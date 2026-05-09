Πάνος Καμμένος για Σία Κοσιώνη: Οφείλω να πω ότι ήσουν πάντα μία κυρία

Ο Πάνος Καμμένος απένειμε τα δικά του εύσημα στην Σία Κοσιώνη, για τον τρόπο που έκανε τη δουλειά της στον ΣΚΑΪ, την τελευταία 20ετία.

Ο άλλοτε υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε με ανάρτησή του, ότι στο παρελθόν μπορεί να συγκρούστηκε με την δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων αλλά πάντα της αναγνώριζε ότι ήταν σωστή επαγγελματίας. «Μια κυρία» όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Πάνος Καμμένος τοποθετήθηκε στο «X» για την Σία Κοσιώνη, λίγες ώρες μετά το τελευταίο δελτίο της δημοσιογράφου στον ΣΚΑΪ.

Σία μπορεί να συγκρουστήκαμε αλλά οφείλω να πω τώρα που κλείνει ο κύκλος σου οτι ήσουν πάντα μία Κυρία pic.twitter.com/AAFYbTgyOW — Panos Kammenos (@PanosKammenos) May 8, 2026

Θέλησε να εξωτερικεύσει τις απόψεις του για εκείνη, στο κλείσιμο ενός μεγάλου επαγγελματικού κύκλου για την παρουσιάστρια.

