Μετά τον χανταϊό και νοροϊός σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική με πάνω από 100 ασθενείς – Πώς μεταδίδεται και ποια τα συμπτώματα του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess, το οποίο αναχώρησε από το λιμάνι του Port Everglades της Φλόριντα, ανέφερε ότι 115 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 102 επιβατών και 13 μελών του πληρώματος, εμφάνισαν συμπτώματα του νοροϊού. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η επιδημία οδήγησε σε αυστηρά μέτρα απομόνωσης των μολυσμένων ατόμων, με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.
Η εταιρεία Princess Cruises ανέφερε ότι, με την εμφάνιση των πρώτων περιστατικών, πραγματοποιήθηκε πλήρης απολύμανση του πλοίου, ενώ προστέθηκαν επιπλέον μέτρα υγιεινής κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το Caribbean Princess θα καθαριστεί πλήρως και θα απολυμανθεί προτού ξεκινήσει το επόμενο ταξίδι του.
Τα συμπτώματα του νοροϊού περιλαμβάνουν έντονο εμετό και διάρροια, ενώ ο ιός μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα άτομα, επιφάνειες, ή μέσω μολυσμένων τροφίμων και νερού. Αν και ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός, οι σοβαρές συνέπειες είναι σπάνιες, και τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε δύο ημέρες.
Η έξαρση του νοροϊού έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού σε άλλο κρουαζιερόπλοιο, το MV Hondius, που έχει προκαλέσει περισσότερους θανάτους. Παρά τις διαφοροποιήσεις στη μεταδοτικότητα και σοβαρότητα των δύο ιών, και οι δύο περιπτώσεις αναδεικνύουν τις προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας για τον έλεγχο των επιδημιών σε κλειστούς χώρους.
Διαβάστε επίσης:
Ντουμπάι: Μια πόλη που αντέχει και στον πόλεμο
Γέννησε κοριτσάκι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ
Ο μακάβριος λόγος για τον οποίο ο χανταϊός δεν θα είναι η επόμενη πανδημία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.