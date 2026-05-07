Φρίκη στη Φλόριντα: Γυναίκα χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα κουτάβι ενός έτους – Το εκσφενδόνισε στο οδόστρωμα, σκληρές εικόνες

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τάμπα της Φλόριντα ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώου, με θύμα ένα αδέσποτο κουτάβι μαλτέζ μόλις ενός έτους, το οποίο υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στις 30 Απριλίου, όταν η 33χρονη Ιμάνια Ντέιβις από την κομητεία Χίλσμπορο επιτέθηκε με βίαιο τρόπο στο μικρόσωμο σκυλί. Σύμφωνα με πληροφορίες του nbcmiami.com, το ζώο κατέληξε την Τρίτη, 6/5, στο Κέντρο Φροντίδας Ζώων της Κομητείας Χίλσμπορο, όπου νοσηλευόταν για έξι ημέρες μετά το περιστατικό.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη γυναίκα να πετά αρχικά με δύναμη το κουτάβι στην άκρη του πεζοδρομίου. Όταν το σκυλάκι πλησιάζει ξανά κοντά της, εκείνη το κλωτσά στη μέση του δρόμου επιχειρώντας να το απομακρύνει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αρπάζει από το σβέρκο και το εκσφενδονίζει στο οδόστρωμα, και το εγκαταλείπει βαριά τραυματισμένο.

Βοηθός σερίφη που έσπευσε στην περιοχή εντόπισε το σκυλάκι να τρέμει πάνω στο πεζοδρόμιο και το μετέφερε άμεσα στο Κέντρο Φροντίδας Ζώων. Οι κτηνίατροι διαπίστωσαν πως είχε υποστεί κάταγμα σε ένα από τα μπροστινά του πόδια, ενώ αιμορραγούσε και από τη μύτη.

Η Ντέιβις συνελήφθη την ίδια ημέρα και βρίσκεται αντιμέτωπη με έξι κατηγορίες για βαριά κακοποίηση ζώων.

Οργή από τον σερίφη για την κακοποίηση του ζώου

Ο σερίφης Τσαντ Κρόνιστερ έκανε λόγο για μια υπόθεση ακραίας βιαιότητας, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό επειδή, αν και το περιστατικό συνέβη σε πολυσύχναστο σημείο, κανείς δεν ειδοποίησε τις Αρχές.

«Πρόκειται για μια βαθιά συγκλονιστική υπόθεση που έχει επηρεάσει ολόκληρη την κοινότητά μας. Αυτό που υπέστη αυτό το αθώο ζώο ήταν σκληρό, βίαιο και απαράδεκτο. Είμαι επίσης ευγνώμων σε όλους στο Κέντρο Πόρων για Κατοικίδια Ζώα της Κομητείας Χίλσμπορο και στο κτηνιατρικό προσωπικό που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να φροντίσουν αυτόν τον σκύλο και να του δώσουν μια ευκαιρία να αναρρώσει», είπε.

Το κουτάβι τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, και υπέκυψε στα τραύματά του. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Χίλσμπορ στο Instagram αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι ο σκύλος που εμπλέκεται στην υπόθεση κακοποίησης ζώου της 30ής Απριλίου 2026 έχει πεθάνει. Παρά τις εκτενείς προσπάθειες του Κέντρου Πόρων για Κατοικίδια Ζώα της Κομητείας Χίλσμπορο και του κτηνιατρικού προσωπικού, ο σκύλος δεν μπόρεσε να σωθεί».

