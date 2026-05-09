Στο Φλοίσβο αύριο το απόγευμα το εντυπωσιακό airshow για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

Τα 95 χρόνια της, ως ανεξάρτητου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας γιορτάζει αύριο, Κυριακή 10 Μαΐου, η Πολεμική Αεροπορία.

Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνεται μεγάλη, ανοικτή στο κοινό, αεροπορική επίδειξη στις 18:00 στην παραλία του Φλοίσβου, μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Η Πολεμική Αεροπορία συμπληρώνει 95 χρόνια σε μια διαδρομής που ξεκίνησε το μακρινό 1931 και συνεχίζεται έως σήμερα.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά ένα πρόγραμμα πτήσεων με σύγχρονα αλλά και ιστορικά αεροσκάφη, σε μια επίδειξη που στόχο έχει να αναδείξει συνολικά τη διαχρονική σημασία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η επίδειξη θα περιλαμβάνει πτήσεις από όλους τους τύπους των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας συνδέοντας το παρελθόν -με τη συμμετοχή του ιστορικού Spitfire και των θρυλικών μαχητικών Phantom- με το παρόν και το μέλλον που αντιπροσωπεύουν, μεταξύ άλλων, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και Rafale.

Επιπλέον, θα δώσουν το «παρών» στον ουρανό της Αττικής οι ομάδες αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» και «Δαίδαλος» καθώς και οι Red Arrows.

Σημειώνεται ότι η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Διαβάστε επίσης:

Μέτρα ασφαλείας για την είσοδο και στο Πρωτοδικείο από τη Δευτέρα, μετά την επίθεση του 89χρονου

Σκιάθος: Ανήλικος παρέσυρε με το πατίνι του τουρίστα και τον εγκατέλειψε – Συνελήφθησαν οι γονείς του

Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε 3 συνεργούς

