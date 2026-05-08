Συγκλονίζουν την ελληνική κοινωνία οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, Ενω οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για τον σκοτεινό ρόλο που έπαιζε τα τελευταία τρία χρόνια η – προφυλακισμένη – σύζυγός του δράστη.

Συγκλονιστικά είναι όσα είπαν η αδερφή και ο πατέρας του Νικήτα.

Η αδερφή του μίλησε στο MEGA για τα όσα έζησε η οικογένεια μετά το τροχαίο του 2023 σημειώνοντας: «Η ζωή μας άρχισε να παίρνει άλλη τροπή.

Απειλές, φόβοι, μας πιάνανε γνωστοί άγνωστοι και μας λέγανε ‘πάρτε το παιδί και φύγετε, μετακομίστε, κινδυνεύετε, είναι αποφασισμένοι για όλα’ και κυρίως εκείνη, η γυναίκα του, αυτή τα κάνει όλα.

Ο αδερφός μου έλεγε ‘μα δεν έφταιγα, ατύχημα ήταν. Να γίνει το δικαστήριο, να πάρω την ποινή που πρέπει’»

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 21χρονου επισημαίνει:

«Εγώ το παιδί μου το έχασα. Θέλω να κηρυχτεί αυτή (η σύζυγος του δράστη) ένοχος διότι αυτή τα έκανε όλα. Ήταν μαζί του, αυτή παρακολουθούσε κάθε μέρα πού είναι ο γιος μου, τι δουλειά κάνει, πού έχει το αυτοκίνητό του, τα πάντα.

Δεύτερον, θέλω ό,τι λεφτά βγει αποζημίωση για το τροχαίο που έγινε με το παιδί μου και σκότωσε το άλλο παιδί, να μπλοκαριστούν τα λεφτά αυτά και να πάνε σε ένα ίδρυμα. Να μην τα πάρουν διότι θα κάνουν κι άλλα φονικά».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αν γυρνούσε το παιδί του πίσω, ας σκότωνε το δικό μου, δεν με πείραζε, να μου το σκότωνε αν το γύρναγε πίσω το παιδί του, ας μου το σκότωνε εμένα το παιδί μου.

Και όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, εγώ του είπα γιατί να μην σκοτωθεί το δικό μου παιδί να γλιτώσει το δικό σου. Και είχαμε σχέσεις, μιλούσαμε.

Τρία χρόνια είναι η ιστορία αυτή. Δεν έχω προσωπική ζωή, δεν πάω πουθενά. Πέρα από το σπίτι μου να κοιμάμαι με τις αρβύλες μου στο κρεβάτι, να περιμένω να με πάρει τηλέφωνο 12 η ώρα που σχολάει, να βγαίνω έξω να ψάχνω τα καλάμια και τα χόρτα, να τον βάλω μέσα».

Σε χωριστές φυλακές

Το ζευγάρι κρίθηκε προφυλακιστέο το βράδυ της Πέμπτης για τη δολοφονία του Νικήτα, μετά τις πολύωρες απολογίες του στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, υπό άκρα μυστικότητα.

Μάλιστα αρχικά είχε διαρρεύσει πως οι απολογίες θα γίνονταν την Δευτέρα, ωστόσο κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι δυο τους μεταφέρθηκαν στον ανακριτή όπου και απολογήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης.

Αίσθηση, ωστόσο, προκαλεί και η απολογία της 56χρονης συζύγου του, η οποία περιέγραψε τον άνδρα της ως έναν άνθρωπο «εκτός εαυτού», χρησιμοποιώντας μάλιστα τη φράση: «Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα».

Η 56χρονη σύζυγος του κατηγορούμενου φέρεται να είπε στην απολογία της: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου.

Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο άντρας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Ο πατέρας από την άλλη σημείωσε πως: «Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταφερθούν σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα εκτός Κρήτης έως τη διεξαγωγή της δίκης.

Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Το μοιραίο αυτοκίνητο

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του neakriti.gr επιπλέον στοιχεία προκαλούν νέα ερωτήματα για την υπόθεση.

Σύμφωνα με ανάρτηση φιλικού προσώπου της οικογένειας του Νικήτα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος στο μοιραίο τροχαίο του 2023 δεν ήταν δικό του, αλλά ανήκε στον 17χρονο γιο του 54χρονου, ο οποίος είχε χάσει τότε τη ζωή του.

«Τα παιδιά ήταν φίλοι. Το αμάξι ήταν του γιου του. Εκείνος του το είχε δώσει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της γυναίκα που έχασε και η ίδια το παιδί της και γνώριζε προσωπικά τον Νικήτα.

Η ίδια εξαπέλυσε επίθεση και κατά της μητέρας του αδικοχαμένου παιδιού λέγοντας πως «έπρεπε να σκεφτεί τον πόνο που είχε, να μην τον ζήσει άλλη μάνα»

Διαβάστε επίσης

Τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο: Μάχη στη ΜΕΘ δίνει ο 12χρονος μετά τα πολύωρα χειρουργεία (video)

Καιρός: Περνώντας στη φάση της «καταχνιάς» και της «κουφόβρασης»

Συναγερμός στο Κερατσίνι: Άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι – «Βούτηξε» στο κενό όταν έφτασε στο σημείο η αστυνομία