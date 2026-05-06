Τι λέει η ΝΔ για Λιβανό, Αραμπατζή, το άρθρο 144 για υποκλοπές, η φράση «είπε τέτοια μαλ..κία;» του Τσίπρα, ο Βορίδης και το σωσίβιο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο  

Καλημέρα σας

«Διάδρομο» χωρίς άλλες σκιές από δικαστικές υποθέσεις, θέλει προς τις εκλογές η κυβέρνηση.

Σας το λέω για να καταλάβετε τη λογική με την οποία κινείται σε αυτό το πολιτικό ναρκοπέδιο.

Τα είπαν και αναλυτικά χθες στον «πρωινό καφέ», έμαθα.

Πάνω κάτω το σκεπτικό είναι πως δεν γίνεται να ανοίξουν κι άλλα μέτωπα, την ώρα που στο τραπέζι είναι το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Πάμε στα δύο μέτωπα:

1. Η νομική εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία για Λιβανό και Αραμπατζή στη δικογραφία της Κόβεσι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να επιβάλλουν την προανακριτική. Το ότι θα μπορούσε η Βουλή να μην κάνει κανονική προανακριτική, αλλά να τους παραπέμψουν και τους δύο κατευθείαν σε δικαστικό συμβούλιο, όπως έγινε με Τριαντόπουλο και Καραμανλή, θεωρήθηκε μη αντίστοιχο του νομικού υλικού της δικογραφίας. Αυτά κατάλαβα ότι είπαν ή εννοούσαν, αυτά σας λέω.

2. Όσο για τις υποκλοπές και το αίτημα για εξεταστική, επίσης είναι δεδομένο ότι θα εξαντληθεί η δυνατότητα που παρέχει ο Κανονισμός της Βουλής για να απορριφθεί.

Η δυνατότητα περιγράφεται στο άρθρο 144, παράγραφος 6, που λέει ότι η απόφαση «για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών». Όπερ σημαίνει ότι δεν πάει με την απλή διαδικασία το θέμα (με βάση την οποία δικαιούται η αντιπολίτευση, εφόσον έχει 120 ψήφους να περάσει εξεταστική), αλλά με το συγκεκριμένο πεδίο, που απαιτεί και τη συναίνεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

– Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η επίκληση του 144 θα είναι θεσμική εκτροπή, οπότε γίνεται αντιληπτό πού θα φτάσει το πολιτικό θερμόμετρο.

Ο ρόλος του Βορίδη

Με τούτα και με κείνα, ουσιαστικά έχει… επιστρέψει στο Μαξίμου – ουσιαστικά, όχι τυπικά – ο Μάκης Βορίδης.

Ο πρώην υπουργός Επικρατείας διαθέτει όχι μόνο νομική επάρκεια, αλλά και την πολιτική οπτική, καθώς και τη σύνδεση αυτών των δύο στοιχείων, ώστε να κάνει ενδιαφέρουσες εκτιμήσεις και εισηγήσεις.

Με απλά λόγια, φαίνεται να τον… ακούει ο πρωθυπουργός για χειρισμούς σε ζητήματα, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και άλλα.

Το εάν θα επιστρέψει και… ντε γιούρε στην κυβέρνηση θα σας γελάσω και δεν το θέλω.

– Πάντως ανασχηματισμός έρχεται, οπότε όλα μπορεί να τα σκεφτεί κάποιος – δεν χαρακτηρίζεται και από το μεγάλο… βάθος του ο γαλάζιος πάγκος!

Ο Αλέξης, οι δικηγόροι και ο Άδωνις

Κατανοώ, κατά κάποιο τρόπο, την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη το τελευταίο διάστημα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τη σκληρή κριτική, τις μετωπικές επιθέσεις και όλα τα συναφή.

Βλέπετε, πέραν του προφανούς πολιτικού χάσματος, υπάρχει και το εξής: Ο πρώην Πρωθυπουργός εθεάθη στο κτίριο όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Υγείας, με προορισμό βέβαια άλλο όροφο. Έμαθα ότι μόλις το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποίησε πολυπληθή συνάντηση με ανθρώπους από τον νομικό κόσμο – και μάχιμους δικηγόρους, με εκπροσώπηση στη διοίκηση του ΔΣΑ -, κάτι που δείχνει ότι έχει απήχηση και κάποια δυναμική σε αυτούς τους χώρους.

