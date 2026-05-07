«Καρφιά» Άδωνι για Δένδια: «Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μη μιλήσουν»

Αιχμηρός – χωρίς να τον αναφέρει ονομαστικά – για τον Νίκο Δένδια (ο οποίος απουσίασε και σήμερα) εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, η οποία κράτησε πάνω από έξι ώρες.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε «κάποιους», που, προκειμένου να αποφύγουν τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα φτάσουν μέχρι και τη Σελήνη. «Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κ.Ο.» είπε επίσης.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για την πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ, σημειώνοντας ότι βγαίνουν μπροστά και μιλούν μόνο 10-15 βουλευτές.

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Δένδιας παραβρέθηκε χθες σε εκδήλωση με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή, ενώ για σήμερα, ανήμερα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, είχε προγραμματισμένο ταξίδι.

