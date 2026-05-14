Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

Καλημέρα σας

Έτσι όπως πάνε τα πράγματα και έχουν κυκλοφορήσει οι φήμες και τα σενάρια, όλοι πλέον προετοιμάζονται για εκλογές το φθινόπωρο. Και πολύ καλά κάνουν, για να λέμε και την αλήθεια.

Αλλά από την άλλη, βλέπω ότι στο Μαξίμου επικρατεί τα τελευταία 24ωρα μία ικανοποίηση ανέλπιστη.

Και αυτό διότι ο κατακερματισμός στην κεντροαριστερά – ο ένας ανακόπτει τον άλλον εκεί- κάνει την κυβέρνηση να μην νιώθει κάποια απειλή.

Εκτιμώ όμως ότι δεν θα είναι αυτό το κύριο κριτήριο για την επιλογή του χρόνου των εκλογών.

Αλλά το ασυγκράτητο κύμα επιπτώσεων από τα όσα συμβαίνουν στη Μέσα Ανατολή και κυρίως στο ενεργειακό μέτωπο.

Φαβορί η Ματίνα Παγώνη για το επικρατείας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μεταξύ ψάχνει πρόσωπα για να απευθυνθεί σε παραδοσιακά κοινά της ΝΔ και όχι μόνο.

Βλέπετε, στρατηγική επιδίωξη είναι να συσπειρώσει ξανά το μεγαλύτερο μέρος από εκείνον τον κόσμο που ψήφισε το 2023, αλλά γύρισε την πλάτη στις ευρωεκλογές. Λογικό αυτό, καθότι έχει πολλά περιθώρια και επιπλέον καμία πειστική εναλλακτική δεν εμφανίστηκε στο μεταξύ, ώστε να φύγουν όλοι αυτοί οι δυσαρεστημένοι οριστικά από την ευρύτερη περίμετρο της ΝΔ.

Ανάμεσα στα ονόματα που συζητούνται και αυτή τη φορά με τις πιθανότητες θεαματικά υπέρ, είναι η Ματίνα Παγώνη. Για το ψηφοδέλτιο επικρατείας να διευκρινίσω, καθότι η Ματίνα δεν ενδιαφέρεται να κυνηγήσει σταυρούς, παρότι είναι αναγνωρίσιμη και αγαπητή στο χώρο της υγείας.

– Η υποψηφιότητά της εκτιμάται ότι θα βοηθήσει ώστε να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα που υπάρχει για τη ΝΔ στους γιατρούς.

Κομμένη η Αναστασίου

Λογικό να θεωρούν τον Αλέξη Τσίπρα βασικό (και στρατηγικό μην σας πω) αντίπαλο οι του ΠΑΣΟΚ.

Η κατάκτηση της δεύτερης θέσης είναι κρίσιμη υπόθεση, ενδεχομένως και ζήτημα επιβίωσης για το ΠΑΣΟΚ.

Αλλά ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν όχι απλά δεν είναι δόκιμος, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και καταστροφικός.

Το ελάχιστο που δείχνει είναι φόβος και εκνευρισμός.

Γι’ αυτό και ειδικά για τη Βάσια Αναστασίου, που είπε αυτά τα απαράδεκτα για τα… μαλλιά του Τσίπρα – τα μέτρα θα είναι δραστικά, μου λένε. Κατ’ αρχάς αποσύρεται, με κινήσεις της Χαριλάου, από τα κανάλια. Και απομένει να φανεί εάν θα είναι στο ψηφοδέλτιο (Ανατολικής Αττικής) στις επόμενες εκλογές.

– Στο μεταξύ ο Τσίπρας έχει την μικρότερη έγνοια για μία ενδεχόμενη (πιθανή) νέα ήττα από τον Μητσοτάκη. Σου λέει «με το rebranding που έκανα τις… μηδένισα τις προηγούμενες ήττες – όπως τα χιλιόμετρα στα παλιά αυτοκίνητα – και άρα έχω περιθώρια». Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης φτάνει σιγά σιγά στο ανώτατο όριο…

Πόλεμος ΠΑΣΟΚ – δημοσκόπων

Μιας και λέμε για τις διάφορες τακτικές του ΠΑΣΟΚ, προκαλεί απορίες και η διάθεση της Χαριλάου να τσακωθεί άγρια με τους δημοσκόπους.

