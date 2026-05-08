Χαρδαλιάς: Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ευκαιρία για ένα πραγματικό μοντέλο μητροπολιτικής διακυβέρνησης

Την ανάγκη να κινηθεί η χώρα με αποφασιστικότητα και βαθιές μεταρρυθμίσεις στη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης, με αναβαθμισμένο ρόλο των περιφερειών στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη, θωρακίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινωνία και τη χώρα απέναντι στις προκλήσεις ενός διεθνούς περιβάλλοντος διαρκών ανακατατάξεων, ανέδειξε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας στο 2ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας» με θέμα: «Ο κόσμος σε μετάβαση. Η Ελλάδα, η νέα γεωοικονομία και η επόμενη μέρα των επενδύσεων».

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία οι πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και η αναθεώρηση διεθνών συμμαχιών διαμορφώνουν ένα νέο, σύνθετο διεθνές περιβάλλον. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα οφείλει να χαράξει μια νέα εθνική στρατηγική, που θα της επιτρέψει όχι μόνο να διασφαλίσει την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και τα συμφέροντά της, αλλά και να διεκδικήσει έναν αναβαθμισμένο ρόλο στον σύγχρονο κόσμο, συνεχίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο και στη λειτουργία του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε πως η ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα μόνο όταν μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «καμία ανάπτυξη δεν έχει αξία, αν το μέρισμα της ευημερίας δεν αφορά τον κάθε πολίτη της πατρίδας μας».

Ο περιφερειάρχης επεσήμανε ότι παρά τη σημαντική ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας τα τελευταία χρόνια, οι διεθνείς κρίσεις, οι πόλεμοι και οι νέοι παγκόσμιοι ανταγωνισμοί επιβάλλουν συνεχή επαγρύπνηση. «Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε», ανέφερε, τονίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να περιορίζεται σε παθητική παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά οφείλει να λειτουργεί προληπτικά, μετατρέποντας τις κρίσεις σε ευκαιρίες μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό.

Κεντρικός άξονας της τοποθέτησής του ήταν η ανάγκη ενός ριζικού μετασχηματισμού του κράτους και η μετάβαση σε ένα περισσότερο αποκεντρωμένο μοντέλο διακυβέρνησης, με ενισχυμένο ρόλο για τις περιφέρειες. Όπως υπογράμμισε, οι σύγχρονες προκλήσεις «δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται από έναν αργό, συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό κρατικό μηχανισμό», αλλά απαιτούν «ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό, πιο διαφανές, λιγότερο σπάταλο και το κυριότερο, πιο κοντά στον πολίτη».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρδαλιάς ανέδειξε τη μητροπολιτικότητα ως κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο για την Αττική και συνολικά για τη χώρα, τονίζοντας ότι οι μεγάλες μητροπολιτικές περιφέρειες αποτελούν σήμερα τα βασικά πεδία όπου διαμορφώνονται οι όροι της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της επενδυτικής ανάπτυξης. Με δεδομένο ότι «στην Αττική παράγεται περίπου το 50% της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας,» επισήμανε ότι η περιφέρεια έχει «τόσο το μέγεθος όσο και τη δυναμική» να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής μιας ουσιαστικής θεσμικής μεταρρύθμισης.

«Η μητροπολιτικότητα δεν μπορεί να είναι απλά ένα σχέδιο νόμου ή ένα άρθρο στο νέο Σύνταγμα της χώρας. Πρόκειται για μια νέα αντίληψη διακυβέρνησης», σημείωσε, εξηγώντας ότι απαιτείται σαφής μεταφορά ευθύνης, αρμοδιοτήτων και χρηματοδοτικών εργαλείων προς την Αυτοδιοίκηση, ώστε να υπάρξει «πραγματική αποτελεσματικότητα και όχι άλλη μία αποσπασματική μεταρρύθμιση χωρίς αντίκρισμα».

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι μια ισχυρή μητροπολιτική περιφέρεια μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί κρίσιμες παρεμβάσεις με ενιαίο τρόπο σε τομείς όπως τα αντιπλημμυρικά έργα, το κυκλοφοριακό, η πολιτική προστασία, η διαχείριση αποβλήτων, η κοινωνική συνοχή και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Όπως είπε, ζητήματα τέτοιας κλίμακας δεν μπορούν να επιλύονται αποσπασματικά, αλλά απαιτούν ενιαίο σχεδιασμό, συντονισμό και ξεκάθαρους ρόλους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορική ευκαιρία για γενναίες αποφάσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα να περάσει σε ένα πραγματικό μοντέλο μητροπολιτικής διακυβέρνησης. Όπως τόνισε, η Περιφέρεια Αττικής θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, επιδιώκοντας συναινέσεις «με όρους λογικής».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε ότι η διεκδίκηση της μητροπολιτικότητας δεν αποτελεί ούτε προσωπική επιδίωξη ούτε θεσμικό ανταγωνισμό με το κεντρικό κράτος, αλλά συνειδητή επιλογή ευθύνης απέναντι στους πολίτες. «Για μας η μητροπολιτικότητα δεν είναι καπρίτσιο, αλλά ανάγκη. Δεν αποτελεί προσωπική φιλοδοξία, αλλά εθνική ανάγκη για την οικονομία και την κοινωνία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Διατυπώνοντας τις απόψεις του για την ανάγκη προώθησης τολμηρών μεταρρυθμίσεων, ο περιφερειάρχης Αττικής κάλεσε το πολιτικό σύστημα να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις στην υιοθέτηση ενός σύγχρονου μοντέλου μητροπολιτικής διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η χώρα χρειάζεται ξεκάθαρους ρόλους, θεσμική τόλμη και αποφασιστικότητα. «Τώρα είναι η ώρα», ανέφερε, «να τολμήσει και να προχωρήσει, χωρίς πισωγυρίσματα» επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς.

