ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 18:06
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2026 16:46

Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE TELEKOM: η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το ΑΙ

Εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάστηκαν από 2.000 μαθητές όλων των ηλικιών στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM, με θέμα «Από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη». Τον διαγωνισμό διοργάνωσε ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης STEMEducation με στρατηγικό συνεργάτη, για 12η συνεχή χρονιά, την COSMOTE TELEKOM.

Οι μαθητές με τα έργα τους έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, της παραγωγής και της καθημερινότητας. Στον διαγωνισμό διακρίθηκαν συνολικά 95 ρομποτικές εφαρμογές μαθητών, οι οποίες, με τη χρήση του ΑΙ, δίνουν απαντήσεις σε σύνθετες προκλήσεις και ανοίγουν δρόμους για ένα πιο έξυπνο, βιώσιμο και ανθρώπινο μέλλον. Στις εφαρμογές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • Προτάσεις για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που μεταμορφώνονται για να προσαρμοστούν στα ειδικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών τους.
  • Εναέρια συστήματα αυτόματης διαχείρισης  μεταφοράς αγαθών  στους  κατοίκους  των Ελληνικών Νησιών.
  • Πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης αγροτικής παραγωγής με γνώμονα την μείωση κόστους και την άριστη ποιότητα προϊόντων.

Ο κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability και Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ, κατά τον χαιρετισμό του στον διαγωνισμό, δήλωσε: «Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Είχα την ευκαιρία να δω από κοντά πολλές από τις ρομποτικές εφαρμογές των μαθητών και εντυπωσιάστηκα από τη φαντασία, τη γνώση και την κρίση των παιδιών. Το φετινό θέμα για το ΑΙ ήταν εξαιρετικά επίκαιρο και στην COSMOTE TELEKOM το γνωρίζουμε καλά. Έχουμε ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή λειτουργία μας, έχουμε φέρει το ΑΙ στα χέρια των πελατών μας μέσα από την πλατφόρμα Magenta AI, και προσφέρουμε ένα πορτφόλιο με σύγχρονες ΑΙ λύσεις για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το ΑΙ σηματοδοτεί μία νέα εποχή και αποτελεί εφόδιο για το μέλλον.»

Από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Σομαλακίδης, Πρόεδρος του STEM Education, δήλωσε: «Ο τελικός του διαγωνισμού αναδεικνύει τη δύναμη του STEMνα εμπνέει, να καλλιεργεί δεξιότητες και να φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στην τεχνολογία μέσα από τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, που στηρίζουν τα παιδιά τους σε αυτή τη διαδρομή. Στόχος μας η εισαγωγή της μεθοδολογίας STEM και των νέων τεχνολογιών στις φυσικές επιστήμες σε συνεργασία με το στρατηγικό συνεργάτη μας COSMOTE TELEKOM. Για αυτό έχουμε δημιουργήσει και το portal https://portal.stem.edu.gr/».

Στα 12 χρόνια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM οι συμμετοχές των μαθητών ξεπερνούν τις67.000, των καθηγητών σε δωρεάν οnline σεμινάρια τις 19.500, ενώ επίσης έχουν διατεθεί σχεδόν 1.300 δωρεάν πακέτα εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε σχολεία.

