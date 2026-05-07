Πιο κοντά από ποτέ σε προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά παραμένουν τα «αγκάθια» – Στο τραπέζι σχέδιο 3 σταδίων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν οδεύουν προς μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου τους, δήλωσαν πηγές και αξιωματούχοι την Πέμπτη, με την Τεχεράνη να εξετάζει μια πρόταση που θα σταματούσε τις μάχες, αλλά θα άφηνε τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα άλυτα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με το σχέδιο, το οποίο, σύμφωνα με τις πηγές, επικεντρώνεται σε ένα βραχυπρόθεσμο μνημόνιο και όχι σε μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία, υπογραμμίζοντας τις βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Την ίδια ώρα, ΜΜΕ της Κίνας και της Μέσης Ανατολής κάνουν λόγο για «μια καταρχήν συμφωνία για το άνοιγμα του Ορμούζ» μεταξύ της ιρανικής και της αμερικανικής πλευράς.

Η κρατική τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας μάλιστα, ανέφερε ότι η διάνοιξη του στενού του Ορμούζ αναμένεται εντός ωρών.

Σύμφωνα με αναφορές, συζητούνται συμφωνίες για την άρση του αποκλεισμού και την επανέναρξη της διέλευσης από τα ακινητοποιημένα πλοία μέσω της κρίσιμης διαδρομής μεταφοράς πετρελαίου.

Οι πληροφορίες για τη συμφωνία δημοσιοποιήθηκαν μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, στο Πεκίνο κι ενώ προηγουμένως υπήρξαν έντονες παρεμβάσεις της Κίνας.

Την ώρα που η διεθνής αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές αναταράξεις στην ενέργεια, στο εμπόριο και στις θαλάσσιες μεταφορές, η Κίνα ζήτησε δημόσια την αποκατάσταση της ασφαλούς εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καταδικάζοντας τον «παράνομο πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ».

Την ίδια ώρα, εν αναμονή της ιρανικής απάντησης στην αμερικανική πρόταση, πηγές του Al-Arabiya επιβεβαίωναν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές επαφές για το σταδιακό άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Οι πηγές πρόσθεσαν την Πέμπτη ότι «τις επόμενες ώρες θα δούμε μια σημαντική εξέλιξη στην κατάσταση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο ζωτικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα».

Ταυτόχρονα, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι η Ουάσινγκτον έχει θέσει κόκκινες γραμμές σε πιθανές συνομιλίες με το Ιράν.

Οι ελπίδες ότι ακόμη και μια μερική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ έχουν ήδη επηρεάσει τις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν ξανά εν μέσω στοιχημάτων ότι οι διαταραχές του εφοδιασμού θα μπορούσαν να μειωθούν και τις παγκόσμιες μετοχές να διατηρούν σε μεγάλο βαθμό ιστορικά υψηλά.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έχουν περιορίσει τις φιλοδοξίες τους για μια συνολική διευθέτηση, καθώς οι διαφορές τους παραμένουν, ιδίως σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – συμπεριλαμβανομένης της τύχης των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και του χρόνου για τον οποίο η Τεχεράνη θα σταματήσει τις πυρηνικές εργασίες.

Αντ’ αυτού, εργάζονται για μια προσωρινή συμφωνία που ορίζεται σε ένα μονοσέλιδο υπόμνημα με στόχο την αποτροπή της επιστροφής στη σύγκρουση και τη σταθεροποίηση της ναυσιπλοΐας μέσω του στενού, ανέφεραν οι πηγές και οι αξιωματούχοι.

«Προτεραιότητά μας είναι να ανακοινώσουν ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο και τα υπόλοιπα ζητήματα θα μπορούσαν να διευθετηθούν μόλις επιστρέψουν σε απευθείας συνομιλίες», δήλωσε στο Reuters ανώτερος Πακιστανός αξιωματούχος που συμμετέχει στη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Το προτεινόμενο πλαίσιο θα εξελιχθεί σε τρία στάδια: επίσημο τερματισμό του πολέμου, επίλυση της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ και έναρξη ενός παραθύρου 30 ημερών για διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία, σύμφωνα με τις πηγές και τους αξιωματούχους.

Η Τεχεράνη ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη με τον Ισάκ Νταρ, τον ομόλογό του στο Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρ Αντραμπι, σε ενημέρωση στο Ισλαμαμπάντ, όταν ρωτήθηκε πόσο γρήγορα θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία.

«Μια απλή απάντηση θα ήταν ότι αναμένουμε μια συμφωνία το συντομότερο δυνατό».

