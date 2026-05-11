Δημοσκόπηση Opinion Poll: Οι Έλληνες ανησυχούν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Διχασμένοι για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης

Στις διεθνείς εξελίξεις και στα ζητήματα ασφάλειας επικεντρώνεται έρευνα της εταιρείας Opinion Poll που δημοσιεύεται στο liberal.gr, και αποτυπώνει την ανασφάλεια που αισθάνονται οι Έλληνες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και για τους ηγέτες των υπερδυνάμεων (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία).

Κατ’ αρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι έναντι της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, με το 46,5% να την κρίνει πολύ και αρκετά θετικά και το 50,5% πολύ και αρκετά αρνητικά.

Τα υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης βρίσκονται στους ψηφοφόρους της ΝΔ με 76,8% και του ΠΑΣΟΚ με 51,4%. Στα άλλα ακροατήρια τα ποσοστά είναι αρκετά χαμηλότερη: ΣΥΡΙΖΑ 17,5%, ΚΚΕ 10,7%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 27,5%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 21,1%.

Την υψηλότερη θετική αξιολόγηση επίσης, τη βρίσκουμε στους 65+ με 57,4% και τη χαμηλότερη στους 30-45 με 36,1%.

Πάντως, οι πολίτες αξιολογούν γενικώς θετικά τις συμμαχίες της Ελλάδας με άλλες χώρες, εκτιμώντας ότι αυτές έχουν θωρακίσει τη χώρα.

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τα εξοπλιστικά προγράμματα της κυβέρνησης, το 56,5% των ερωτηθέντων τα αντιμετωπίζει θετικά, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 38%.

Ως προς τις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, το 44,9% τις αντιμετωπίζει θετικά, απαντώντας «Ναι/Μάλλον ναι», ενώ το 46,4% έχει αντίθετη άποψη.

Οι πολίτες αποτιμούν θετικά τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ σε ποσοστό 53,5%, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 41%.

Αναφορικά με τη συμμαχία Ελλάδας – Γαλλίας, το 65,5% των ερωτηθέντων έχει θετική άποψη, ενώ το 30,8% δεν συμφωνεί.

Σχετικά με τη συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου, αυτή αντιμετωπίζεται θετικά από το 55,7%, με το 38,1 να έχει αντίθετη άποψη.

Από εκεί και πέρα, το 83,4% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» ή «αρκετά» λόγω του πολέμου στο Ιράν και συνολικά των διεθνών αναταράξεων. Ειδικότερα, το 46,7% απαντά ότι ανησυχεί πολύ και το 36,7% αρκετά, ενώ μόλις το 9,6% δηλώνει ότι ανησυχεί λίγο και το 6,7% καθόλου.

Η έντονη αυτή ανησυχία εκφράζεται οριζόντια ανεξάρτητα από την κομματική προέλευση και την ηλικία.

Τα κυρίαρχα συναισθήματα που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις είναι η αβεβαιότητα, με 36,9%, ο φόβος, με 30,3%, και το άγχος, με 24,5%. Ακολουθούν ο θυμός με 14,4%, η αδιαφορία με 4,6% και το ενδιαφέρον με 3,2%, με τους ερωτηθέντες να έχουν δυνατότητα έως δύο επιλογών.

Όσον αφορά στην κύρια αιτία που προκαλούν αυτές τις εντάσεις, ξεχωρίζουν με διαφορά τα γεωπολιτικά συμφέροντα με 38,6% και οι ενεργειακοί πόροι με 31,1%. Ακολουθούν οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων με 9,8%, η επιδίωξη του Ιράν να αποκτήσει διεθνές οπλοστάσιο με 3,3%, η αναθεωρητική πολιτική της Ρωσίας (εισβολή στην Ουκρανία) με 1,5%, η δράση τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ με 1,5% και οι θρησκευτικές διαφορές με 2,8%.

Το 68,4% θεωρεί ότι η σύγκρουση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ελλάδα, ενώ το 27,4% δεν το πιστεύει.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά συναντιούνται στον ΣΥΡΙΖΑ με 81%, το ΚΚΕ με 78,6%, στην ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 72,2%, στο ΠΑΣΟΚ με 68,9%. Ποσοστά κάτω από τον μέσο όρο υπέρ της πίστης ότι θα επηρεαστεί άμεσα η χώρα συναντώνται στη ΝΔ με 60,9%, ίσως γιατί αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 66%.