Ε, αυτά βλέπει να γίνονται κάτω από τη… μύτη του ο Άδωνις και έχει βάλει στο στόχαστρο τον πρόεδρο Αλέξη.

– Σημειωτέον ότι όλες οι ενδείξεις, τα σήματα και οι παρασκηνιακές κινήσεις δείχνουν ότι το κόμμα Τσίπρα έρχεται μέσα στον Μάιο, όχι τον Ιούνιο. Σε αυτή τη φάση μάλιστα ψάχνει υποψήφιους βουλευτές.

Το «χιλιοστό και η φράση του Τσίπρα που ακυρώνει τον τίτλο του ντοκιμαντέρ

Είχαμε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που μας μετέφερε στο… 2015, ήρθε κι αυτό το ντοκιμαντέρ «στο χιλιοστό» του ΣΚΑΙ, να μας βυθίσει ακόμα περισσότερο στο παρελθόν.

Βέβαια, ο ορθότερος τίτλος θα ήταν «στα (πολλά) μέτρα», αν όχι στα χιλιόμετρα – καθότι αυτή ήταν η απόσταση που περάσαμε από το grexit και όχι στο ένα χιλιοστό που θέλει να μας πείσει το ντοκιμαντέρ.

Ο Τσίπρας ουδέποτε σκέφτηκε την έξοδο από το ευρώ. Και μάλιστα ξεκαθάρισε τις κρίσιμες ώρες του Ιουλίου ότι το διακύβευμα του δημοψηφίσματος δεν ήταν το νόμισμα. Τέλος. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.

Μάλιστα έχω και την εξής μαρτυρία από αξιόπιστη πηγή:

Όταν τον Φεβρουάριο του 2015 συνεργάτες του τον ενημέρωσαν πως ο Βαρουφάκης δήλωσε ότι η χώρα δεν θα πληρώσει ομόλογα της ΕΚΤ, ο Τσίπρας αντέδρασε με τη φράση «είπε τέτοια μαλ..κία;»!

Και αφού επικοινώνησε με τον Γιάννη Στουρνάρα πήρε στο τηλέφωνο τον Ντράγκι για να τον διαβεβαιώσει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας. Το ότι δεν έκανε τότε την αλλαγή υπουργού στο Οικονομικών, είναι άλλο θέμα. Αλλά στο μυαλό του το είχε ξεκάθαρο εξ αρχής ότι δεν πάει ούτε καν κοντά στην “έξοδο”, πόσο μάλλον στο… χιλιοστό!

Αυτά για να μην κάνουμε τζάμπα υποθέσεις…

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μαζί στη ΓΣΕΕ

Αυτό που όλοι υποψιάζονταν – και το γράψαμε στο pontiki προ ημερών – έγινε τελικά στη ΓΣΕΕ: Ο Γιάννης Παναγόπουλος επανεκλέχτηκε στην προεδρία της ΓΣΕΕ. Η ΠΑΣΚΕ σφιχταγκαλιάστηκε με τη ΔΑΚΕ (ΠΑΣΟΚ με ΝΔ δηλαδή) και διατήρησαν τα κεκτημένα. Δεν αφήνεις έτσι εύκολα τέτοιες θέσεις και τόσα προνόμια, μη λέμε και ό,τι θέλουμε έτσι; Από το 2006 είναι πρόεδρος ο Παναγόπουλος στη ΓΣΕΕ.

Άντε τώρα να πείσει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θέλει συνεργασίες με τη ΝΔ. Ή θέλει και κλείνει το μάτι όπου βολεύεται (πχ. στο ΤΕΕ, σε επιμελητήρια και αλλού, όχι μόνο στη ΓΣΕΕ) ή δεν μπορεί να ελέγξει τα στελέχη του. Δεκτή οποιαδήποτε εξήγηση από τις δύο.

– Ο δε Μανώλης Χριστοδουλάκης που είχε κάνει και… μανιφέστο κατά των συνεργασιών παντού, πρέπει να εξηγήσει πώς και γιατί ο δικός του άνθρωπος, ο Γιάννης Παναγόπουλος την έφτιαξε μία χαρά τη δουλειά με τη δεξιά!

