Πως έγινε το  θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη το 2023 – Η οργή της οικογένειας που κατέληξε σε φονικό  

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και πάλι η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης τα ξημερώματα της 20ής Οκτωβρίου του 2023 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 17χρονου Γιώργου Παρασύρη.

Αυτό το τροχαίο ήταν η αιτία του χθεσινού φονικού αφού ο πατέρας του Γιώργου, Κωνσταντίνος θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, τον Νικήτα ο οποίος τότε οδηγούσε το όχημα που εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολώνα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της 20ής Οκτωβρίου 2023 στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, στην περιοχή του Παγκρήτιου Σταδίου στο Ηράκλειο. Το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο Νικήτας Γεμιστός και συνοδηγός ήταν ο Γιώργος Παρασύρης, κινούνταν με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το ΙΧ εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα και στη συνέχεια καρφώθηκε σε κολώνα φωτισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δει τότε το φως της δημοσιότητας, ο νεαρός οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 17χρονος συνοδηγός να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ο Γιώργος Παρασύρης νοσηλεύτηκε για 19 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του στις 8 Νοεμβρίου 2023.

Το δυστύχημα προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ η απώλεια του 17χρονου βύθισε στο πένθος την οικογένειά του η οποία δεν μπόρεσε ποτέ να αποδεχτεί τον χαμό του παιδιού της. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αστυνομική έρευνα, οι γονείς του άτυχου νεαρού θεωρούσαν αποκλειστικά υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού τους τον οδηγό του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία για το τροχαίο παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η υπόθεση εισήχθη στο Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και επανυποβλήθηκε στην Εισαγγελία Ηρακλείου στις 18 Φεβρουαρίου 2026.

Τραγική ειρωνεία, το γεγονός πως το τροχαίο από το οποίο έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης σημειώθηκε στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου επτά χρόνια νωρίτερα είχε σκοτωθεί στην ίδια κολώνα φωτισμού ο 22χρονος τότε Χάρης Βαρότσης ξάδερφος του Γιώργου Παρασύρη, ο οποίος επίσης επέβαινε ως συνοδηγός σε αυτοκίνητο.

Η λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου θεωρείται από τους κατοίκους δρόμος «καρμανιόλα», κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, όταν αρκετοί οδηγοί αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν σημειωθεί σοβαρά τροχαία στην περιοχή.

Ο Νικήτας και η οικογένειά του ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου – Οι παρενοχλήσεις, οι απειλές και τα ασφαλιστικά μέτρα που παραβιάστηκαν












