The Atlantic: Ο Τραμπ έχασε τον πόλεμο με το Ιράν, η Αμερική είναι «χάρτινη τίγρη»

Δριμεία κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ και συνολικά στη στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν ασκεί ο γνωστός Αμερικανός νεοσυντηρητικός αναλυτής Ρόμπερτ Κέιγκαν, με άρθρο του στο The Atlantic, στο οποίο περιγράφει τη σύγκρουση ως μια ιστορική στρατηγική αποτυχία της Ουάσιγκτον με μακροχρόνιες γεωπολιτικές συνέπειες.

Ο Κέιγκαν υποστηρίζει ότι, παρά τις 37 ημέρες σφοδρών αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων, που αποδεκάτισαν μεγάλο μέρος της ιρανικής ηγεσίας και προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, το Ιράν όχι μόνο δεν υπέκυψε, αλλά κατάφερε τελικά να επιβάλει τους δικούς του όρους.

Όπως σημειώνει, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να σταματήσει τις επιχειρήσεις μετά τα ιρανικά αντίποινα της 18ης Μαρτίου στο συγκρότημα φυσικού αερίου Ρας Λαφάν στο Κατάρ — ένα χτύπημα που, σύμφωνα με την ανάλυση, προκάλεσε ζημιές οι οποίες θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν.

Στην ανάλυσή του, ο Κέιγκαν εκτιμά ότι το Ιράν βγαίνει από τη σύγκρουση ενισχυμένο, διατηρώντας ουσιαστικά τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, γεγονός που του προσδίδει τεράστια επιρροή στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά αλλά και αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στα κράτη του Κόλπου.

Ενίσχυση για τον άξονα Ιράν- Κίνα – Ρωσία

Παράλληλα, θεωρεί ότι ενισχύεται συνολικά ο άξονας Ιράν – Κίνας – Ρωσίας, ενώ η αμερικανική επιρροή στην περιοχή υποχωρεί αισθητά.

Ιδιαίτερα αιχμηρός είναι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τη διεθνή εικόνα των ΗΠΑ μετά τη σύγκρουση, κάνοντας λόγο για μια «χάρτινη τίγρη», η οποία εμφανίστηκε ανίκανη να ολοκληρώσει όσα ξεκίνησε.

«Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς μια εποχή κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέστησαν ολοκληρωτική ήττα σε μια σύγκρουση, μια οπισθοδρόμηση τόσο αποφασιστική ώστε η στρατηγική απώλεια να μην μπορεί ούτε να αποκατασταθεί ούτε να αγνοηθεί. Οι καταστροφικές απώλειες που υπέστησαν στο Περλ Χάρμπορ, στις Φιλιππίνες και σε ολόκληρο τον Δυτικό Ειρηνικό κατά τους πρώτους μήνες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τελικά αντιστράφηκαν. Οι ήττες στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν είχαν κόστος, αλλά δεν προκάλεσαν μόνιμη ζημιά στη συνολική θέση της Αμερικής στον κόσμο, επειδή απέχουν πολύ από τα κύρια θέατρα του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Η αρχική αποτυχία στο Ιράκ μετριάστηκε από μια αλλαγή στρατηγικής που τελικά άφησε το Ιράκ σχετικά σταθερό και μη απειλητικό για τους γείτονές του και διατήρησε την κυριαρχία των ΗΠΑ στην περιοχή» τονίζεται στο άρθρο.

Ο Αμερικανός αναλυτής εκτιμά ότι αυτή τη φορά τα δεδομένα είναι διαφορετικά και πως η Ουάσιγκτον δεν θα μπορέσει εύκολα να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση.

«Δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo ante»

«Η ήττα στην παρούσα αντιπαράθεση με το Ιράν θα έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί ούτε να διορθωθεί ούτε να αγνοηθεί. Δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo ante (προτέρα κατάσταση), κανένας τελικός αμερικανικός θρίαμβος που θα αναιρέσει ή θα ξεπεράσει τη ζημιά που έχει προκληθεί.

Το Στενό του Ορμούζ δεν θα είναι “ανοιχτό”, όπως ήταν κάποτε. Με τον έλεγχο του στενού, το Ιράν αναδεικνύεται ως ο βασικός παράγοντας στην περιοχή και ένας από τους βασικούς παράγοντες στον κόσμο. Οι ρόλοι της Κίνας και της Ρωσίας, ως συμμάχων του Ιράν, ενισχύονται, ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών μειώνεται σημαντικά. Αντί να καταδεικνύει την αμερικανική ανδρεία, όπως έχουν επανειλημμένα ισχυριστεί οι υποστηρικτές του πολέμου, η σύγκρουση αποκάλυψε στην Αμερική ότι είναι αναξιόπιστη και ανίκανη να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε. Αυτό θα πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση σε όλο τον κόσμο, καθώς φίλοι και εχθροί προσαρμόζονται στην αποτυχία της Αμερικής».

Ο Κέιγκαν προειδοποιεί ακόμη ότι οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να λειτουργήσουν ως μήνυμα αδυναμίας προς ανταγωνιστές των ΗΠΑ σε άλλα μέτωπα, από την Ταϊβάν μέχρι την Ευρώπη, ενθαρρύνοντας τόσο τον Σι Τζινπίνγκ όσο και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να κινηθούν πιο επιθετικά απέναντι στη Δύση.

Σύμφωνα με την ανάλυση του The Atlantic, η σύγκρουση με το Ιράν δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη αποτυχημένη στρατιωτική επιχείρηση, αλλά πιθανό σημείο καμπής για την αμερικανική παγκόσμια κυριαρχία και επιτάχυνση της μετάβασης σε έναν «μετα-αμερικανικό κόσμο».

