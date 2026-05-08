Η Μαρία Καρυστιανού αποδέχθηκε το κάλεσμα της Κρήτης και αναλαμβάνει το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών

Και τυπικά επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών θα είναι η Μαρία Καρυστιανού, όπως γνωστοποίησε η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης σε ανάρτησή της.

Στο μήνυμά της, η Καρυστιανού ευχαριστεί τους φίλους του κινήματος για τη στήριξή τους και δηλώνει ότι αποδέχεται «με τιμή και αίσθημα ευθύνης» την παρότρυνση να τεθεί επικεφαλής.

Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης

Η Μαρία Καρυστιανού τίθεται και επισήμως επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή της η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τα μέλη της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης υποδέχονται «με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ιστορικής ευθύνης» την επίσημη απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία ανταποκρίνεται στο κάλεσμά τους και αναλαμβάνει πλέον και επίσημα την ηγεσία του κινήματος.

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ότι η κ. Καρυστιανού, «η γυναίκα που έγινε το σύμβολο του αγώνα για την αλήθεια και την αξιοπρέπεια», ενώνει τη φωνή της με τους πολίτες της Κρήτης και ολόκληρης της Ελλάδας, μετατρέποντας, όπως σημειώνεται, «μια αυθόρμητη κοινωνική ανάγκη σε μια οργανωμένη θεσμική δύναμη διεκδίκησης».

«Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης»

Στο μήνυμά της προς την Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης, η Μαρία Καρυστιανού στέκεται στη στήριξη των φίλων του κινήματος και αναγνωρίζει, σύμφωνα με την ανάρτηση, την αντοχή και την αποφασιστικότητα της Κρήτης.

«Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ετοιμότητα και στήριξή σας σε αυτό το κίνημα που μας ένωσε όλους», αναφέρει αρχικά η κ. Καρυστιανού.

Όπως σημειώνει, «η αποφασιστικότητα και η εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε αποτελούν για μένα το πιο ισχυρό στήριγμα». Προσθέτει δε ότι αυτή η στήριξη της δίνει «τη δύναμη να συνεχίσω μαζί σας τον ιερό αγώνα για δικαιοσύνη και δημοκρατία, για μια Ελλάδα που δεν θα μας πληγώνει, αλλά θα μας αγκαλιάζει, για μια πατρίδα προστάτιδα των παιδιών μας και των επόμενων γενεών».

Στη συνέχεια, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης την παρότρυνσή σας να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, που χτίζουμε μέρα με τη μέρα όλοι μαζί».

«Δεν είμαστε απλώς μια ομάδα»

Σε άλλο σημείο της απάντησής της, η κ. Καρυστιανού τονίζει ότι το κίνημα δεν αποτελεί απλώς μια ομάδα, αλλά «μια μεγάλη οικογένεια που μεγαλώνει συνεχώς, επειδή την ενώνει η αλήθεια και η αγάπη για το δίκαιο».

«Γνωρίζετε καλά ότι η φωνή μας προκαλεί στους λεηλατούντες τη χώρα μας πανικό, ότι κι αν μηχανεύονται αυτοί που φοβούνται την κάθαρση, δεν πρόκειται να μας αναχαιτίσουν», σημειώνει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πορεία του κινήματος είναι ενωτική, «κοιτάζει μόνο μπροστά και δεν έχει γυρισμό». Όπως αναφέρει, «είμαστε πολλοί, περισσότεροι από όσο τολμάτε να φανταστείτε και συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι για το δίκαιο και την αλήθεια».

Η ιδρυτική διακήρυξη και η κατάθεση στον Άρειο Πάγο

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρεται και στην ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, σημειώνοντας ότι πολλές από τις σκέψεις και τις αγωνίες των μελών της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης αποτέλεσαν έμπνευση για τη σύνταξή της.

Όπως γνωστοποιεί, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στον Άρειο Πάγο και θα παρουσιαστεί επίσημα μέσα στον Μάιο.

«Θα είναι τεράστια η χαρά και η τιμή αν είστε παρόντες αυτή την ξεχωριστή στιγμή, να σφίξουμε τα χέρια, να γίνουμε μια αγκαλιά και να πάρουμε δύναμη ο ένας από τον άλλο», αναφέρει στο μήνυμά της.

Η κ. Καρυστιανού κλείνει την απάντησή της με τη φράση: «Καλή αντάμωση και καλή συμπόρευση στον δρόμο του δικαίου. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα!».

Κάλεσμα για στήριξη και δράση

Η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης καλεί κάθε πολίτη να στηρίξει την προσπάθεια.

Όπως αναφέρει, με τη Μαρία Καρυστιανού στην πρώτη γραμμή, «ο κοινός αγώνας για τη συνολική αναγέννηση της πατρίδας μας, την αποκατάσταση των θεσμών και την προάσπιση των δημοκρατικών αξιών» αποκτά πλέον ουσιαστική δυναμική και «μια καθαρή φωνή που εκφράζει τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας».

