Metallica: Σεισμός και υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ – Οι ελληνικές «πινελιές» στη συναυλία, ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών (Videos/Photos)

Η πολυαναμενόμενη συναυλία των Metallica πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (9/5) στο ΟΑΚΑ, με το θρυλικό συγκρότημα -που επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια– να χαρίζει ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Μάλιστα ο χαρακτηρισμός «σεισμός» που αποδόθηκε στη συναυλία έχει στοιχεία αλήθειας καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ οι σεισμογράφοι του Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν… μικροδονήσεις!

Πάνω από 80.000 θεατές βρέθηκαν στο σπουδαίο μουσικό γεγονός, ενώ πολλά ήταν και τα δημόσια πρόσωπα που έδωσαν το «παρών».

Ελληνικό χρώμα από τους Metallica – Ζορμπάς και Τρύπες στο ΟΑΚΑ

Οι Metallica επιφύλαξαν, μάλιστα, μια απρόσμενη μουσική έκπληξη, δίνοντας έντονο ελληνικό χρώμα στο εντυπωσιακό σόου τους.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, τα μέλη της διάσημης μπάντας ενσωμάτωσαν για λίγα δευτερόλεπτα το εμβληματικό συρτάκι του Ζορμπά, προκαλώντας ενθουσιασμό στους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο. Το κοινό αντέδρασε με παρατεταμένα χειροκροτήματα και επευφημίες, με τη στιγμή να αποτελεί μια από τις πιο ιδιαίτερες της βραδιάς.

Η έκπληξη όμως δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα, οι Metallica έπαιξαν και μέρος από το τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά» του ελληνικού ροκ συγκροτήματος Τρύπες, αιφνιδιάζοντας ξανά ευχάριστα το κοινό.

Η κίνηση του συγκροτήματος να τιμήσει την ελληνική μουσική κουλτούρα σχολιάστηκε έντονα από τους θαυμαστές τους, με τα σχετικά βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ένας εξ αυτών ο Σάκης Τανιμανίδης ο οποίος ανέβασε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από τη βραδιά, δείχνοντας την έκπληξή του για την… ελληνική έκπληξη από τους Metallica.

Η Νικολέττα Ράλλη δημοσίευσε επίσης βίντεο από τη στιγμή αυτή στο δικό της προφίλ.

Στη συναυλία παραβρέθηκε και ο Ηλίας Μπόγδανος ο οποίος σε βίντεο που ανέβασε φαίνεται ενθουσιασμένος.

Η Άννα Βίσση λίγη ώρα πριν βρεθεί στο ΟΑΚΑ ανέβασε φωτογραφία σε story, φορώντας μπλούζα με το όνομα του συγκροτήματος, εκφράζοντας την ανυπομονησία της.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο σύζυγός της Γρηγόρης Μόργκαν έδωσαν επίσης το παρών, απαθανατίζοντας τη στιγμή.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε, επίσης, τον Ορέστη Χαλκιά, τον Μιχάλη Σαράντο, τον Νίκο Συρίγο και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, τον Λάκη Γαβαλά, τη Φαίη Σκορδά, αλλά και τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο κατά την είσοδό τους στο στάδιο.

Επιπλέον, το παρών έδωσαν ο Γιάννης Βαρδής και ο Άκης Δείξιμος οι οποίοι πόζαραν μαζί, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι.

