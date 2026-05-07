Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Αμφισβητεί μέσω ψευδοκράτους τη συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου για το φυσικό αέριο – Η επιστολή στον ΟΗΕ

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών απέστειλε η Τουρκία, με την οποία θέτει υπό αμφισβήτηση τη συμφωνία που υπεγράφη τον Μάρτιο μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για το φυσικό αέριο, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

Στο κείμενο της επιστολής αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Επιθυμώ να υπογραμμίσω το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το νησί της Κύπρου και οι φυσικοί του πόροι, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων υδρογονανθράκων εντός και γύρω από αυτό, αποτελούν κοινή ιδιοκτησία του τουρκοκυπριακού λαού».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός διαθέτει «ίσα δικαιώματα επί των εν λόγω πόρων», ενώ υπογραμμίζεται πως «η συνεργασία οποιασδήποτε χώρας αποκλειστικά με την ελληνοκυπριακή πλευρά για ενδεχόμενη εξαγωγή φυσικού αερίου χωρίς τη συγκατάθεση του τουρκοκυπριακού λαού παραβιάζει τα νόμιμα και αναφαίρετα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων».

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Κίνα: 16χρονη σκοτώθηκε σε διαδρομή zip line – Φώναζε ότι δεν ήταν σωστά δεμένη (Video – σκληρές εικόνες)

WSJ: Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ αίρουν την απαγόρευση χρήσης βάσεων και εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ – Το τηλεφώνημα Σαλμάν σε Τραμπ

Πιο κοντά από ποτέ σε προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά παραμένουν τα «αγκάθια» – Στο τραπέζι σχέδιο 3 σταδίων











