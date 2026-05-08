Οι Ένοπλες Δυνάμεις αναλαμβάνουν το μυστήριο με το θαλάσσιο drone που βρέθηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα – Η σύνδεση της Ουκρανίας και τα σενάρια

Οι Ένοπλες Δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακρωτήριο Λευκάτας, στη Λευκάδα, με αναμένη μηχανή.

Το μη επανδρωμένο σκάφος θα μεταφερθεί στο νομό Αττικής όπου οι Ένοπλες Δυνάμεις, με το εξειδικευμένο τους προσωπικό, θα διερευνήσουν πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές του ενώ θα δώσουν απαντήσεις και για το περιεχόμενό του.

Ουκρανικής κατασκευής το drone;

Βιντεοσκοπημένα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τους ψαράδες να ρυμουλκούν το μαύρο, μη επανδρωμένο όχημα επιφανείας (USV), το οποίο φαίνεται να είναι εξοπλισμένο με κάμερα και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό επικοινωνίας μεγάλων αποστάσεων.

Το συγκεκριμένο drone φαίνεται να είναι ουκρανικής κατασκευής (τύπου «MAGURA V3») και εξετάζεται το ενδεχόμενος στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο χτύπημα είχε γίνει τον περασμένο Μάρτιο κοντά στο λιμάνι του Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το Tradewinds News, site που αρχολείται με τη ναυτιλιακή και την επιχειρηματική ειδησεογραφία, η Ελλάδα αποτελεί πιθανό σημείο εκκίνησης για drones που επιτίθενται σε ρωσικά εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η κυβέρνηση του Κιέβου παραδέχτηκε ότι ανέπτυξε ένα αεροπορικό drone εναντίον του Qendil 115.300 dwt (κατασκευής 2006), ενός δεξαμενόπλοιου aframax που έπλεε βόρεια της Λιβύης.

Σχεδόν τρεις μήνες αργότερα και στα ίδια ύδατα, το Arctic Metagaz 138.028 cbm (κατασκευής 2023) πιστεύεται ευρέως ότι χτυπήθηκε από ουκρανικό θαλάσσιο drone, παρόλο που το Κίεβο δεν ανέλαβε ποτέ επίσημα την ευθύνη για την επίθεση αυτή.

Το θαλάσσιο drone που ανακάλυψαν οι Έλληνες ψαράδες την Πέμπτη βρισκόταν σε μια σπηλιά στο ακρωτήριο Δουκάτο, στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού της Λευκάδαςμια τοποθεσία με θέα στην ανοιχτή θάλασσα, προς τη γενική κατεύθυνση από όπου δέχτηκαν την επίθεση τα δύο σκάφη.

Ένα ουκρανικό θαλάσσιο drone θεωρούνταν επίσης ύποπτο ότι βρισκόταν πίσω από μια άλλη επίθεση σε πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο πέρυσι, στο πλαίσιο μιας ευρείας εκστρατείας με νάρκες, αεροσκάφη και θαλάσσιες μη επανδρωμένες συσκευές (drones) που είχε ως στόχο να βλάψει τα ρωσικά ενεργειακά έσοδα.

Αρκετά πλοία υπό ελληνικό έλεγχο έχουν πληγεί σε αυτήν την εκστρατεία, αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει την κυβέρνηση στην Αθήνα να συνεργαστεί με το Κίεβο στην κατασκευή θαλάσσιων drones, με την ελπίδα να αξιοποιήσει την ουκρανική τεχνογνωσία σε αυτό το είδος πολέμου.

Το περιστατικό με θαλάσσιο drone στη Λευκάδα έρχεται περίπου μια εβδομάδα μετά την είδηση ​​για διαφωνίες στη συνεργασία, με την Ουκρανία προφανώς να αντιτίθεται στην ενδεχόμενη χρήση από την Ελλάδα οποιωνδήποτε θαλάσσιων drones που παράγονται από κοινού εναντίον της Τουρκίας, καταλήγει το Tradewinds News.

Το μαύρο ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία, όπως ανέφερε το thespotlight.grΨαράδες το έδεσαν και το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το Λιμενικό Σώμα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την εξέτασή του, ενώ το περιστατικό έχει καταγραφεί επισήμως.

Τα συγκεκριμένα ή αυτού του τύπου τα USV διαθέτουν στην πλώρη τους πυροκροτητές που όταν έρθουν σε επαφή με κάποια επιφάνεια πυροδοτούν τα εκρηκτικά. Ωστόσο ο χειριστής τους έχει τη δυνατότητα δορυφορικά να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα εκρηκτικά. Επίσης, εξετάζεται και η πιθανότητα προβοκάτσιας. Το σκάφος βρίσκεται υπό την επίβλεψη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έχει επιληφθεί και η ΕΥΠ.

Όπως έγραψε νωρίτερα το topontiki.gr, όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου δεν αποκλείουν τίποτα. Και κυρίως δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο drone να μην συνδέεται αποκλειστικά με κάποιο κρατικό ή στρατιωτικό πρόγραμμα, αλλά με το τεράστιο δίκτυο λαθρεμπορίου που εδώ και χρόνια λειτουργεί αθόρυβα ανάμεσα σε Ιταλία, Αλβανία και δυτική Ελλάδα.

