Δολοφονία στην Κρήτη: Στη φυλακή ο Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του – Με άκρα μυστικότητα οι απολογίες τους, τι υποστήριξαν

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ο Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του μετά την απολογία τους στον ανακριτή για τη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Cretalive, για λόγους ασφαλείας είχε σκοπίμως διαρρεύσει ότι οι απολογίες τους θα πραγματοποιούνταν τη Δευτέρα.

Ωστόσο, η διαδικασία διεξήχθη τελικά την Πέμπτη, στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο Αστυνομικό Μέγαρο, παρουσία των συνηγόρων τους, Γιώργου Κοκοσάλη και Κώστα Κοκοσάλη. Έπειτα από πολύωρη διαδικασία, και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων ο Κώστας Παρασύρης.

Από την πλευρά της, η 56χρονη σύζυγός του φέρεται να υποστήριξε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

H σύζυγός του, που διώκεται για συνέργεια στη δολοφονία, επέβαινε στο αυτοκίνητο με το οποίο ο Παρασύρης αρχικά εμβόλισε το αυτοκίνητο του θύματος και στη συνέχεια το πυροβόλησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Το τροχαίο δυστύχημα του 2023

Η αφετηρία της υπόθεσης εντοπίζεται στο τραγικό τροχαίο της 20ής Οκτωβρίου 2023 στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Τότε, το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος μοναχογιός του 54χρονου, ως συνοδηγός, και το οποίο οδηγούσε το 21χρονο θύμα της σημερινής επίθεσης, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, κινείτο με υψηλή ταχύτητα, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για περίπου 20 ημέρες, πριν καταλήξει στις 8 Νοεμβρίου 2023.

Ο θάνατος του 17χρονου είχε προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ το σχολείο του είχε κάνει λόγο για μαθητή με ήθος και ιδιαίτερη παρουσία.

Η οικογένειά του είχε προχωρήσει σε συμβολική πρωτοβουλία, κατασκευάζοντας πρότυπη στάση λεωφορείου κοντά στο σχολείο του στο Γάζι, τόσο για λόγους ασφάλειας, όσο και ως υπενθύμιση προσοχής στους δρόμους.

Ο πατέρας του 17χρονου πάντα θεωρούσε τον 21χρονο υπαίτιο για το δυστύχημα και είχε εξαπολύσει απειλές εναντίον του.

