Πόθεν έσχες 2025: Οι μεταβολές στην περιουσία πολιτικών αρχηγών, υπουργών και βουλευτών – Τι αγόρασαν, τι πούλησαν και τι κληρονόμησαν

Τις μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών δείχνουν τα στοιχεία για τα πόθεν έσχες 2025 που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στις δηλώσεις που κατατέθηκαν από υπουργούς και βουλευτές καταγράφεται τι αγόρασαν, τι πούλησαν, τι μεταβίβασαν και τι κληρονόμησαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Στις δηλώσεις αποκαλύπτεται ποιοι επένδυσαν σε ακίνητα, ποιοι ρευστοποίησαν περιουσιακά στοιχεία και ποιοι απέκτησαν νέες ιδιοκτησίες μέσω κληρονομιάς ή γονικής παροχής.

Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών περιπτώσεων:

– Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πούλησε 500.000 ευρώ ομόλογο του ελληνικού δημοσίου το οποίο είχε αγοραστεί 490.000 ευρώ



– Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αγόρασε μονοκατοικία 40 τ.μ στη Σέριφο αντί 120.000 ευρώ.



– Μεταβολές με προσθήκη ακινήτων εμφανίζει το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο 119 τ.μ. κι 211 τ.μ αντίστοιχα. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτας το 25% οικοπέδου 855 τ.μ.



– Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πούλησε το αυτοκίνητό του (μοντέλο 2009) αντί 3.000 ευρώ



– Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης απέκτησε από κληρονομιά ποσοστά ιδιοκτησίας σε κατάστημα και διαμέρισμα στην Ημαθία και τη Θεσσαλονίκη.



– Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς αγόρασε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο αντί 15.000 ευρώ.



– Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας απέκτησε μέσω γονικής παροχής τέσσερα διαμερίσματα στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας

– Η Υφυπουργός Έλενα Ράπτη αγόρασε το 2024 διαμέρισμα 138 τ.μ στην Αθήνα αντί 350.000 ευρώ, ποσό το οποίο προήλθε από δωρεά.



– Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης απέκτησε με χρησικτησία δενδροκαλλιέργεια 3,5 στρεμμάτων στον δήμο Τεμένους Ηρακλείου.



– Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου πούλησε διαμέρισμα 8ου ορόφου στην Αθήνα 214 τ.μ. και θέση στάθμευσης αντί 1,2 εκατομμυρίου ευρώ



– Ο βουλευτής της Ν.Δ Γιάννης Οικονόμου εκποίησε διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο αττικής αντί 280.000 ευρώ



– Ο βουλευτής της Ν.Δ Νότης Μηταράκης αγόρασε οικόπεδο στους Θρακομακεδόνες και διαμέρισμα στον δήμο Αθηναίων.



– Ο βουλευτής της Ν.Δ Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης αγόρασε μοτοσικλέτα αξίας 7.000 ευρώ



– Η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου απέκτησε μέσω κληρονομιάς διαμέρισμα 60 τμ στη Θεσσαλονίκη.



– Η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι πούλησε σπίτι που είχε από κληρονομιά στο Λονδίνο αντί 875.842 ευρώ



– Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας πούλησε οικόπεδο στη Βούλα εισπράττοντας 900.000 ευρώ και την ίδια χρονιά αγόρασε διαμέρισμα 115 τ.μ στην Αθήνα αντί 1,05 εκατομμυρίου ευρώ



– Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας προχώρησε στην πώληση ακινήτων στην Πάρο εισπράττοντας 550.000 ευρώ



– Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως απέκτησε από κληρονομιά μονοκατοικία στο Ψυχικό και δύο διαμερίσματα στη Σαντορίνη



– Η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή αγόρασε διαμέρισμα αξίας 105.000 ευρώ στη Νέα Ερυθραία



– Ο βουλευτής της Ν.Δ Δημήτρης Καιρίδης πούλησε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη αντί 120.000 ευρώ . Ταυτόχρονα αγόρασε διαμέρισμα στην Αθήνα με τίμημα 130.000 ευρώ



– Ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης προχώρησε σε αγορά οικοπέδου 1,2 στρεμμάτων στην Σαρωνίδα Αττικής. Το συνολικό ποσό αγοράς ανέρχεται σε 260.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική του αξία είναι 156.909 ευρώ. Η αποπληρωμή γίνεται με 6 άτοκες δόσεις.



