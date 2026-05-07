ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 14:10
Οργή Γιαννούλη: Όποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει στον Τσίπρα να παραιτηθεί

Δεν συγκρατήθηκε, ούτε ακολούθησε τη… διπλωματική οδό ο Χρήστος Γιαννούλης όταν ρωτήθηκε για το πρωτοφανές διαλυτικό φαινόμενο με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν έτοιμοι και διαθέσιμοι για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Χωρίς περιστροφές, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε όσους συναδέλφους θέλουν να συμπορευτούν με τον πρώην πρωθυπουργό στο νέο εγχείρημά του να πράξουν ότι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας: να παραιτηθούν από τη βουλευτική τους έδρα και να ακολουθήσουν τον νέο δρόμο. «Αυτό για μένα είναι αξιοπρέπεια» είπε.

«Απαγορεύσεις και όροι δεν πολλαπλασιάζουν, διαιρούν. Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε, να ενωθούν όλοι μαζί, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ και να κερδίσουμε τις εκλογές» είπε ο κ. Γιαννούλης και πρόσθεσε: «Να σχηματίσουμε μία προγραμματική πρόταση και να είμαστε όλοι μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη το δίλημμα Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, αλλά Μητσοτάκης ή μία άλλη πρόταση. Το ποιος θα βγει δεύτερος δεν με ενδιαφέρει».