Όσον αφορά στις ηλικιακές κατηγορίες η μεγαλύτερη ανησυχία ότι θα επηρεαστεί η Ελλάδα εντοπίζεται στους 17-29 ετών με 75,7% και στους 56-64 με 74,7%.

Βάσει της έρευνας, προκύπτει ότι η οικονομία με 80,4% και η ενέργεια με 50,7% αναδεικνύονται ως οι κρίσιμοι τομείς που θεωρείται ως πιο πιθανό να υπάρχουν επιδράσεις στην Ελλάδα. Ακολουθούν οι μεταναστευτικές ροές με 22,6% και η ασφάλεια με 15,6%. Σημειώνεται πως στο συγκεκριμένο ερώτημα οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι και δύο απαντήσεις.

Όσον αφορά στο ρόλο των διαφόρων χωρών στη διαμόρφωση της τρέχουσας διεθνούς συγκυρίας, η Κίνα και η Ρωσία αξιολογούνται θετικότερα από ΕΕ, ΗΠΑ ή Ισραήλ ως προς τον διεθνή ρόλο τους. Η Κίνα αξιολογείται συνολικά από ένα 43,4% θετικά (16,2% θετικά, 27,2% μάλλον θετικά). Ακολουθεί η Ρωσία με 33,6% (13,6% θετικά, 20% μάλλον θετικά), η ΕΕ με 31,8% (10,8% θετικά, 21% μάλλον θετικά), το Ισραήλ με 24,8% (10,9% και 13,9% αντίστοιχα), οι ΗΠΑ με 24,5% (9,6%, 14,9%), ενώ το 20,2% κρίνει θετικά τον ρόλο του Ιράν.

Για την ΕΕ τα υψηλότερα ποσοστά θετικής άποψης για τον διεθνή ρόλο της βρίσκονται στη ΝΔ με 48,4% και στο ΠΑΣΟΚ με 41,7%.

Για τις ΗΠΑ στη ΝΔ με 37,1%, το ΠΑΣΟΚ με 28,5% και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 26,4%.

Για το Ισραήλ στη ΝΔ με 42%, ΠΑΣΟΚ με 20,6%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 24,4%.

Για τη Ρωσία στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 51%, στον ΣΥΡΙΖΑ με 43%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ΚΚΕ με 35,2% και 35,1% αντίστοιχα.

Για την Κίνα στον ΣΥΡΙΖΑ με 55,8%, την ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 53% και το ΚΚΕ με 52,6%.

Για το Ιράν στο ΚΚΕ με 30,4%, στην ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 27,8% και τον ΣΥΡΙΖΑ με 23%.

Όσον αφορά στους ξένους ηγέτες, τη μεγαλύτερη δημοφιλία εμφανίζει ο Εμανούελ Μακρόν με 54,3% (άθροισμα θετικών και μάλλον θετικών απόψεων). Ακολουθούν ο Βλαντίμιρ Πούτιν με 34%, ο Ντόναλντ Τραμπ με 19,7% και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με 19,3%.

Τις μεγαλύτερες επιδόσεις του Εμανουέλ Μακρόν τις βλέπουμε στη ΝΔ με 76,5% και στο ΠΑΣΟΚ με 69%.

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 56,6% και στον ΣΥΡΙΖΑ με 42,1%.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ στη ΝΔ με 29,3% και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 37,8%.

Για τον Μπενιαμίν Ντετανιάχου στη ΝΔ με 34,7% και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 21,1%.

Διαβάστε επίσης

Σε προεκλογικούς ρυθμούς ο Μητσοτάκης: «Ανεβάζει στροφές» και τους τόνους ενόψει συνεδρίου

Γιατί στο Μαξίμου επανέρχεται η συζήτηση για πρόωρες κάλπες

Τσίπρας: Στο Χαλάνδρι, απόψε, η πρώτη πολιτική συγκέντρωση του νέου κόμματος μετά την «Ιθάκη»