– Ο Μάκης Βορίδης προχωρά σε αγορά 66 ομολόγων της Autohellas ΑΒΕΕ αξίας 66.000 ευρώ



– Ο βουλευτής της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας πούλησε ΙΧ 2.993 κ.ε. εισπράττοντας 120.000 ευρώ



– Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου προχώρησε σε αγορά οικοπέδου 3 στρεμμάτων στο Πικέρμι Αττικής καταβάλλοντας 300.000 ευρώ από κοινό λογαριασμό που έχει με τον σύντροφό της. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου ανέρχεται σε 420.772 ευρώ



– Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προχώρησε στην εκποίηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου εισπράττοντας 200.000 ευρώ (αξία αγοράς 192.940 ευρώ) την ίδια ώρα εμφανίζει αγορά άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων αξίας 510 χιλ ευρώ . Επίσης, προχώρησε σε πώληση ακινήτων (βοσκότοποι και καλλιέργειες) συνολικού εμβαδού 40 στρεμμάτων στον Κότρωνα Ανατολικής Μάνης εισπράττοντας 1.614.000 ευρώ



– Ο Στέφανος Κασσελάκης πούλησε χρηματοοικονομικά παράγωγα, αμοιβαία κ.α. εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια. Συνολικά πάντως εμφανίζει “χασούρα” μιας και τα συγκεκριμένα “χαριά” τα αγόρασε έναντι 3.976.250 δολάρια. Παράλληλα προχώρησε και σε πώληση ΙΧ 4.700 κ.ε. αντί 21.750 δολάρια . Ο ίδιος εμφανίζει να πουλά και να αποκτά εντός του έτους την ίδια εταιρεία OSIOS LLC. Ο σύντροφος του κ. Κασσελάκη, Tyler Mcbeth το 2024 εισήγαγε συνάλλαγμα 1.827.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει ακίνητο. Πρόκειται για το διαμέρισμα 4ου ορόφου και 246 τ.μ. στο Κολωνάκι για το οποίο καταβλήθηκε 1.826.416 ευρώ. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 775.405 ευρώ



– Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης επένδυσε σε ελληνικά ομόλογα καταβάλλοντας για την αγορά τους 306.000 ευρώ



– Ο βουλευτής Ρεθύμνου Ιωάννης Κεφαλογιάννης κατέβαλε 200.000 ευρώ για αγορά χρηματοοικονομικών παραγώγων “Structed Investment Product”



– Ο Παύλος Σαράκης φαίνεται πως προχώρησε σε επενδύσεις ακινήτων αξιοποιώντας τα χρήματα που απέσπασε από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Novartis. Υπενθυμίζεται πως στο πόθεν έσχες του 2023 εμφάνισε εισοδήματα από επαγγελματική δραστηριότητα ύψους 18.442.402 ευρώ. Στην τρέχουσα δήλωση για το 2024 εμφανίζει την δημιουργία της εταιρείας MEL SYL Επενδύσεις Ακινήτων Μομνοπρόσωπη Α.Ε. με αρχικό κεφάλιο εισφοράς 6.000.000 ευρώ το οποίο έως το τέλος του 2024 ανέβηκε σε 10.000.000 ευρώ. Τα εισοδήματα του ανεξάρτητου βουλευτή για το 2024 ανήλθαν σε 697.125 ευρώ ενώ εντός του 2024 άνοιξε θυρίδα στην Ελβετία. Σε τράπεζα της Ελβετίας έχει αποταμιευμένα 6,13 εκατ δολάρια



– Ο βουλευτής Πιερίας με την ΝΔ Σπύρος Κουλκουδίνας αγόρασε στην Κατερίνη μονοκατοικία καταβάλλοντας 225.000 ευρώ

