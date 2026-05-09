Ντουμπάι: Μια πόλη που αντέχει και στον πόλεμο

Σε… τεντωμένο σχοινί βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουάριου. Δύο μήνες μετά την επίθεση, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς, τη στιγμή που δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν με πλήγματα των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων στις πόλεις Τεχεράνη, Ισφαχάν, Κομ, Καράτζ και Κερμανσάχ. Οι επιθέσεις είχαν αποτέλεσμα τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, του οποίου το αρχηγείο καταστράφηκε, καθώς και του Αλί Σαμχάνι, πρώην επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, και αρκετών άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Ως απάντηση, το Ιράν εκτόξευσε πλήθος μη επανδρωμένων αεροχημάτων και βαλλιστικούς πυραύλους, πλήττοντας το Ισραήλ και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης, επλήγησαν πολιτικά αεροδρόμια και λιμάνια στο Κουβέιτ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν, ενώ χτυπήθηκε και η βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Παράλληλα το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ διατάραξε τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου διερχόταν από το πέρασμα αυτό, γεγονός που το καθιστά καθοριστικό για τη σταθερότητα των διεθνών αγορών ενέργειας. Υπό κανονικές συνθήκες, καταγράφονται κατά μέσον όρο περίπου 3.600 διελεύσεις πλοίων μηνιαίως.

Ωστόσο η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκάλεσε δραματική πτώση της ναυσιπλοΐας. Τον Μάρτιο του 2026 οι διελεύσεις περιορίστηκαν σε μόλις 135, σημειώνοντας μείωση περίπου 95% τόσο στον αριθμό πλοίων όσο και στο μεταφερόμενο φορτίο. Κι αυτό είναι μόνο ένα μικρό δείγμα από τις συνέπειες της σύγκρουσης.

Για την Ελλάδα, οι επιπτώσεις είναι ακόμη πιο άμεσες και έντονες, μια και περίπου το 25% των ελληνικών εισαγωγών καυσίμων προέρχεται από χώρες του Περσικού Κόλπου, γεγονός που καθιστά τη χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη σε διαταραχές στην περιοχή.

«Θύμα» του πολέμου

«Θύμα» όμως της σύγκρουσης αποτέλεσε και το… Ντουμπάι, η μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς, καθώς συνδυάζει ξεκούραση και πολυτέλεια. Το Ντουμπάι ήταν από τις πρώτες περιοχές που μετά την έναρξη του πολέμου είδαν μεγάλο μέρος των επισκεπτών να τις εγκαταλείπουν με συνοπτικές διαδικασίες.

Ο… κάποτε φορολογικός παράδεισος, που προσέλκυε influencers, επιχειρηματίες, αλλά και τουρίστες που αναζητούσαν ζεστό καιρό, ασφάλεια και καλοπέραση, θύμιζε και θυμίζει έρημο τοπίο. Η τουριστική κίνηση έπεσε αισθητά και τα άλλοτε πολυτελή ξενοδοχεία και μαγαζιά είδαν την πελατεία τους να μειώνεται στο ήμισυ.

Ο Ν.Μ., Έλληνας που ζει και εργάζεται το τελευταίο διάστημα στο Ντουμπάι και βίωσε από κοντά την παραπάνω μεταβολή, περιγράφει στο «Ποντίκι» πώς μια πόλη άλλαξε μέσα σε λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος στον τουρισμό σημειώνει πως όντως έπεσε αισθητά. «Μετά τον πόλεμο η κατάσταση άλλαξε μέσα σε μια εβδομάδα. Πάνω από το 50% των τουριστών αποχώρησε, καθώς ειδικά στην αρχή της σύγκρουσης υπήρξε μια παγωμάρα, μια λογική ανησυχία» τονίζει. Όσον αφορά το σήμερα, αποκαλύπτει ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και πολύ, αφού και τώρα τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια στις τουριστικές περιοχές είναι μισογεμάτα.

«Εμφανής η απουσία τουριστών»

Όπως λέει ενδεικτικά, «στα τουριστικά σημεία είναι εμφανής η απουσία του κόσμου. Από την άλλη, όσοι δουλεύουν έχουν επιστρέψει. Σίγουρα το 90% του κόσμου γύρισε. Εδώ και περίπου δύο εβδομάδες έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Όσοι δούλευαν τηλεργασία κατά τη διάρκεια του πολέμου, δουλεύουν τώρα διά ζώσης. Επίσης τα μη τουριστικά εστιατόρια δουλεύουν σε κανονικούς ρυθμούς με τους ντόπιους».

Σε ερώτησή μας για το πώς αντέδρασε ο κόσμος τις πρώτες ημέρες του πολέμου ανέφερε τα εξής: «Στην αρχή υπήρξε μια παγωμάρα, κάτι που είναι λογικό, αφού ο κόσμος δεν είχε ξαναζήσει παρόμοια κατάσταση. Όμως οφείλω να ομολογήσω ότι το σύστημα δούλεψε καλά. Ελάχιστα περιστατικά πέρασαν την αεράμυνα των Εμιράτων. Πολλές φορές δεν καταλάβαινες ότι συμβαίνει πόλεμος. Οι εκρήξεις που ακούγαμε ανά διαστήματα μας το θύμιζαν. Αλλά και πάλι δεν μπορείς να πεις ότι υπήρχε φόβος. Μόνο τα σχολεία έκλεισαν για λόγους ασφαλείας».

Θετική κίνηση η αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ

Μιλώντας για τις επιπτώσεις στην οικονομία υπογράμμισε ότι καταγράφεται μια μικρή αύξηση στα τρόφιμα, αλλά έως εκεί. «Σε εμάς δεν έχουν φανεί τόσο οι συνέπειες του πολέμου, σε σχέση με την Ευρώπη. Εξάλλου πρόκειται για μια χώρα με πολύ πλούτο. Υπάρχουν πράγματα πιο ακριβά, σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά και πιο φθηνά, όπως τα ταξί, αλλά και τα καύσιμα» πρόσθεσε.

Τέλος, σχετικά με την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ από την 1η Μαΐου, σχολίασε πως για τους ίδιους θεωρείται μια καλή κίνηση, μια και θα μπορούν να εξάγουν περισσότερο πετρέλαιο όπου και όποτε θέλουν χωρίς περιορισμούς.

