Φωτιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 38 πυροσβέστες και εννέα οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου, στην βιομηχανική περιοχή Πατρών. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 6, 2026

Λόγω της φωτιάς, τα δρομολόγια του Προαστιακού στη Νέα Ζωή διακόπηκαν για μία ώρα.



