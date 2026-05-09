Reuters: ΗΠΑ και Ιράν απομακρύνονται από το τέλος του πολέμου – Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στον Κόλπο και η… Κίνα

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν φάνηκαν να πλησιάζουν το Σάββατο για να βρουν ένα τέλος στον πόλεμό τους, αφού οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πυρά στον Κόλπο εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας, ενώ μια ανάλυση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να αντέξει έναν ναυτικό αποκλεισμό για μήνες, αναφέρει το Reuters σε δημοσίευμά του.



Τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί οι μεγαλύτερες αναζωπυρώσεις στις μάχες μέσα και γύρω από το Στενό του Ορμούζ από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία πριν από ένα μήνα, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχτηκαν νέα επίθεση την Παρασκευή.



Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης σε μια πρόταση των ΗΠΑ που θα τερματίσει επίσημα τον πόλεμο πριν από συνομιλίες για πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Μιλώντας στη Ρώμη την Παρασκευή, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ανέμεναν μια απάντηση εκείνη την ημέρα, αν και ένας εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να ζυγίζει την απάντησή της.





Ορμούζ: Το Στενό των…. συγκρούσεων



Σποραδικές συγκρούσεις συνεχίστηκαν την Παρασκευή μεταξύ ιρανικών δυνάμεων και αμερικανικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν. Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλέστηκε αργότερα μια ιρανική στρατιωτική πηγή που ανέφερε ότι η κατάσταση είχε ηρεμήσει, αλλά προειδοποίησε ότι είναι πιθανές περισσότερες συγκρούσεις.



Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δύο πλοία που συνδέονται με το Ιράν και προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ένα ιρανικό λιμάνι, με ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να χτυπά τις καμινάδες τους και να τα αναγκάζει να γυρίσουν πίσω.



Η Τεχεράνη έχει μπλοκάρει σε μεγάλο βαθμό τη μη ιρανική ναυτιλία μέσω του στενού από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με τις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ σε όλο το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Πριν από τον πόλεμο, το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου περνούσε από τη στενή πλωτή οδό.





Οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, μια αξιολόγηση της CIA έδειξε ότι το Ιράν δεν θα υποστεί σοβαρή οικονομική πίεση από τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων για περίπου άλλους τέσσερις μήνες, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει το θέμα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την επιρροή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη σε μια σύγκρουση που δεν είναι δημοφιλής στους ψηφοφόρους και τους συμμάχους των ΗΠΑ.



Ένας ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών χαρακτήρισε ψευδείς τους «ισχυρισμούς» σχετικά με την ανάλυση της CIA, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Washington Post.



Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν πέρα ​​από την πλωτή οδό. Τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι η αεράμυνά τους επιτέθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones από το Ιράν την Παρασκευή, με τρία άτομα να έχουν τραυματιστεί μέτρια.



Το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει τα ΗΑΕ και άλλα κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ. Σε αυτό που τα ΗΑΕ χαρακτήρισαν σημαντική κλιμάκωση, το Ιράν ενέτεινε τις επιθέσεις αυτή την εβδομάδα σε απάντηση στην ανακοίνωση του Τραμπ για το «Project Freedom» για τη συνοδεία πλοίων στο στενό, την οποία σταμάτησε μετά από 48 ώρες.



Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η εκεχειρία, που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου, εξακολουθεί να ισχύει παρά τις αναζωπυρώσεις, ενώ το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι την παραβίασαν.

«Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι ΗΠΑ επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια», δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε, 10 τραυματίστηκαν και έξι αγνοούνται μετά από επίθεση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ σε ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο αργά την Πέμπτη.





ΗΠΑ: Επιδιώκουν τη διπλωματία, ενισχύουν τις κυρώσεις



Οι ΗΠΑ έχουν βρει μικρή διεθνή υποστήριξη στη σύγκρουση. Μετά τη συνάντηση με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, ο Ρούμπιο αμφισβήτησε γιατί η Ιταλία και άλλοι σύμμαχοι δεν υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να ανοίξει ξανά το στενό, προειδοποιώντας για ένα επικίνδυνο προηγούμενο εάν επιτρεπόταν στην Τεχεράνη να ελέγχει μια διεθνή πλωτή οδό.

Ενώ επιδίωκαν διπλωματικές ενέργειες, οι ΗΠΑ αύξησαν επίσης τις κυρώσεις για να πιέσουν το Ιράν.



Λίγες μέρες πριν ο Τραμπ ταξιδέψει στην Κίνα για να συναντήσει τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή κυρώσεις εναντίον 10 ατόμων και εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων αρκετών στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, για την υποστήριξη των προσπαθειών του ιρανικού στρατού να εξασφαλίσει όπλα και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed της Τεχεράνης.

Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είναι έτοιμο να δράσει εναντίον οποιασδήποτε ξένης εταιρείας που υποστηρίζει το παράνομο ιρανικό εμπόριο και θα μπορούσε να επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τα ανεξάρτητα διυλιστήρια πετρελαίου της Κίνας.