Αισιόδοξος ο Τραμπ, σκεπτικισμός στην Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος έχει επανειλημμένα αναδείξει την προοπτική μιας σημαντικής εξέλιξης από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν – έχει επίσης υιοθετήσει αισιόδοξο τόνο.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία… είναι πολύ πιθανό», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, προσθέτοντας αργότερα ότι «θα τελειώσει γρήγορα».

Η πρόταση θα τερματίσει επίσημα τη σύγκρουση στην οποία ο πόλεμος πλήρους κλίμακας σταμάτησε με μια εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου. Αλλά αφήνει ανεπίλυτα βασικά αιτήματα των ΗΠΑ να αναστείλει το Ιράν το πυρηνικό του έργο και να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ανέφεραν οι πηγές.

Σε μια ένδειξη ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν την πίεση, επέβαλαν κυρώσεις την Πέμπτη στον αναπληρωτή υπουργό πετρελαίου του Ιράκ και σε τρεις ηγέτες πολιτοφυλακής για την υποστήριξή τους προς το Ιράν. Το Ισραήλ, το οποίο επίσης πολεμά την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δήλωσε την Πέμπτη ότι σκότωσε έναν διοικητή της Χεζμπολάχ σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό μια μέρα νωρίτερα, την πρώτη ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από τότε που συμφωνήθηκε εκεχειρία εκεί τον περασμένο μήνα.

Η Χεζμπολάχ πυροδότησε την τελευταία της σύγκρουση με το Ισραήλ ανοίγοντας πυρ υπέρ του Ιράν στις 2 Μαρτίου. Η διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο είναι ένα άλλο βασικό ιρανικό αίτημα στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Ιρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν σκεπτικισμό σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου. Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει εν ευθέτω χρόνω, ενώ ο νομοθέτης Εμπραχίμ Ρεζάι περιέγραψε την πρόταση ως «περισσότερο μια αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά μια πραγματικότητα».

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, φάνηκε να χλευάζει αναφορές που έδειχναν ότι οι δύο πλευρές ήταν κοντά, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η επιχείρηση “Εμπιστεύσου με αδερφέ” απέτυχε» και παρουσιάζοντας τις συνομιλίες ως αμερικανική στροφή μετά την αποτυχία της να ανοίξει ξανά το στενό.

Οι αναφορές για πιθανή συμφωνία ώθησαν το αργό πετρέλαιο Brent στα περίπου 98 δολάρια το βαρέλι, έχοντας υποχωρήσει σχεδόν 8% την Τετάρτη.

Οι τιμές των μετοχών παγκοσμίως αυξήθηκαν επίσης και οι αποδόσεις των ομολόγων μειώθηκαν εν μέσω αισιοδοξίας για το τέλος ενός πολέμου που έχει διαταράξει τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Στρατιωτικές και περιφερειακές εντάσεις

Ο Τραμπ έθεσε την Τρίτη σε παύση μια διήμερη ναυτική αποστολή και ανοίγει νέα πορεία με στόχο την επαναλειτουργία του αποκλεισμένου στενού, επικαλούμενος την πρόοδο στις συνομιλίες.

Το NBC News, επικαλούμενο δύο ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο Τραμπ αποφάσισε την παύση αφού η Σαουδική Αραβία ανέστειλε την ικανότητα του αμερικανικού στρατού να χρησιμοποιεί μια σαουδαραβική βάση για την επιχείρηση.

Οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι εξεπλάγησαν και εξοργίστηκαν από την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα βοηθούσαν στη συνοδεία πλοίων μέσω του Στενού, οδηγώντας τους να πουν στην Ουάσινγκτον ότι θα αρνούνταν την άδεια των ΗΠΑ να πετάξουν στρατιωτικά αεροσκάφη από μια σαουδαραβική βάση ή μέσω του σαουδαραβικού εναέριου χώρου, ανέφερε το NBC.

Εκτός βασικές απαιτήσεις

Η πηγή που ενημερώθηκε για τη διαμεσολάβηση ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ διεξάγονταν από τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνούσαν στην προκαταρκτική συμφωνία, αυτό θα ξεκινούσε 30 ημέρες λεπτομερών διαπραγματεύσεων για την επίτευξη πλήρους συμφωνίας.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το μνημόνιο δεν ανέφερε αρκετές βασικές απαιτήσεις που έχει υποβάλει η Ουάσινγκτον στο παρελθόν, τις οποίες το Ιράν έχει απορρίψει, όπως τους περιορισμούς στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και τον τερματισμό της υποστήριξής του προς τις πολιτοφυλακές-αντιπρόσωπους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ.

Οι πηγές επίσης δεν έκαναν καμία αναφορά στο υπάρχον απόθεμα του Ιράν άνω των 400 κιλών ουρανίου – μια από τις κεντρικές ανησυχίες της Ουάσινγκτον.

