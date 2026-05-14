Τσίπρας: Επιστρέφει τον Ιούνιο με στόχο τη διακυβέρνηση – Εκκίνηση με τους «άφθαρτους»

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να κινηθεί γρηγορότερα και να ανακοινώσει το κόμμα του νωρίτερα είναι πλέον γεγονός. Ουσιαστικά το προανήγγειλε ο ίδιος τη Δευτέρα, από την εκδήλωση του Χαλανδρίου, λέγοντας πως «έρχεται ο μήνας του θερισμού», αναφορά διπλής ανάγνωσης, αφού από τη μία φωτογραφίζει τον μήνα Ιούνιο ως χρόνο των ανακοινώσεων και από την άλλη διαμηνύει πως είναι η ώρα να δρέψει τους καρπούς της πολιτικής προσπάθειας που ξεκίνησε με την «Ιθάκη» τον περασμένο Νοέμβριο και με την εμφάνιση στο «Παλλάς» τον Δεκέμβριο του 2025.

Πλέον φαίνεται πως ο πρώην πρωθυπουργός και οι στενοί συνεργάτες του κάνουν έναν αγώνα δρόμου για να μπουν οι τελευταίες πινελιές προ των ανακοινώσεων και να κλείσουν οι όποιες εκκρεμότητες αυτής της φάσης ώς τις αρχές Ιουνίου, οπότε αναμένεται η επισημοποίηση.

Ήταν 2 Απριλίου, λίγο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη από το 2023, στον Νίκο Χατζηνικολάου, «έδειχνε» Σεπτέμβριο υπό την αίρεση ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Όμως η διαρκής εμπλοκή της κυβέρνησης σε σκάνδαλα σε συνδυασμό με την εντεινόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια αλλά και για τους θεσμούς είναι συνθήκη που έχει διαμορφώσει ιδιαίτερα πιεστικό κλίμα – και εσωκομματικά και ευρύτερα – για τον πρωθυπουργό και τροφοδοτεί σενάρια για εκλογές στις αρχές του φθινοπώρου. Κάτι που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος επιλέγει να επιστρέψει στην πολιτική αρένα με το επίπεδο προετοιμασίας που έχει αυτή τη στιγμή και όχι με αυτό που ίσως θα ήθελε να έχει – κάτι τέτοιο είχε δηλώσει και στην προαναφερθείσα συνέντευξη άλλωστε.

Αφετηρία με το νέο «υλικό»

Ούτως ή άλλως έχει ήδη συγκεντρώσει ένα πρώτο «υλικό» ανθρώπων για την εκκίνηση, ανθρώπων «από την κοινωνία» κυρίως, καθώς προτεραιότητα είναι η αφετηρία να σηματοδοτεί το νέο ξεκίνημα και να επιτρέπει την αποσύνδεση από το παρελθόν. Ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα 25 πρόσωπα με τα οποία επιλέγει να βγει μπροστά σε αυτή τη φάση και τα οποία εν πολλοίς ανταποκρίνονται στον όρο που είχε στο μυαλό του ο πρώην πρωθυπουργός, να είναι νέα πρόσωπα, είτε ηλικιακά είτε με την έννοια του «άφθαρτου» πολιτικά.

Πολλά από αυτά «εντοπίστηκαν» στο πλαίσιο της διαδικασίας του «σκάουτινγκ», κατά τη διάρκεια των περιοδειών του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της «Ιθάκης» κατά τους προηγούμενους μήνες – είχε τονιστεί ουκ ολίγες φορές από συνεργάτες του ότι σε αυτές τις περιοδείες ο πρώην πρωθυπουργός πραγματοποιεί επαφές με νέους ανθρώπους, νέους επαγγελματίες, τοπικούς φορείς κ.ο.κ.

Άλλοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, ώστε να σηματοδοτείται και ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας, καθώς φιλοδοξία του Αλέξη Τσίπρα είναι η ανασύνθεση με όρους σύγκλισης των τριών βασικών πολιτικών ρευμάτων (Αριστερά, Σοσιαλδημοκρατία και Πολιτική Οικολογία) και όχι η αναπαραγωγή του ΣΥΡΙΖΑ σε μια άλλη βερσιόν. Πάντως στη συνέχεια αναμένεται να προστίθενται πρόσωπα, αφού φαίνεται πως η προσέγγιση της Αμαλίας από ενδιαφερόμενους θα συνεχιστεί. Επιπλέον, κάποια στιγμή, όταν ξεκαθαρίσει η εικόνα στον ΣΥΡΙΖΑ – μετά τις επίσημες ανακοινώσεις Τσίπρα –, θα προστεθούν σιγά σιγά και οι λεγόμενοι «παλαιοί» και «έμπειροι», βουλευτές και στελέχη του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ.

Πού στοχεύει δημοσκοπικά κι εκλογικά

Η επιστροφή τη δεδομένη στιγμή σχετίζεται και με τον πολιτικό ανταγωνισμό. Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα περίμενε ως γνωστόν να ολοκληρωθεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί στη συνέχεια η εικόνα του, το πού θα «κάτσει» δημοσκοπικά. Με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής η Χαρ. Τρικούπη δεν είδε το συνέδριο να επιδρά θεαματικά και αντιθέτως παραμένει περίπου στα ίδια, χωρίς ιδιαίτερη δυναμική, ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει μπροστά επιχειρώντας να προσελκύσει μερίδα από όσους βρίσκονται στην «γκρίζα ζώνη», καθώς και τους απογοητευμένους της Κεντροαριστεράς και του προοδευτικού χώρου.

Εξ ου και το μήνυμα που εξέπεμψε με ηχηρό τρόπο από το Χαλάνδρι, απευθυνόμενος σε αυτό το κοινό που ψηφίζει και με όρους εξουσίας, ήταν πως δεν έχει στόχο να είναι απλώς αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη, δεύτερος, αλλά να τον νικήσει ώστε να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Κάτι που ερμηνεύεται και ως μήνυμα πως το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης «δεν μπορούν». Άλλωστε, στον πολιτικό ανταγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζει πως έχει το πλεονέκτημα του «know how» ενώπιον της κοινής γνώμης, ότι δηλαδή έχει εμπειρία διακυβέρνησης σε αντίθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Προς το παρόν ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως ανταγωνίζεται το ΠΑΣΟΚ στρατηγικά, αποφεύγοντας ρητορικές κορώνες, σε αντίθεση με ό,τι πράττουν στελέχη της Χαρ. Τρικούπη.

ΣΥΡΙΖΑ: Αμηχανία και «καθυστερήσεις»

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι πια πολύ κοντά οι ανακοινώσεις Τσίπρα, οι οποίες μοιραία θα «ξεκλειδώσουν» τις εξελίξεις και στην Κουμουνδούρου, θέλοντας και μη. Προς το παρόν καταγράφεται δημόσια η πίεση για συνεδρίαση των οργάνων από στελέχη όπως ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης (και όσοι θέλουν να διατηρηθεί η αυτονομία του κόμματος), προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τον Τσίπρα και να προχωρήσει η συνεργασία με τους Κοτζιά, Κατσέλη και Πέτρο Κόκκαλη. Η πλευρά αυτή επιθυμεί να προχωρήσει μια εκλογική συνεργασία (με ή χωρίς Τσίπρα), την ώρα που η «απέναντι» πλευρά θεωρεί «καταστροφή» το να υπάρξουν δύο χωριστά ψηφοδέλτια στον χώρο που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, που γνωρίσαμε έως το 2023, και ζητούν να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο ουσιαστικά θα είναι υπό τον Τσίπρα. Στη μέση, επιχειρώντας να τηρήσει ισορροπίες μέχρι την τελευταία στιγμή καθώς φαίνεται, ο Σωκράτης Φάμελλος μιλά για «ενωτική προσπάθεια» του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα η ηγεσία φαίνεται να παίζει καθυστερήσεις όσον αφορά τη συνεδρίαση των οργάνων, καθώς ούτε την τρέχουσα εβδομάδα ικανοποιήθηκε το αίτημα της μειοψηφίας. Είναι με ερωτηματικό αν τελικώς θα υπάρξει συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα και πριν από τις ανακοινώσεις Τσίπρα.

