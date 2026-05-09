Φρενίτιδα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica: Ουρές έξω από το ΟΑΚΑ – Άνοιξαν οι πύλες, όλα τα έκτακτα μέτρα

Λίγες ώρες απέμειναν για το μουσικό γεγονός των ημερών, τη μεγάλη συναυλία των Metallica, που που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο ΟΑΚΑ.

Οι πύλες τουΟλυμπιακού Σταδίου άνοιξαν στις 16:00, ενώ σε ισχύ βρίσκονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της αναμενόμενης μαζικής προσέλευσης.

Ήδη οι χιλιάδες φαν του θρυλικού συγκροτήματος σχηματίζουν ουρές έξω από το ΟΑΚΑ, κάτω από τον ζεστό ήλιο, προκειμένου να μπουν στον χώρο της συναυλίας.

Παρατείνεται η λειτουργία των ΜΜΜ

Η μεγάλη συναυλία επηρεάζει και τις συγκοινωνίες, με τη ΣΤΑ.ΣΥ να ανακοινώνει παράταση λειτουργίας του ΗΣΑΠ το βράδυ του Σαββάτου, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Αλλαγές και στα δρομολόγια των λεωφορείων

Πιο αναλυτικά, σε ισχύ θα βρίσκονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορειακών γραμμών από τις 17:00 του Σαββάτου, ως τη λήξη της κυκλοφορίας:

Τα δρομολόγια της λεωφ. γραμμής Α8 (Πολυτεχνείο – Ν. Ιωνία – Μαρούσι) θα πραγματοποιούνται κυκλικά από την αφετηρία (Πολυτεχνείο) μέχρι τον κόμβο Κηφισιάς (δαχτυλίδι). Διαδρομή από αφετηρία: από Λ. Κηφισιάς, κυκλικά στο δαχτυλίδι με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Η γραμμή 410 (ΟΑΚΑ – Άνω Μελίσσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Αυτοκρ. Ηρακλείου (αφετηρία της λεωφ. γραμμής 446). Διαδρομή από αφετηρία: από Αυτοκρ. Ηρακλείου, αριστερά Θεμιστοκλέους, Θησέως, δεξιά Πλαταιών, αριστερά Χατζηαντωνίου, Παπαφλέσσα, αριστερά Λ. Κηφισίας. Διαδρομή από τέρμα: από Πεντέλης, δεξιά Λ. Κηφισίας, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Βασ. Όλγας, δεξιά Οθωνος, αριστερά Περικλέους, αριστερά Αυτοκρ. Ηρακλείου (προσωρινή αφετηρία).

Τα έκτακτα μέτρα για τη συναυλία

Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα για το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026, με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ να επισημαίνει πως προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια όλων των επισκεπτών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους χώρους στάθμευσης σε όλο το Ολυμπιακό Συγκρότημα.

Παράλληλα, ο κόσμος καλείται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγει τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων όπου αυτό είναι εφικτό.

Ποιοι θα τραγουδήσουν με τους Metallica

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκινά νωρίς. Στη σκηνή θα ανέβουν στις 18:00 οι Knocked Loose, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα, ενώ στις 19:00 ακολουθούν οι Gojira, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα κάνοντας κοινή περιοδεία στο World Magnetic.

Οι Metallica θα τραγουδήσουν περίπου στις 20:30, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο.

Τι ισχύει για όσους έχουν εισιτήρια στην αρένα

Για τους κατόχους εισιτηρίων αρένας, η πρόσβαση επιτρέπεται από όλες τις εισόδους του ΟΑΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των εισόδων Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, ΙΑΣΩ, Πεζογέφυρας και της Πύλης ΣΤ στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη.

Τι ισχύει για όσους έχουν εισιτήρια καθήμενων

Για τους κατόχους εισιτηρίων καθήμενων, η είσοδος γίνεται από όλες τις πύλες, εκτός από αυτές της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Συγκεκριμένα, η εξυπηρέτηση θα γίνεται από τις εισόδους 1, 2, 8, 12 και 17:

Η είσοδος 1 εξυπηρετεί τις θύρες 23 έως 35

Η είσοδος 2 τις θύρες 1 έως 5

Η είσοδος 8 τις θύρες 6 έως 10

Η είσοδος 12 τις θύρες 11 έως 15

Η είσοδος 17 τις θύρες 16, 17 και 19 έως 22

Η δωρεάν στάθμευση πραγματοποιείται μέσω της Λεωφόρου Κύμης.

