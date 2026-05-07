Δολοφονία Μοσχούρη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις – Η επιχείρηση και τα ευρήματα

Μέλη συμμορίας που δραστηριοποιείται ως αντίπαλο δίκτυο της Greek Mafia είναι οι τρεις συλληφθέντες και ο ένας κρατούμενος, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του 52χρονου Γιώργου Μοσχούρη πριν έναν χρόνο στο Χαλάνδρι.

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας, εμπρησμού, κλοπής και παρακολούθησης επικείμενου στόχου επίθεσης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τρεις άντρες σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, έκρηξη, εμπρησμό, παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών, όπλα και ναρκωτικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται στη δολοφονία του 52χρονου Γιώργου Μοσχούρη, που σημειώθηκε στις 24 Απριλίου 2025 έξω από ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρι. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ένα από τα μέλη της οργάνωσης είχε αναλάβει τη μεταφορά των φυσικών αυτουργών στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η επίθεση, ενώ δεύτερος συλληφθείς φέρεται να είχε επιχειρησιακό ρόλο καθοδήγησης κατά την προετοιμασία και διαφυγή των δραστών.

Οι συλληφθέντες φέρονται επίσης να είναι πίσω από την έκρηξη σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024, κλοπή οχήματος στο Νέο Ηράκλειο, καθώς και παρακολούθηση γυναίκας με τεχνικά μέσα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 13.600 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, ποσότητες κάνναβης, συσκευές GPS, κάμερα παρακολούθησης, μαχαίρια και φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας, εμπρησμού, κλοπής και παρακολούθησης επικείμενου στόχου επίθεσης.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026,σε περιοχές της Αθήνας, καθώς και σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 3 μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, έκρηξη, εμπρησμό, παραβίαση απορρήτου επικοινωνίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή, κλοπή, εκρηκτικά, καθώς και για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης Εκβιαστών και Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, από την οποία, κατόπιν συνδυαστικής ανάλυσης στοιχείων δικογραφιών, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2024, εντάχθηκαν σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονιών, την πρόκληση εκρήξεων, την παρακολούθηση επικείμενων στόχων επιθέσεων, καθώς και τη διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της οργάνωσης διέπραξαν ανθρωποκτονία άνδρα την 24-04-2025 σε περιοχή του Χαλανδρίου, εμπρησμό σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων σε περιοχή της Νέας Ερυθραίας, κλοπή αυτοκινήτου από περιοχή του Νέου Ηρακλείου και παρακολούθηση, με τεχνικά μέσα, ημεδαπής.

Πιο αναλυτικά:

-την 24-04-2025, συλληφθέν μέλος της οργάνωσης μετέφερε τους φυσικούς αυτουργούς της ανθρωποκτονίας ημεδαπού, στο προκαθορισμένο «σημείο έναρξης», όπου είχαν σταθμευμένα τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγκληματική ενέργεια,

-το διάστημα από 23 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2024, δύο συλληφθέντα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν συστηματικά και οργανωμένα τις κινήσεις ημεδαπής, χρησιμοποιώντας τεχνικά μέσα, με δυνατότητα οπτικοακουστικής καταγραφής, προκειμένου να εντοπιστεί έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα,

-πρώτες πρωινές ώρες της 16 Αυγούστου 2024, συλληφθείς της οργάνωσης από κοινού με τον έγκλειστο τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανισμό σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων που εδρεύει σε περιοχή της Νέας Ερυθραίας, ενώ

-το διάστημα από 29 έως 30 Αυγούστου 2024, αφαίρεσαν όχημα που ήταν σταθμευμένο σε περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής.

Σημειώνεται ότι στις τρεις από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ένας εκ των συλληφθέντων είναι το ίδιο πρόσωπο, αποτελώντας τον κοινό επιχειρησιακό και οργανωτικό πυρήνα όλων των πράξεων, με πολυεπίπεδη συμμετοχή σε αυτές, αναλαμβάνοντας ρόλους σχεδιασμού, συντονισμού και εκτέλεσης.

Επιπλέον, έτερος συλληφθείς είχε επιχειρησιακό ρόλο καθοδήγησης στην ανθρωποκτονία της 24-04-2025, παρέχοντας οδηγίες και κατευθύνσεις στους φυσικούς αυτουργούς, ευρισκόμενος μαζί τους, κατά την προετοιμασία, την τέλεση της πράξης και διαφυγή τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

13.662 ευρώ

10 τηλέφωνα,

506,84 γραμμάρια κάνναβης,

2 τρίφτες κάνναβης,

ζυγαριά ακριβείας,

3 μαχαίρια

3 φυσίγγια

αναβολικές ουσίες,

4 routers,

4 συσκευές γεωεντοπισμού (GPS),

κάμερα παρακολούθησης και

συσκευή αντιγραφής συχνοτήτων.

Οι συλληφθέντες, η πλειοψηφία των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

