Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η σημαντικότερη αναπτυξιακή παρέμβαση για την ύπαιθρο της Μεσσηνίας, καθώς το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER (2023–2027) ετοιμάζεται να διοχετεύσει 4.990.000,00€ στην τοπική οικονομία.

Με στόχο την αναζωογόνηση της υπαίθρου και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, το πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.ΟΤΑ, αποτελεί μέρος της Παρέμβασης Π3-77-4.1 του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Η Ακτινογραφία του Προγράμματος

Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη, ύψους σχεδόν 5 εκατομμυρίων ευρώ, κατανέμεται σε δύο βασικούς πυλώνες: τις δημόσιες και τις ιδιωτικές πράξεις.

Δημόσιες Πράξεις: Αφορούν υποδομές και παρεμβάσεις μικρής κλίμακας από ΟΤΑ και φορείς του δημοσίου. Η πρόσκληση βρίσκεται στο τελικό στάδιο, καθώς έχει ήδη αποσταλεί προς έγκριση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Το αξιοσημείωτο εδώ είναι το ποσοστό επιδότησης, το οποίο μπορεί να αγγίξει το 100% του προϋπολογισμού, προσφέροντας μια χρυσή ευκαιρία για έργα κοινής ωφέλειας χωρίς οικονομική επιβάρυνση των δήμων. Ιδιωτικές Πράξεις: Αφορούν επενδύσεις στον τουρισμό, τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τις υπηρεσίες. Εδώ, η ενίσχυση αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 60%, ένα ποσοστό ιδιαίτερα ελκυστικό για τους νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες της περιοχής.

Το χρονοδιάγραμμα και οι καθυστερήσεις

Παρά την προσμονή των επενδυτών, οι προσκλήσεις για τις ιδιωτικές πράξεις παρουσίασαν μια σχετική καθυστέρηση. Σύμφωνα με πηγές της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, αυτή οφείλεται στις απαραίτητες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου και στις τεχνικές προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει τις αιτήσεις. Ωστόσο, ο ορίζοντας είναι πλέον καθαρός, με την έκδοση της πρόσκλησης να τοποθετείται εντός του Ιουνίου.

Για την πορεία του προγράμματος και τη σημασία του για τον νομό, ο Συντονιστής του Τοπικού Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας δήλωσε:

«Βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγμή για την αγροτική και επιχειρηματική ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Παρά τις γραφειοκρατικές προκλήσεις και τις αναγκαίες προσαρμογές του θεσμικού πλαισίου που προκάλεσαν μικρές καθυστερήσεις, είμαστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσουμε. Το LEADER δεν είναι απλώς ένα χρηματοδοτικό εργαλείο· είναι η κινητήριος δύναμη για την τοπική πρωτοβουλία. Με τη δημόσια δαπάνη να προσεγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύουμε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ποιότητας, διασφαλίζοντας ότι κάθε ευρώ θα πιάσει τόπο στην καρδιά της μεσσηνιακής υπαίθρου. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται διαρκώς, καθώς οι προσκλήσεις του Ιουνίου θα αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης για μια νέα εποχή επενδύσεων.»

Πληροφόρηση και διαφάνεια

Για την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων (αγροτών, επιχειρηματιών και φορέων), η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας έχει αναρτήσει αναλυτικό υλικό στην επίσημη ιστοσελίδα της (www.anmess.gr). Εκεί οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα απαραίτητα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις προδιαγραφές των φακέλων, ώστε να είναι έτοιμοι με το άνοιγμα του συστήματος.

Το στοίχημα για τη Μεσσηνία είναι μεγάλο: η αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων αυτών μπορεί να μεταφραστεί σε νέες θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη σε μια περίοδο που η ελληνική περιφέρεια το έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ.

