Συνεδρίαση Κ.Ο. της ΝΔ: Πρώτες γκρίνιες και αιχμές από τους βουλευτές – Παρέμβαση Μητσοτάκη: Όλοι να είστε κόσμιοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ, με τους βουλευτές που έχουν πάρει ως τώρα το λόγο να αφήνουν διάφορες αιχμές.

Για παράδειγμα, ο Δημήτρης Καιρίδης φέρεται να είπε ότι «οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και απόδραματοποιημένες, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής Δημοκρατίας».

Πιο οξύς φέρεται να ήταν ένας από τους «5», ο Θανάσης Ζεμπίλης, ο οποίος μίλησε για τα αρθρα 29, 60 και 81, ζητώντας «να απαντήσουμε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή» και τάχθηκε κατά της μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τοποθέτηση Ζεμπίλη έφερε παρέμβαση του πρωθυπουργού, ο οποίος ανέφερε ότι «το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300, και δεν υπάρχει στη συνταγματική αναθεώρηση κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών».

Από την πλευρά του, ο… συνήθης ύποπτος Γιώργος Βλάχος αναφέρθηκε στο ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εξαπατήθηκαν από τα φροντιστήρια του κόμματος οι βουλευτές που πείστηκαν να ψηφίσουν» – ευθεία βολή στον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο.

Στο ιδεολογικό πεδίο φέρεται να επικεντρώθηκε ο Γιάννης Οικονόμου (έτερος των «5»), ο οποίος είπε ότι «είμαστε και λαϊκοί και φιλελεύθεροι», ενώ επέμεινε στην κριτική του επιτελικού κράτους, λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να καθορίζουμε τις πολιτικές μας μόνο με κουτάκια».

Αιχμηρός – χωρίς να τον αναφέρει ονομαστικά – για τον Νίκο Δένδια (ο οποίος απουσιάζει και σήμερα) εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, λένε οι πληροφορίες, είπε ότι «επειδή δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο, γιατί έκανα εμφύτευση, μιλάω πιο άνετα: δεν ιδρώνουν όλοι την φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στην σελήνη για να μην μιλήσουν. […] Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κ.Ο.».

Παρέμβαση του πρωθυπουργού προκάλεσε και η τοποθέτηση του Βασίλη Γιόγιακα, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε «στο ρόλο του βουλευτή, είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειας που ιδρώνει την φανέλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω να την ιδρώνω», άφησε αιχμές για την αντιπαράθεση που είχε με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να μεταφέρει στην Κ.Ο. «την ενόχληση μου για ένα περιστατικό που σε ενόχλησε και προσωπικά έχω έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό. Ακόμα και η άρνηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεξηγούνται παρεξηγήσεις και εντάσεις, την ίδια απαίτηση όμως έχω και από το βουλευτή που πρέπει να αντιληφθεί ότι ταυτόχρονα εκπροσωπεί και την επικράτεια και την εκλογή του περιφέρεια, σήμερα η εκπροσώπηση της εκλογικής περιφέρειας δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει την αναθεώρηση του άρθρου 60, άρα να δει την μεγάλη εικόνα και να αντιληφθεί πως η ανάδειξη ενός τοπικού ζητήματος είναι απολύτως ευ, πλην όμως κάποιο επιτελικό κράτος πρέπει να δει την επικράτεια γιατί πάντα τα αιτήματα θα είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα, να κάνετε ερωτήσεις στους υπουργούς, και γνωρίζω ότι οι υπουργοί έχουν χωρίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε υφυπουργούς, το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει απόλυτη εκχώρηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους υφυπουργούς και βέβαια η αντιμετώπιση να είναι πάντα κόσμια».

Παρεμβάσεις στη λειτουργία του κόμματος ζήτησε ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος φέρεται να είπε ότι «η ΝΔ θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά, για να στηρίξουμε τον πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι ένα ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο. Και να υπάρξει μια σαφής ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή».

Αιχμές για τους… απόντες υπουργούς άφησε ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος φέρεται να είπε ότι «δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους», αν και τάχθηκε υπέρ του απόλυτου ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού.

Από την πλευρά του, ο Μάκης Βορίδης σημείωσε ότι «το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αυτά δεν θίγουν το βουλευτή. Σήμερα αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή» – φράση που ερμηνεύεται ως αιχμή για τον Άκη Σκέρτσο.

Επίσης, φέρεται να επισήμανε ότι «γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση».

Πάντως, ο Μ. Βορίδης φέρεται να εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, λέγοντας ότι «η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έρχεται σε μια εξέλιξη αμφισβήτηση στο ρόλο του βουλευτή και των καθηκόντων του. Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό την κυρία Κοβέσι η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ιδια».

Από την πλευρά του, ο Τάσος Δημοσχάκης πρότεινε να αυξηθεί στο 6% το κατώφλι εισόδου στη Βουλή, την κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης στα κόμματα και, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε «ψυχοτεχνικά τεστ για όσους θέλουν να είναι από δω και πέρα υποψήφιοι βουλευτές».

Ενόχληση για την Κοβέσι εξέφρασε και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, λέγοντας ότι «έπρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κυρία Κοβέσι για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα. Θα πρέπει να προστατευτούμε».

Κριτική στη στάση των βουλευτών έκανε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος λένε οι πληροφορίες, είναι ότι «για τον κύριο Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη, οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί; Και είμαστε στη Βουλή για νομοσχέδια και βρισκόμαστε 2 – 3 ομιλητές; Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια», προσθέτοντας ότι «κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στην μάχη».

