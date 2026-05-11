search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 12:25
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 11:33

Η Λατινοπούλου βγήκε από τη… φτώχεια – Οι μισθοί της ευρωβουλής και το νέο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη (PDF)

11.05.2026 11:33
latinopoulou

Και ενώ πέρυσι απολογούνταν για το πώς ζούσε με περίπου 3.000 ευρώ ετησίως, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει πλέον να εξηγήσει τίποτα φέτος.

Η εκλογή της στην ευρωβουλή το 2024 της εξασφάλισε ένα εισόδημα από μισθούς σχεδόν 60.000 ευρώ, όπως επιβεβαιώνει λογικά βέβαια και η δήλωση πόθεν έσχες για τη συγκεκριμένη χρονιά.

Η κυρία Λατινοπούλου απέκτησε μάλιστα στην τρέχουσα χρήση και ένα διαμέρισμα 61 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη.

Η πολιτική καριέρα είναι εξ ορισμού μέσα στην αβεβαιότητα για όλους όσοι ασχολούνται με τα κοινά και ειδικά όταν πρόκειται για χώρους με ισχυρό ανταγωνισμό – όπως στα δεξιά της δεξιάς, που κινείται η ευρωβουλευτής.

Αλά τουλάχιστον η πενταετής θητεία στην ευρωβουλή θα της λύσει κάποια οικονομικά θέματα, που φάνηκε να αντιμετωπίζει πριν την εκλογή της.

LATINOPOYLOY_AFRODITI_4772915_2025eΛήψη

Διαβάστε επίσης

ΠΑΣΟΚ: Πέντε ερωτήσεις Τσουκαλά προς Μαρινάκη για τις υποκλοπές – «Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές»

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Φωτόπουλος

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Οι Έλληνες ανησυχούν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Διχασμένοι για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
POLITIKOI_ARHIGOI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί

zahariadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζαχαριάδης: Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση 

kasselakis_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες Στέφανου Κασσελάκη: Πούλησε μετοχές 3,9 εκατ. δολαρίων, έχει δάνεια 1,6 εκατ.

christopoulou-papageorgiou-new
LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου (Video)

netanyahu 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζουν ανάμεσά μας: 19% των Ελλήνων έχει θετική γνώμη για τον Νετανιάχου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

plakias-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 12:24
POLITIKOI_ARHIGOI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί

zahariadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζαχαριάδης: Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση 

kasselakis_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες Στέφανου Κασσελάκη: Πούλησε μετοχές 3,9 εκατ. δολαρίων, έχει δάνεια 1,6 εκατ.

1 / 3