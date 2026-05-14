Συγκρατημένη άνοδος στο πετρέλαιο, με το Brent πάνω από τα 105 δολάρια

Συγκρατημένη άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζικου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σταθεροποιούνται πάνω από τα 105 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης (14.5.2026) διακόπτοντας το ανοδικό σερί του τελευταίου διαστήματος, καθώς οι επαφές Τραμπ Σι αναμένεται μεν να επικεντρώσουν τις συζητήσεις τους στο εμπόριο αλλά στο φόντο είναι πάντα οι εντάσεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, αν και η Ουάσινγκτον πρόσφατα ενέτεινε την πίεση στην Τεχεράνη επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε όσους εμπλέκονται στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού πετρελαίου της.

Συγκρατημένη άνοδο καταγράφουν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού WTI που διαπραγματεύονται σε τιμές πάνω από τα 100-101 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα στοιχεία για την προσφορά του πετρελαίου, με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ να αναφέρει ότι οι ροές αργού πετρελαίου και καυσίμων μέσω των Στενών του Ορμούζ μειώθηκαν κατά σχεδόν 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το πρώτο τρίμηνο μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Επίσης, ο IEA προειδοποίησε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό υποεφοδιασμένη μέχρι τον Οκτώβριο, ακόμη και αν η σύγκρουση τελειώσει τον επόμενο μήνα, ενώ η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή πετρελαίου της μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990.

