Η Λατινοπούλου βγήκε από τη… φτώχεια – Οι μισθοί της ευρωβουλής και το νέο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη (PDF)

Και ενώ πέρυσι απολογούνταν για το πώς ζούσε με περίπου 3.000 ευρώ ετησίως, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει πλέον να εξηγήσει τίποτα φέτος.
Η εκλογή της στην ευρωβουλή το 2024 της εξασφάλισε ένα εισόδημα από μισθούς σχεδόν 60.000 ευρώ, όπως επιβεβαιώνει λογικά βέβαια και η δήλωση πόθεν έσχες για τη συγκεκριμένη χρονιά.
Η κυρία Λατινοπούλου απέκτησε μάλιστα στην τρέχουσα χρήση και ένα διαμέρισμα 61 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη.
Η πολιτική καριέρα είναι εξ ορισμού μέσα στην αβεβαιότητα για όλους όσοι ασχολούνται με τα κοινά και ειδικά όταν πρόκειται για χώρους με ισχυρό ανταγωνισμό – όπως στα δεξιά της δεξιάς, που κινείται η ευρωβουλευτής.
Αλά τουλάχιστον η πενταετής θητεία στην ευρωβουλή θα της λύσει κάποια οικονομικά θέματα, που φάνηκε να αντιμετωπίζει πριν την εκλογή της.
