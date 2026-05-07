ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

Στην απαγόρευση της διακίνησης και διάθεσης αντισηπτικού gel προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Πρόκειται για το ASEPTOMAN gel που είναι αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών το οποίο διακινείται στη χώρα μας μέσω φαρμακείων και μέσω Διαδικτύου.
Η ανακοίνωση του ΕΟΦ
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΕΟΦ «αποφασίζουμε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος ASEPTOMAN gel της εταιρείας Dr. Schumacher, το οποίο διατέθηκε στην αγορά, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνου, κατά παράβαση του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012.
Η εταιρεία BOURNAS MEDICALS, ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες αυτού και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η παρούσα απόφαση επιβάλλεται μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική άδεια του ΕΟΦ».