Αγώνας δρόμου για δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης

Μπορεί το ενδιαφέρον να στράφηκε το τελευταίο διάστημα στο «Σπίτι μου ΙΙ», όμως στα «πίσω δωμάτια» των τραπεζών εξελίσσεται μια εξίσου κρίσιμη μάχη: αυτή για την απορρόφηση των επιχειρηματικών δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι πληροφορίες της στήλης κάνουν λόγο για έντονη κινητικότητα, καθώς η προθεσμία της 29ης Μαΐου πλησιάζει και ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά. Οι τράπεζες επιταχύνουν διαδικασίες, την ώρα που δεκάδες επιχειρήσεις –κυρίως μικρομεσαίες– προσπαθούν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τους φακέλους τους, περνώντας από «κόσκινο» εγκρίσεων και δικαιολογητικών.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο διαδικαστικό αλλά και ουσιαστικό: τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα και αρκετοί στην αγορά εκφράζουν ανησυχία για το κατά πόσο θα καταφέρουν να μπουν στο πρόγραμμα πριν κλείσει το παράθυρο χρηματοδότησης.

Την ίδια ώρα, παραμένει σημαντικό ποσό αδιάθετων πόρων – λίγο κάτω από τα 10 δισ. ευρώ – γεγονός που αυξάνει την πίεση, καθώς τυχόν μη αξιοποίησή τους ενδέχεται να έχει δημοσιονομικό κόστος για τη χώρα.

Κι αυτό ενώ μέχρι σήμερα, το δανειακό σκέλος του Ταμείου έχει ήδη ενεργοποιήσει επενδύσεις άνω των 21,5 δισ. ευρώ, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ουσιαστική συμμετοχή. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα δείχνει ότι υπάρχει ακόμη απόσταση να καλυφθεί, αφού από τα 17,73 δισ. ευρώ των διαθέσιμων πόρων έχουν δεσμευτεί λιγότερα από τα μισά.

Σε αυτό το σκηνικό, το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν το σύστημα θα προλάβει να «τρέξει» αρκετά γρήγορα ή αν μέρος των κονδυλίων θα μείνει τελικά ανεκμετάλλευτο.

Το δημογραφικό στηρίζεται έμπρακτα

Έμμεση κριτική στο οικονομικό επιτελείο, όχι όμως για κάποια πολιτική του απέναντι στον τραπεζικό κλάδο έκανε ο πρόεδρος της Optima Bank Γιώργος Τανισκίδης στο περιθώριο της χτεσινής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Μιλώντας στους μετόχους για την κοινωνική πολιτική απέναντι στους εργαζόμενους που γίνονται νέοι γονείς ανέφερε ότι η τράπεζα τους δίνει ως έξτρα παροχή 1.000 ευρώ το μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο από το πρώτο κιόλας παιδί.

Μάλιστα ο κ. Τανισκίδης είπε ότι η διοίκηση της τράπεζας προσέγγισε το οικονομικό επιτελείο ώστε αυτή η παροχή να είναι αφορολόγητη για τα πρώτα 10.000 ευρώ.

Όμως η απάντηση ήταν αρνητική με το αφορολόγητο τελικά να μπαίνει στα 5.000 ευρώ.

Σε ερώτηση που δέχτηκε ο πρόεδρος της Optima σχετικά με το επιχείρημα βάσει του οποίου η Κυβέρνηση εξήγησε την άρνηση της, η απάντηση ήταν: «Την εξήγηση που έδωσαν δεν μπόρεσα να την αντιληφθώ».

Τι θέλει να πετύχει ο Λ. Παπακωνσταντίνου με την εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο;

Την πρόθεση της να βάλει τα Attica Stores στο ελληνικό χρηματιστήριο έκανε γνωστή με ανακοίνωση της η Ideal Holdings.

Δεν ξέρουμε βέβαια τι θέλει να πετύχει με αυτή του την κίνηση ο επικεφαλής του ομίλου Ideal Λάμπρος Παπακωνσταντίνου καθώς η μετοχή της Ideal είναι ήδη εισηγμένη στο Euronext Athens όπως και επίσημα ονομάζεται εδώ και λίγες μέρες η εγχώρια κεφαλαιαγορά. Πάντως αν συμβεί αυτό τα Attica Stores θα είναι τα πρώτα πολυκαταστήματα που εισάγονται μετά από πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από το ιστορικό Λαμπρόπουλος της Notos.com…

