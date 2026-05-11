Η Λατινοπούλου βγήκε από τη… φτώχεια – Οι μισθοί της ευρωβουλής και το νέο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη (PDF)

Και ενώ πέρυσι απολογούνταν για το πώς ζούσε με περίπου 3.000 ευρώ ετησίως, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει πλέον να εξηγήσει τίποτα φέτος.

Η εκλογή της στην ευρωβουλή το 2024 της εξασφάλισε ένα εισόδημα από μισθούς σχεδόν 60.000 ευρώ, όπως επιβεβαιώνει λογικά βέβαια και η δήλωση πόθεν έσχες για τη συγκεκριμένη χρονιά.

Η κυρία Λατινοπούλου απέκτησε μάλιστα στην τρέχουσα χρήση και ένα διαμέρισμα 61 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη.

Η πολιτική καριέρα είναι εξ ορισμού μέσα στην αβεβαιότητα για όλους όσοι ασχολούνται με τα κοινά και ειδικά όταν πρόκειται για χώρους με ισχυρό ανταγωνισμό – όπως στα δεξιά της δεξιάς, που κινείται η ευρωβουλευτής.

Αλά τουλάχιστον η πενταετής θητεία στην ευρωβουλή θα της λύσει κάποια οικονομικά θέματα, που φάνηκε να αντιμετωπίζει πριν την εκλογή της.

Διαβάστε επίσης

ΠΑΣΟΚ: Πέντε ερωτήσεις Τσουκαλά προς Μαρινάκη για τις υποκλοπές – «Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές»

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Φωτόπουλος

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Οι Έλληνες ανησυχούν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Διχασμένοι για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης