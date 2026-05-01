Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

Η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ που θα συνεδριάσει την Πέμπτη είναι από τα μείζονα θέματα, που απασχολούν την κυβερνητική παράταξη αυτές τις ημέρες, που είναι και λίγο… χαλαρές και άρα οι κουβέντες γίνονται πιο ελεύθερα.

Αυτό που θα κριθεί από τις διεργασίες είναι εάν θα δημιουργηθεί ένα «κίνημα βουλευτών», το οποίο δεν θα έχει μόνο την έγνοια για τις εκλογές – τη διασφάλιση της επανεκλογής δηλαδή – αλλά και για την επομένη της εκλογικής αναμέτρησης.

Σας δίνω μόνο ένα στοιχείο γαλάζιου… τρόμου: Εάν η ΝΔ πέσει για παράδειγμα στο 27%, περισσότερο από 60, ίσως και 70 από τους σημερινούς βουλευτές δεν θα είναι στα έδρανα στη νέα Βουλή.

Κάπως σαν του… Αγίου Βαρθολομαίου θα γίνει στην κάλπη.

Πώς να μην ανησυχούν λοιπόν!

Νέα γκάφα Παπασταύρου

Μπορεί να μην έχουμε γίνει ακόμα… «Δανία του Νότου», αλλά μία χαρά τα καταφέρνουμε να παραμένουμε σε προβληματικά επίπεδα, συναγωνιζόμενοι τη Μάλτα και την Πορτογαλία σε περιπέτειες.

Τι είδους περιπέτειες; Περιπέτειες δικαστικού τύπου: Η χώρα παραπέμπεται στο Ευρωδικαστήριο από την Κομισιόν διότι δεν έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τον ευρωπαϊκό νόμο για τις Ανανεώσιμες Πηγές – όφειλε να το κάνει έως τις 21 Μαΐου 2025.

Άλλη μία μεγάλη επιτυχία του Σταύρου Παπασταύρου.

– Δεν λέω που οι άνθρωποι με τις ΑΠΕ διαμαρτύρονται και δικαίως, καθότι βλέπουν ότι καταστρέφονται λόγω των επιλογών και της αβελτηρίας του Παπασταύρου. Αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα!

Οι μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ, η αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ και οι Αρβανίτης, Κουντουρά

Όπως ενημερωθήκατε έγκαιρα από τη στήλη, η πρώτη μεταγραφή της τρέχουσας περιόδου για το ΠΑΣΟΚ έγινε. Ο Νικόλας Φαραντούρης φόρεσε τα… πράσινα και άνοιξε το δρόμο και για άλλες μετακινήσεις!

Η εξέλιξη αυτή φέρνει, μεταξύ άλλων, και πλήρη ανατροπή στην ισορροπία ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ στο ευρωκοινοβούλιο.

Βλέπετε, οι δύο ομάδες (ευρωκοινοβουλευτικές) είχαν ξεκινήσει με σκορ 4-3 υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΠΑΣΟΚ έμεινε αρραγές (Παπανδρέου, Μανιάτης, Αρναούτογλου), αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ αποσυντέθηκε. Ο Φαραντούρης διαγράφηκε και ο Παππάς εξοβελίστηκε – για άλλους λόγους ο καθένας.

Όπερ, το ΠΑΣΟΚ πάει πλέον στους 4, με την ένταξη Φαραντούρη και ο ΣΥΡΙΖΑ… ψάχνεται.

Την Έλενα Κουντουρά την βλέπουν πολλοί να πηγαίνει προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Εκεί που δεν μπορεί να πάει ο Κώστας Αρβανίτης όμως. Ο λόγος είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν «καίγεται», διότι, μεταξύ άλλων, ο Αρβανίτης έγινε αντιπρόεδρος στην Left, κόβοντας οριστικά και βαθιά τις όποιες σχέσεις με τους Ευρωσοσιαλιστές, «προσπερνώντας» την επιθυμία του προέδρου Αλέξη να διατηρηθούν οι δεσμοί.

Αυτά, για να έχετε update των εξελίξεων…

Δεν βιάζεται ο Μωραΐτης

Μιας και λέμε για μεταγραφές και άλλα σχετικά, να πούμε ότι στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, του Τσίπρα και λιγότερο άλλων ενδιαφερομένων, έχουν μπει οι ανεξάρτητοι βουλευτές – πρωτοφανής ο μεγάλος αριθμός τους στη σημερινή Βουλή.

Οι συναντήσεις και οι βολιδοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι πολλά θα εξαρτηθούν και από την εικόνα και τις δυναμικές, που θα δώσουν τα γκάλοπ των επόμενων ημερών, που θα καταγράφουν ακόμα καλύτερα το σκηνικό που διαμορφώνεται.

Φυσικά δεν ενδιαφέρουν μόνο οι βουλευτές, αλλά και έμπειρα πολιτικά στελέχη.

Το λέω με αφορμή και κάποιες φήμες για τον Θάνο Μωραΐτη περί επιστροφής του στο ΠΑΣΟΚ: Θαρρώ (όχι τυχαία) ότι θα αργήσει να πάρει απόφαση. Δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί και σίγουρα δεν είναι δεδομένος για κανέναν.

Μαχαιριά από την Metron Analysis

«Πόνεσε» την Χαριλάου Τρικούπη η τελευταία έρευνα της Metron Analysis.

Όχι για τα ποσοστά πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου – στα οποία το ΠΑΣΟΚ μάλιστα είναι ανεβασμένο.

Αλλά και για το πώς κατατάσσει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, τον εμφανίζει στο 6%, κάτω μάλιστα από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι στο… 7%.

Και είναι δύσκολο να χωνευτεί – και στο ΠΑΣΟΚ και την Αμαλίας – καθότι η εταιρία του Στράτου Φαναρά έχει συνεργαστεί και έχει κάνει έρευνες στο παρελθόν, τόσο για το Κίνημα, όσο και για το Ινστιτούτο του προέδρου Αλέξη.

«Πονάει η αλήθεια μάτια μου πονάει» όπως λέει το άσμα ή συμβαίνει κάτι άλλο;

Ο φάκελος του Λαζαρίδη

Ασάφεια υπάρχει στο θέμα με τον Μακάριο Λαζαρίδη και την επιστροφή στο δημόσιο των χρηματικών ποσών που κακώς έλαβε από το υπουργείο Παιδείας προ 19ετίας, όταν και προσελήφθη ως επιστημονικός σύμβουλος (με πτυχίο ΑΕΙ υποτίθεται), ενώ διέθετε μόνο δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου ξεκίνησε από την αρχή των αποκαλύψεων σχετικά έρευνα στα αρχεία, ώστε να διαπιστώσει επισήμως τι έχει συμβεί και να ενημερώσει το Ελεγκτικό Συνέδριο για τα περαιτέρω.

Αυτή την ώρα ουδείς γνωρίζει εάν ο φάκελος της έρευνας είναι ο πλήρης και αν έχει αποσταλεί στο Ελεγκτικό.

Όχι τίποτε άλλο, αλλά θα έχει γούστο να δούμε εάν ο καταλογισμός που κάνει τελικά η αρμόδια αρχή συμπίπτει με τον υπολογισμό που έκανε πρόχειρα ο Λαζαρίδης για το ποσό που πρέπει να επιστρέψει.

Μια παλιά ιστορία που χωρίζει Καραμανλή και Δένδια

Υποψιάζομαι – όχι τυχαία πρέπει να σας πω – ότι όσοι εκτιμούν ή και προσβλέπουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, θα στηρίξει αναφανδόν και «σκληρά» τον Νίκο Δένδια για την επόμενη ημέρα στη ΝΔ, ίσως πέσουν έξω. Για την ακρίβεια, όχι απλά ίσως, αλλά πιθανόν.

Κάποια πηγή με γνώση των εσωτερικών της παράταξης και με… καλή μνήμη, μου υπενθύμισε ότι οι χειρισμοί που είχε κάνει ως υπουργός Δικαιοσύνης το 2009 για το Βατοπέδι δεν ήταν και οι πλέον αρεστοί στο τότε Μέγαρο Μαξίμου. Χειρισμοί που «άδειαζαν» απρεπώς και αδίκως όπως αποδείχθηκε αργότερα, έναν έμπιστο συνεργάτη του τότε πρωθυπουργού. Κι αυτό δεν (μπορεί να) το έχει ξεχάσει ο Καραμανλής.

Κρατήστε το, διότι σε περίπτωση που δικαιωθεί η πηγή μου, θα μας βοηθήσει να μην πέσουμε από τα σύννεφα…

-Γενικώς πάντως πολλοί ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης το έχει ο Δένδιας στις πολιτικές σχέσεις του.

Σπίτι μου ΙΙ και δανειολήπτες στον αέρα

Κάπου ανάμεσα στις εξαγγελίες και την πραγματικότητα, το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» αφήνει αρκετούς… εκτός νυμφώνος. Γιατί μπορεί στα χαρτιά να έμοιαζε με μια καλή ευκαιρία για απόκτηση κατοικίας, όμως στην πράξη αρκετοί ενδιαφερόμενοι βρέθηκαν να κοιτούν την πόρτα να κλείνει μπροστά τους.

Το παράδοξο; Δεν μιλάμε για όσους απλώς «δοκίμασαν την τύχη τους», αλλά για δικαιούχους που είχαν ήδη πάρει προέγκριση δανείου και είχαν μπει στη διαδικασία να βρουν ακίνητο. Και όχι μόνο αυτό. Είχαν ξεκινήσει και τον γνωστό μαραθώνιο των δικαιολογητικών, που στην ελληνική αγορά ακινήτων συχνά μοιάζει με αποστολή… υψηλού κινδύνου.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το δύσκολο κομμάτι είχε περάσει, ήρθε η ψυχρολουσία. Οι τράπεζες, με φόντο τις ασφυκτικές προθεσμίες, κατεβάζουν ρυθμούς – ή και ρολά – στις νέες αιτήσεις, με το επιχείρημα ότι δεν προλαβαίνουν να τις «τρέξουν» μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Έτσι, η 2α Ιουνίου μοιάζει να αφορά κυρίως όσους πρόλαβαν να μπουν εγκαίρως στη γραμμή εκκίνησης. Οι υπόλοιποι απλώς μένουν να κοιτούν τον τερματισμό από απόσταση.

Και κάπως έτσι, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εγκαταλείπουν την προσπάθεια και στρέφονται στα κλασικά στεγαστικά δάνεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος. Γιατί, όπως φαίνεται, άλλο το πρόγραμμα και άλλο η… πραγματική αγορά.

