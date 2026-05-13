Στην αντεπίθεση πέρασε το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη για το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη και το γεγονός ότι είχε παραλείψει να δηλώσει καταθέσεις ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ.

«Εκτός από εκπρόσωπος της “Ομάδας Αλήθειας”, ο κ. Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης καθορίζει ο κ. Γεωργιάδης. Γι’ αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια» αναφέρει αρχικά η Τρικούπη.

«Σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους Υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράλειψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε. Θα απολογηθείτε για τη λεηλασία του δημοσίου χρήματος» προσθέτουν.

Τι είχε δηλώσει ο Μαρινάκης

Νωρίτερα, στην ενημέρωση των ΜΜΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε σχολιάσει: «Στην περίπτωση του κυρίου Ανδρουλάκη και του “πόθεν έσχες” του κυρίου Ανδρουλάκη, για μένα προκύπτουν τρία ζητήματα. Καταρχάς να πω ότι είναι ανθρώπινο να ξεχνάει κάποιος.

Βέβαια είναι άλλο πράγμα να ξεχνάς τα ακουστικά σου το πρωί από το σπίτι και να γυρίζεις να τα πάρεις, ή το πορτοφόλι σου και άλλο πράγμα να ξεχνάς να δηλώσεις, ο λογιστής σου δηλαδή, ένα εκατομμύριο ευρώ. Έχει και αυτό μια διαφορά.

Το πρώτο πράγμα που προκύπτει είναι ο διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης ημών με την αντιπολίτευση, σε σχέση με το τι θα συνέβαινε αν στη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν υποθετικά ο Πρωθυπουργός ή κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Η δική μας η αντίδραση, όπως είδατε, δεν ήταν σφοδρή αντίδραση. Σεβαστήκαμε αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν θεωρούμε ότι υπήρξε κάποιος δόλος και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα για τον κύριο Ανδρουλάκη σε επίπεδο τουλάχιστον νομικό.

Αυτό είναι το πρώτο, γιατί αυτό έχει αξία να το επισημάνουμε: πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα και πόσο δεν ρίχνουμε «λάδι στη φωτιά» όπως κάνουν οι υπόλοιποι.

Το δεύτερο είναι το εξής: Εγώ δεν ποινικοποιώ, αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα – και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες – δεν είμαι και από εκείνους που, είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό.

Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες και μάλιστα και είναι και από τη δουλειά μας και της οικογένειας συνολικά και εμένα και της συζύγου.

Από εκεί και πέρα όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, να, να, να… και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό».

