει μόνο τη Ν.Δ. Στην αφετηρία είμαστε, άρα έχουμε πολλά να δούμε…

