Σε προεκλογικούς ρυθμούς ο Μητσοτάκης: «Ανεβάζει στροφές» και τους τόνους ενόψει συνεδρίου

Μπορεί οι πάντες εντός και εκτός ΝΔ να θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κηρύξει την έναρξη της προεκλογικής περιόδου με την ομιλία του την άλλη Κυριακή στο κλείσιμο του 16ου συνεδρίου της παράταξης, ωστόσο, φαίνεται ότι ο ίδιος έχει ήδη αρχίσει να «ανεβάζει» στροφές.

Το πράγμα άρχισε να διαφαίνεται μετά το τέλος της 6ωρης συνεδρίασης της Κ.Ο. της ΝΔ την περασμένη Τετάρτη, όταν, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Δωδεκανήσου, Βασίλη Υψηλάντη, για το χρόνο των εκλογών, φέρεται να απάντησε ότι «το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ», φράση που ερμηνεύτηκε ως… άνοιγμα παραθύρου για εκλογές μέσα στο φθινόπωρο (άλλωστε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει δηλώσει ότι «από τη ΔΕΘ και μετά η χώρα είναι σε προεκλογική περίοδο. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές μετά, δεν τις λες και πρόωρες»).

Επίσης, η ομιλία του πρωθυπουργού στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη είχε έντονο προεκλογικό «χρώμα», καθώς ο Κ. Μητσοτάκης, παρότι το αντικείμενο του προσυνεδρίου αφορούσε στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια, έκανε έναν πιο συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου, εξαπέλυσε επιθέσεις στην αντιπολίτευση, κάλεσε τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος να «μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, ανάβουμε τις μηχανές εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας για μια ισχυρή Ελλάδα» και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η νίκη αρχίζει από τη Θεσσαλονίκη».

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι ουδείς εντός της ΝΔ δεν μιλάει – δημοσίως, τουλάχιστον – για εκλογές, και μάλιστα το φθινόπωρο, ενώ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Ωστόσο, εκτός εξαιρετικού απροόπτου, ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται στο συνέδριο της ΝΔ (που θα πραγματοποιηθεί 15, 16 και 17 Μαΐου) να θέσει πιο λεπτομερειακά το πλαίσιο της προεκλογικής ατζέντας του κόμματος και να περιγράψει τα διακυβεύματα της κάλπης και τα διλήμματα που θα τεθούν στους ψηφοφόρους, τα οποία προς το παρόν συνοψίζονται στη φράση «σταθερότητα ή αβεβαιότητα».

Από εκεί και πέρα, πάντως, ειδικά μετά το συνέδριο (όπου αναμένεται να εκλεγεί και ο νέος γραμματέας της ΝΔ, με επικρατέστερα – μέχρι στιγμής – τα ονόματα του Γιώργου Στύλιου και του Βασίλη Σπανάκη), κυβέρνηση και κόμμα αναμένεται να μπουν σε «πορτοκαλί συναγερμό», όπερ σημαίνει, κινητοποίηση όλων των υπουργείων αιχμής, προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα στα ζητήματα που «καίνε» τους πολίτες (π.χ. ακρίβεια) και το καλοκαίρι να κυλήσει χωρίς… απρόοπτα (διάβαζε, πυρκαγιές), ώστε η κυβέρνηση να φθάσει στη ΔΕΘ όσο πιο ομαλά γίνεται.

Όσον αφορά στο κόμμα, η φράση του Κ. Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης ήταν ενδεικτική: «Πρέπει από αύριο να βγούμε ξανά έξω. Να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2019, δημιουργίας του 2023. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Τους ξέρουμε όλους. Υπάρχουν παλιοί φίλοι που έχουν απομακρυνθεί. Να συζητήσουμε με τους σκεπτικιστές. Να προσεγγίσουμε και αυτούς που δηλώνουν δυσαρεστημένοι. Τα παράπονά τους μπορεί να είναι δικαιολογημένα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε». Όπερ σημαίνει, ευρεία κινητοποίηση προσώπων και μηχανισμών, ώστε να υπάρξει επανασυσπείρωση των ψηφοφόρων που έδωσαν στη ΝΔ τη νίκη το 2019 και το 2023.

Τέλος, ένας από τους… άρρητους στόχους του συνεδρίου είναι να… κλείσουν διάφορα εσωκομματικά «ρήγματα» (όπως, π.χ., αυτό του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Νίκο Δένδια) και να επέλθει συνολική καταλαγή εντός του κόμματος, το οποίο – παρά το σχετικά ήρεμο κλίμα που επικράτησε εντός της Κ.Ο. την περασμένη εβδομάδα) παραμένει σε κατάσταση αναταραχής. Εκτιμάται ότι στη διάρκεια του συνεδρίου θα «κλείσει» και το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, οπότε ένα «επικίνδυνο» μέτωπο θα βρεθεί σε ύφεση, παρά την κριτική της αντιπολίτευσης.

