Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: Aμέλεια του λογιστή μου η μη συμπερίληψη των καταθέσεών μου στο εξωτερικό

Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί ότι στο Πόθεν Έσχες του δεν συμπεριλήφθηκαν οι καταθέσεις του σε τράπεζες του εξωτερικού, λόγω αμέλειας του λογιστή του.

«Τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη

Αθήνα, 11 Μαΐου 2026

Προς

Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων

Περιουσιακής Κατάστασης

κ. Αθανάσιο Μπούρα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών.

Με εκτίμηση

Πρόεδρος Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νικόλαος Ανδρουλάκης