Και επειδή οι τελευταίοι δεν είναι… χθεσινά παιδιά, παρότι δεν χαίρουν όλοι κάποιας ιδιαίτερης εκτίμησης στην κοινή γνώμη, φαίνονται αποφασισμένοι να… απαντήσουν.

Έτσι, μετά τον Στράτο Φαναρά, απάντησαν και οι Κώστας Παναγόπουλος, Ζαχαρίας Ζούπης στις πράσινες αμφισβητήσεις. Και το ίδιο θα πράξουν κι άλλοι, εάν φάνε… πέτρες οι μετρήσεις τους.

Θεωρούν ότι όλο αυτό είναι σκόπιμο από τη Χαριλάου, ώστε στην περίπτωση που δεν βγαίνει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ στα γκάλοπ, να δημιουργηθεί κλίμα αναξιοπιστίας των μετρήσεων.

Δεν ξέρω πού είναι το σωστό ή το λάθος στην εξίσωση, αλλά δύσκολα έχει κερδίσει μέχρι τώρα κάποιος πόλεμο με δημοσκόπους.

Αναμένοντας τον Αποστολάκη

Σύμφωνα με τις τελευταίες φήμες από το ΠΑΣΟΚ, η Χαριλάου περιμένει τον Ευάγγελο Αποστολάκη για το ψηφοδέλτιο της Α’ Πειραιά, όπου το Κίνημα δεν κερδίζει έδρα εδώ και χρόνια, αλλά φιλοδοξεί ότι θα το πετύχει τώρα.

Δύσκολα βλέπω όμως να δίνει θετική απάντηση, καθότι βλέπει ότι τα δημοσκοπικά νούμερα δεν «βγαίνουν»…

Και υποψιάζομαι ότι έχει καλή εικόνα για τα δημοσκοπικά νούμερα, όπερ σημαίνει ότι προβληματίζεται για το ΠΑΣΟΚ. Πολύ…

Ενίσχυση στη Θεσσαλονίκη

Δυνάμεις μαζεύει (ή προσπαθεί να μαζέψει) το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, μετά και την έξοδο του Χάρη Καστανίδη, έτσι ώστε να παρουσιάσει ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές.

Βλέπετε, δεν αρκούν οι μεταγραφές Ράνιας Θρασκιά – αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο της στην Αθήνα – και Πέτρου Παππά. Η μετακόμιση του Αντώνη Σαουλίδη στον Τσίπρα και η αποστασιοποίηση του Γιάννη Μαγκριώτη – συμπλήρωναν την πρώτη τριάδα, πίσω από τον Καστανίδη σε σταυρούς το 2023 – έχει αποδυναμώσει τις σχέσεις με το κανονικό πασοκικό κοινό.

Προς ενίσχυση λοιπόν του ψηφοδελτίου, «έκλεισε» η συμμετοχή του δικηγόρου Αργύρη Αργυριάδη, που απευθύνεται και σε ένα ευρύτερο κεντροαριστερό κόσμο.

Και μάλιστα ήταν πρώτος σε σταυρούς για την κεντρική επιτροπή κατά το πρόσφατο συνέδριο, από τη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ο CEO που παραιτήθηκε από την… εταιρεία του

Αν και στην ελληνική επιχειρηματικότητα έχουν δει πολλά τα μάτια μας τα τελευταία πολλά χρόνια που παρακολουθούμε τα τεκταινόμενα, αυτή πάντα βρίσκει έναν νέο τρόπο για να μας… εκπλήσσει.

Μία τέτοια περίπτωση είναι σίγουρα η παραίτηση που ανακοινώθηκε πριν ένα μήνα αλλά θα αρχίσει να ισχύει από σήμερα (είχε δώσει περιθώριο ένα μήνα για να γίνει ομαλά η μετάβαση) του Κωνσταντίνου Γιαννιώτη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου της Ιντερσαλόνικα.

