Κόντρα Πιερρακάκη με Ανδρουλάκη στη Βουλή για οικονομία, ΔΕΗ και …κεντροαριστερά

Τα «ξίφη» τους διασταύρωσαν στη Βουλή για την πορεία της οικονομίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Όταν μάλιστα το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης άρχισε να ανεβαίνει ο υπουργός επιστράτευσε και την εσωτερική κόντρα στην κεντροαριστερά πετώντας καρφί για τον ανταγωνισμό του Ανδρουλάκη με τον Τσίπρα.

Στην ομιλία του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την οικονομία λέγοντας πως αυτή έρχεται σε αντιδιαστολή με την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε μεταξύ άλλων πως ο πληθωρισμός έχει μετατραπεί από την κυβέρνηση σε μηχανισμό αύξησης των φορολογικών εσόδων και αύξησης του «ονομαστικού» και όχι του «πραγματικού» ΑΕΠ επιτρέποντας έτσι τη μείωση του χρέους. Εν τέλει, είπε, ο πληθωρισμός λειτουργεί ως ο μεγαλύτερος μηχανισμός αναδιανομής εισοδήματος σε βάρος της εργασίας και υπέρ των κερδών.

Η Ελλάδα, σημείωσε, κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ ως προς το μερίδιο των μισθών και στις πρώτες θέσεις ως προς το μερίδιο των κερδών.

Επιμένοντας στη συνέχεια στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση της ακρίβειας – όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε το παράδειγμα της Κύπρου.

«Γιατί κατάφερε η Κύπρος να μηδενίσει τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη;» διερωτήθηκε. Και συνέχισε: «Ρωτήστε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη που έρχεται αύριο! Δεν είναι λαϊκισμός όσα προτείνουμε. Τα εισοδήματα εξαντλούνται πριν από το τέλος του μήνα αλλά για την κυβέρνηση ο μήνας έχει εννιά. Αποτύχατε και θα το δείτε ως αποτύπωμα στις επιλογές του λαού στις επόμενες εκλογές!».

Παίρνοντας τον λόγο μετά την ομιλία Ανδρουλάκη ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε ουσιαστικά πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλείται την οικονομία της Κύπρου όταν βολεύει: «Επικαλεστήκατε την Κύπρο. Δεν μιλήσατε όμως για τα μερίσματα, ο φόρος μερισμάτων είναι ακριβώς ο ίδιος. Αυτό και εάν είναι α λα καρτ. Παίρνετε ό,τι θέλετε, από όπου το θέλετε». Επίσης, αναφερόμενος στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών, σχολίασε πως «το έκτακτο δεν δρα καλά για την αξιοπιστία της χώρας», ενώ αντέτεινε πως η κυβέρνηση έχει παρέμβει ήδη αποφασιστικά, και όσον αφορά στο κόστος ανάληψης από τα ΑΤΜ, αλλά και για το ελβετικό φράγκο.

Πινγκ πονγκ για τα «να» και τα «θα»

«Ό, τι χρειάζεται το κάνουμε με αξιοπιστία, χωρίς να στοχοποιούμε θεσμούς της οικονομίας» είπε. «Με τα “να” και όχι με τα “θα” λύνεις προβλήματα», σχολίασε o υπουργός Οικονομικών.

«Με εσάς η μεσαία τάξη δεινοπαθεί, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι», επέμεινε ο Ν. Ανδρουλάκης κατηγορώντας τον Κ. Πιερρακάκη για «εξυπνακισμούς» και «πονηριές».

«Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε για μείωση ΦΠΑ πριν γίνει πρωθυπουργός, τότε ήταν στο “να” ή στο “θα”; Άλλοι έλεγαν “θα, θα, θα”» απάντησε. Και απεύθυνε το ερώτημα «Όταν προεδρεύετε στο Eurogroup, οι άλλοι υπουργοί δεν εντυπωσιάζονται που εκπροσωπείτε μια χώρα που είναι στον πάτο όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη;».

«Καρφί» Πιερρακάκη για τον ανταγωνισμό Ανδρουλάκη – Τσίπρα

Επανερχόμενος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέβασε την «ένταση» σχολιάζοντας πως και ευρωπαίοι «ομόσταβλοί» του (του προέδρου του ΠΑΣΟΚ) σοσιαλιστές, τον στήριξαν για το τιμόνι του Eurogroup, αναγνωρίζοντας με αυτή τη στάση, τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στο σημείο αυτό πέταξε και ένα «καρφί» για τις εξελίξεις στο χώρο της Κεντροαριστεράς, και φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε πως διαπιστώνει έναν τεράστιο ανταγωνισμό για το ποιος θα γίνει πιο «τοξικός» για τη δεύτερη θέση. «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο….», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κάποιοι θυσιάστηκαν για να ανακάμψουμε, την ώρα που όσοι κάθονται δίπλα σας χόρευαν το χορό του λαϊκισμού των Ζαππείων! Αφήστε τα μαθήματα σε εμάς», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κόντρα και για τη ΔΕΗ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε και την τροπολογία για τη ΔΕΗ, τονίζοντας πως για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στις οποίες διαθέτει συμμετοχή.

«Η προτεινόμενη ρύθμιση δίνει στο Ελληνικό Δημόσιο τη δυνατότητα να συμμετέχει, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και των υποδομών, με στόχο τη διατήρηση της συμμετοχής του σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Η ΔΕΗ σήμερα δεν είναι η ΔΕΗ του παρελθόντος. Είναι ένας σύγχρονος, καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος, με καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην ελληνική οικονομία αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής», υποστήριξε ο υπουργός.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την άλλη κατήγγειλε πως η ΔΕΗ αξιοποιεί την κρίση και λειτουργεί μόνο με όρους χρηματιστηριακής απόδοσης, χωρίς να υπηρετεί το δημόσιο και κοινωνικό της ρόλο, κάτι που αντιμετωπίζει η κοινωνία στα τιμολόγια.

