Μερτς: «Κοινός στόχος Ευρώπης και ΗΠΑ ο τερματισμός του πολέμου με το Ιράν – Στο ΝΑΤΟ θέλουμε τον Αμερικανικό στρατό»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ευρώπη επιθυμεί να συνεργαστεί ώστε να διατηρηθεί ισχυρή και λειτουργική η συμμαχία του NATO, παρά τις διαφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ανέδειξε ο πόλεμος με το Ιράν.

Οι εντάσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ έχουν εντείνει τα ερωτήματα για το μέλλον της Συμμαχίας.

Οι σχέσεις ήταν ήδη τεταμένες λόγω της αμερικανικής κριτικής προς την Ευρώπη για τις αμυντικές δαπάνες και ζητήματα όπως η μεταναστευτική πολιτική. Η ένταση αυξήθηκε περαιτέρω όταν η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να στηρίξουν τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Είμαστε πραγματικά πρόθυμοι να διατηρήσουμε αυτή τη συμμαχία ζωντανή και στο μέλλον», δήλωσε ο Μερτς σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ulf Kristersson. Πρόσθεσε επίσης ότι η Σουηδία και η Φινλανδία έχουν ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα της Συμμαχίας.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορές. Γνωρίζουμε ότι όλοι αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, όμως ο τελικός μας στόχος είναι να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση και να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτός ο στόχος είναι κοινός για την Αμερική και την Ευρώπη», ανέφερε.

Ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο τη Γερμανία

Αφού ο Μερτς δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το Ιράν «ταπεινώνει» τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ αντέδρασε διατάσσοντας την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών και ακυρώνοντας την προγραμματισμένη ανάπτυξη πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.

Ο Μερτς υποστήριξε ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι ο αριθμός των στρατευμάτων αλλά «η ενότητα σκοπού», επισημαίνοντας ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να υπάρχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή συνιστώσα στο ΝΑΤΟ.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι και ιδιαίτερα πρόθυμοι να έχουμε στο πλευρό μας τον αμερικανικό στρατό και τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ», είπε. «Αυτό είναι κάτι που μας ενώνει και προσπαθούμε να το διασφαλίσουμε αυτή τη στιγμή».

Μετά από δεκαετίες υποχρηματοδότησης, οι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Γερμανία, επενδύουν πλέον δισεκατομμύρια ευρώ για την ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεών τους, απέναντι σε αυτό που ο Μερτς χαρακτήρισε σε ομιλία του ως άμεση απειλή από τη Ρωσία για την Ευρώπη.

Μιλώντας ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν παρακολουθούσε στη Μόσχα την παρέλαση για την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μερτς δήλωσε απογοητευμένος από την απόφαση του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο να μεταβεί στη ρωσική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ότι σκοπεύει να συζητήσει μαζί του «για αυτή την ημέρα στη Μόσχα».

Ωστόσο, παρότι ο Φίτσο έφτασε στη Μόσχα, ανέφερε ότι δεν παρέστη τελικά στην ίδια την παρέλαση.