Μάλιστα στο τέλος της ανακοίνωσης παραίτησης του ο επικεφαλής της μεγαλύτερης, ελληνικών συμφερόντων, ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας είχε αναφέρει: «Δυστυχώς, οι συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί, καθιστούν πρακτικά αδύνατη τη συνέχιση άσκησης των καθηκόντων μου. Εις το επανιδείν, Κωνσταντίνος Γιαννιώτης».

Πληροφορίες μας λένε ότι κύριος λόγος παραίτησης του κ. Γιαννιώτη είναι οι μεγάλες διαφορές που είχε με τον βασικό μέτοχο σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρίας.

Και θα μου πείτε τώρα, ωραία και που είναι το περίεργο; Ένας CEO παραιτήθηκε… και λοιπόν;

Το περίεργο κρύβεται σε μία μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια: Βασικός μέτοχος της Ιντερσαλόνικα είναι ο…πατέρας του Κωνσταντίνου, ο 89χρονος Μελάς Γιαννιώτης ιδρυτής και Πρόεδρος της Ασφαλιστικής.

Πρόκειται δηλαδή για μία (παρά το μέγεθός της) κλασική οικογενειακή ελληνική επιχείρηση. Γι’ αυτό λέμε ότι πρόκειται για ίσως την πρώτη παραίτηση CEO από την εταιρεία του…

Εθνική Ασφαλιστική: Αυξήσεις χωρίς φρένο και πολλές απορίες

Στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα έχουν γίνει σχεδόν ετήσια «κανονικότητα». Όταν όμως οι ανατιμήσεις προέρχονται από τον μεγάλο παίκτη της αγοράς, τότε το θέμα αποκτά άλλη διάσταση. Η Εθνική Ασφαλιστική, που παραμένει σημείο αναφοράς στον κλάδο και εμφανίζει ισχυρή κερδοφορία τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει – σύμφωνα με παράπονα ασφαλισμένων και παραγόντων της αγοράς – να προχωρά σε αυξήσεις που προκαλούν εύλογες απορίες.

Γιατί ο «leader» της αγοράς επιλέγει να πιέζει ακόμη περισσότερο τους πελάτες του; Και κυρίως, πώς εξηγείται ότι οι αυξήσεις φέρονται να κινούνται πάνω από τα επίπεδα που θεωρητικά είχαν συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης και ασφαλιστικής αγοράς για μια πιο «ήπια» προσαρμογή των συμβολαίων υγείας;

Οι κακές γλώσσες λένε ότι κάπως έτσι χτίζονται οι υψηλές αποδόσεις και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κάπως έτσι άλλωστε χτίστηκαν και τα υπερκέρδη των τραπεζών: λίγο από προμήθειες, λίγο από επιτόκια, λίγο από τη βεβαιότητα ότι ο πελάτης δύσκολα μπορεί να φύγει. Στην ασφάλιση υγείας, ειδικά για μεγαλύτερες ηλικίες, η «έξοδος» συχνά δεν είναι καν ρεαλιστική επιλογή.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη ζήτημα που συζητείται έντονα στην αγορά. Αρκετοί ασφαλισμένοι υποστηρίζουν ότι φέτος δεν υπήρξε η ενημέρωση που θα περίμενε κανείς για τις αυξήσεις των ασφαλίστρων. Και όταν μιλάμε για συμβόλαια που επηρεάζουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, η διαφάνεια δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι υποχρέωση.

Διαβάστε επίσης:

Κόντρα Πιερρακάκη με Ανδρουλάκη στη Βουλή για οικονομία, ΔΕΗ και …κεντροαριστερά

Πιερρακάκης για την τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη: Δεν είναι μία είδηση που θα ξεχαστεί, είναι βαθιά ανησυχητικό κοινωνικό ζήτημα

Ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι επιστρέφει με νέο κομματικό σχηματισμό: «Δεν θα είμαι πρόεδρος»