Αφρικανική σκόνη: Προειδοποιήσεις από τους ειδικούς – «Αποφεύγουμε τις μετακινήσεις και την έντονη σωματική άσκηση» (Video)

Έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή της σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους απευθύνουν οι ειδικοί λόγω της έντονης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, με τη Ματίνα Παγώνη και τον Νίκο Τζανάκη να προειδοποιούν ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το φαινόμενο.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, τόνισε ότι οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν τις άσκοπες εξόδους, ειδικά για περπάτημα ή δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Όπως ανέφερε, «με αυτή την ατμόσφαιρα δεν βγαίνουμε για περπάτημα, ούτε πάμε τα παιδιά στην παιδική χαρά», επισημαίνοντας ότι συνιστάται να παραμένουν όλοι σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως όσοι πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βρογχικό άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή σοβαρές καρδιοπάθειες. «Τα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα προκαλούν σοβαρή φθορά στον βλεννογόνο της αναπνευστικής οδού», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι ακόμη και άτομα χωρίς εμφανή συμπτώματα μπορεί να εμφανίσουν ερεθισμούς, βήχα ή αλλεργικές αντιδράσεις.

Η κα Παγώνη συνέστησε, εφόσον είναι απαραίτητη η έξοδος από το σπίτι, τη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας, ενώ εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα διαρκέσει περίπου δύο έως τρεις ημέρες. Παράλληλα, συνέδεσε την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων με την κλιματική αλλαγή, επισημαίνοντας ότι «τέτοιες εικόνες τον Μάιο και με τόσο μεγάλη συχνότητα δεν τις θυμόμαστε στο παρελθόν».

Αναφερόμενη στην καθημερινότητα των πολιτών, υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη σχολαστικού πλυσίματος φρούτων και λαχανικών, αλλά και της τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, ο οποίος σημείωσε ότι, παρότι το φαινόμενο στην Κρήτη δεν εμφανίζεται τόσο έντονο όσο σε προηγούμενα επεισόδια αφρικανικής σκόνης, απαιτείται αυξημένη προσοχή.

Ο ίδιος συνέστησε να αποφεύγονται οι χειρωνακτικές εργασίες, η έντονη άσκηση και οι αθλητικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα από άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπάθειες, εγκύους και μικρά παιδιά. «Αν χρειαστεί να βγούμε έξω, καλό είναι να χρησιμοποιούμε μάσκα υψηλής προστασίας, όπως εκείνες που χρησιμοποιούσαμε την περίοδο της πανδημίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

