ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:39
11.05.2026 16:41

FT: Πόσα δισ. κόστισαν στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες οι δασμοί Τραμπ

Με περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε δασμολογικό κόστος μέσα στον τελευταίο χρόνο, έχουν επιβαρυνθεί οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης μετά την αύξηση των εισαγωγικών δασμών από τον Τραμπ.

Το ποσό βασίζεται σε δημόσιες δηλώσεις στελεχών από τις Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis και Volvo Cars και αφορά το περσινό έτος καθώς και το πρώτο τρίμηνο του 2026, μεταδίδουν οι Financial Times.

Οι ΗΠΑ αύξησαν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 27,5% από 2,5% τον Απρίλιο του 2025, στο πλαίσιο της ευρύτερης εμπορικής πολιτικής του Τραμπ.

Αν και το ποσοστό μειώθηκε αργότερα στο 15% μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ τον Αύγουστο, οι επιπτώσεις για τις αυτοκινητοβιομηχανίες παραμένουν ιδιαίτερα βαριές.

Ο οικονομικός διευθυντής της Volkswagen, Άρνο Άντλιτς, δήλωσε ότι

«Το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί σημαντικά», εκτίμησε ο οικονομικός διυθυντής της VW, Άρνο Άντλιτς, ενώ προειδοποίησε για επιπλέον κόστος 4 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος.

«Οι σταδιακές περικοπές κόστους δεν αρκούν πλέον. Πρέπει να αναδιαμορφώσουμε ριζικά το επιχειρηματικό μας μοντέλο», είπε.

Εντωμεταξύ, εντείνεται η ανησυχία για νέα αύξηση των δασμών, καθώς ο Τραμπ απείλησε αυτόν τον μήνα να ανεβάσει τις επιβαρύνσεις στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 25%, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν τηρεί τη συμφωνία του περασμένου έτους.

Σημειώνεται πως έχει δώσει προθεσμία έως τις αρχές Ιουλίου στην ΕΕ για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

